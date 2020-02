In einem Zug hatte die 56-jährige Italienerin eine Frau kennen gelernt. Man tauschte Telefonnummern aus, befreundete sich auf Facebook. Kaum einen Monat später meldete sich «Davide», ein Bekannter jener Frau aus dem Zug. Er habe ein Foto von ihr, der 56-Jährigen, gesehen, das ihm sehr gefallen habe.

Während eines Jahres tauschten sich die beiden nun immer wieder aus, es gab auch drei Treffen. Er stand ihr bei, wenn sie Probleme mit ihrem Partner ­hatte. Kurz: «Er behandelte mich wie eine Königin», sagte die 56-Jährige vor dem Zürcher Obergericht.

Liebesreise nach Uganda

Nach Ablauf dieses Jahres, während dem es ihm – rückblickend betrachtet – gelungen war, ihr Vertrauen zu gewinnen, lud er sie zu einer Ferienreise nach Uganda ein, bezahlte Flug und Unterkunft. Ihr Wunsch, sich dabei besser kennen zu lernen, blieb aber weitgehend unerfüllt. Er verbrachte fast die gesamte Zeit mit seinem Cousin, liess sie, von zwei Ausflügen abgesehen, allein im Hotel zurück. Und musste zu allem Übel auch noch zwei Tage früher abreisen.

Zu spät kam ihm in den Sinn, dass er vergessen hatte, Tee und Kaffee mitzunehmen. Selbstverständlich war sie bereit, ihm die Sachen, die ihr eine junge Frau einen Tag vor dem Rückflug brachte, in die Schweiz zu transportieren. Sie sei dann, schilderte sie dem Gericht, in Zürich ­gelandet und «habe die Überraschung erlebt».

Erste Überraschung: In den professionell ver­packten Behältern befanden sich 1691 Gramm Heroin mit einem Reinheitsgehalt von 50 Prozent. Zweite Überraschung: Die Frau wurde auf der Stelle verhaftet und befand sich die folgenden 69 Tage in Untersuchungshaft.

Wusste sie von den Drogen?

Das Gericht musste vor allem eine Frage klären: Was wusste die Frau vom Drogentransport? Nichts, urteilte das Bezirksgericht Bülach und sprach sie frei. Die Staatsanwaltschaft, die das Urteil anfocht, meinte, sie habe mindestens in Kauf genommen, Drogen zu transportieren.

Doch das Obergericht bestätigte den Freispruch der Erstinstanz. Die Frau sei «Davide» naiv und blauäugig «auf den Leim gekrochen». Überführte Drogenkuriere wollten in aller Regel keine Ahnung von den Auftraggebern haben. Die Frau aber habe sofort von «Davide» erzählt. Dass es ihn gibt, sei bewiesen, auch wenn er inzwischen untergetaucht sei.

Was sie über die Zeit mit «Davide» erzähle, sei «sehr detailliert, stimmig und mit Emotionen verknüpft». Das spreche für den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen. Es sei ­unmöglich, dass die Frau ihre ­Unschuld beweisen könne. Aber «zum Glück muss der Staat die Schuld beweisen».

Die heute 58-Jährige schüttelte es, als sie den Freispruch vernahm. Der Italienerin hätte bei einem Schuldspruch eine siebenjährige Landesverweisung gedroht.