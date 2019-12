Sextäter in Winterthur festgenommen

Ein im Bezirk Winterthur wohnhafter Schweizer stellte seit Oktober 2019 mehrfach weiblichen Jugendlichen und Frauen nach. In der Folge versuchte er, diese zu sexuellen Handlungen zu drängen, wobei er auch körperliche Gewalt einsetzte. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung vom Montag.

Der 32-jährige Mann wird zudem verdächtigt, mehrfach wegen Exhibitionismus in Winterthur aufgefallen zu sein.

Nun hat ihn die Polizei Ende November 2019 in Winterthur verhaftet. Er steht in Verdacht, auch eine Minderjährige sexuell genötigt zu haben.

Sein Motiv und der Umfang der strafbaren Handlungen sind noch unbekannt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Bis zur rechtskräftigen Beurteilung seines Verhaltens gilt die Unschuldsvermutung.

Zweiter Fall innert Kürze

Der 32-Jährige ist der zweite mutmassliche Sextäter, der in den letzten Wochen in Winterthur verhaftet wird. Anfang Dezember ist ein 48-jähriger Deutscher in auffälliger Tarnkleidung verhaftet worden, der Frauen belästigt haben soll (hier lesen Sie mehr zu diesem Fall). (pu)