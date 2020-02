Sie vermissen nichts, ausser ihr Leben

Ihre Liebe ist noch frisch. Zwischen Christina Plüss und Remo Frauchiger hatte es erst im vergangenen Frühling gefunkt. Auslöser war der Status auf Frauchigers Whatsapp-Account – er zeigte ein Foto seiner Hündin Mia. Für die tierbegeisterte Plüss Grund genug, Frauchiger zu kontaktieren. Den Bauernsohn, den sie seit ihrer Kindheit kennt.

Schon im Primarschulalter besuchte Plüss regelmässig den Hof der Frauchigers. Fast täglich kam sie aus dem Dorf in den Unteren Wolfsberg hochgeeilt, um «die herzigen Esel» zu füttern. «Der Hof wurde zu meinem zweiten Zuhause», sagt Plüss. Irgendwann hatte sie bei den Frauchigers gar eine eigene Hofkatze.

Christina Plüss fand im Unteren Wolfsberg ihr Zuhause.

In der Pubertät verloren sich Plüss und Frauchiger aus den Augen, die Hofbesuche blieben aus, der Kontakt brach ab. Bis ihr Hündin Mia auf dem Handy erschien. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Die 27-Jährige und der um ein Jahr ältere Frauchiger verabredeten sich und wurden schnell zum Paar. Im vergangenen Oktober zog Plüss zu Frauchiger auf den Hof.

«Ich sagte zu Remo: Jetzt ist bei mir Schluss mit umziehen. Hier bleibe ich, bis ich alt bin.» Christina Plüss

Ihr Traum von einem naturbelassenen und autonomen Leben schien erfüllt. «Ich sagte zu Remo: Jetzt ist bei mir Schluss mit umziehen. Hier bleibe ich, bis ich alt bin.» Wenige Monate später, am 10. Februar um halb sieben in der Früh, standen ihr Hof und der gesamte Weiler in Flammen. Sturm Sabine wirkte als Brandbeschleuniger, nach rund 30 Minuten war alles, was das Paar besass, in Schutt und Asche gelegt.

Tiere streicheln, statt TV schauen

Dabei befanden sie sich gerade im Aufbruch: Frauchiger hatte eine Partnerin gefunden, die bereit war, mit ihm das entbehrungsreiche Leben eines Bauernpaars zu führen. Raus auf das Feld bei Wind und Wetter, abrufbereit während 24 Stunden und dies erst noch bei sinkenden Preisen für Fleisch und Milch. Ferien? Vielleicht alle Schaltjahre mal. «Wer keine Leidenschaft mitbringt, muss heute nicht mehr Bauer werden», sagt Frauchiger. «Wer reich werden will, schon gar nicht.»

Remo Frauchiger schaut auf das, was von seinem Hof geblieben ist.

Plüss hat Leidenschaft. Neben ihrem 60-Prozent Job als Haustechnikerin, arbeitete sie bis zum Brand so viel wie möglich auf dem Hof. Frauchiger sagt: «Christina ist das Beste, was mir je passiert ist.»

Gemeinsam führten sie ein Leben für die Tiere und ein Leben mit den Tieren. Ihre spärliche Freizeit verbrachten Plüss und Frauchiger nicht mit Spaziergängen oder TV, sondern oftmals mit den Kälbern im Stall – «um die Tiere zu streicheln, sie zu studieren», sagt Plüss. Ihr Schlafzimmer verlegten sie möglichst nahe an den Stall, damit sie alle Regungen und Laute der Tiere mitbekamen. «Was nützt mir ein tiefer Schlaf, wenn ich dadurch eine Kalberung verpasse?», sagt Frauchiger.

Zehn Tage nach dem Brand stapft das Paar durch die Überreste der einstigen Existenz. Ihr Transporter, bis aufs Gerippe ausgebrannt, eine zentimeterhohe Grundmauer, wo einst ihre Küche stand, eine Spülmaschine mit dem Geschirr, das Plüss am Vorabend noch eingeräumt hatte. Retten konnten sie nichts, ausser sich selbst und die meisten ihrer Tiere. «Ich rannte und rannte, trieb die Kälber aus dem Stall und brachte sie zum Nachbarn», sagt Frauchiger. Erst danach realisierte er: Nicht nur der Stall brannte, sondern der ganze Weiler stand in Flammen.

Die Spülmaschine mit dem Geschirr vom Vorabend.

Frauchiger nimmt es mittlerweile gelassen, er ist erleichtert, dass sich alle Menschen retten konnten. Alles Materielle sei ersetzbar. «Wir vermissen im Grunde nichts, ausser unser Leben.» Dieses hat sich seit dem Brand radikal verändert. Sein erster Gedanke sei gewesen: «Jetzt schlafen wir unter der Brücke», sagt Frauchiger. «Nichts da», habe seine Schwester gesagt, die dem Bauernpaar vorübergehend Unterschlupf in ihrer Wohnung in Wald (ZH) gewährt. Auch sonst gab es viel Solidarität (siehe Box oben rechts). Und die Tiere? Sie sind untergebracht bei befreundeten Landwirten. Für wie lange, ist ungewiss.

Einsam wacht der Pfau

Nur ein Tier hat den Unteren Wolfensberg nicht verlassen. Ein Pfau namens Bleu. Einsam sitzt der Riesenvogel im dunklen Dachstock einer Scheune, die vom Brand verschont geblieben ist. Seine Federn schimmern blau-grün durch das angeschwärzte Gebälk, sein Blick ist ruhig, aber wachsam. «Wir mussten ihn hierher zurückbringen», sagt Frauchiger. Bleu auf einem fremden Hof? Das habe nicht geklappt. Zu gross sein Heimweh, zu unleidig sein Verhalten auf fremdem Terrain.

Bleu lebte schon auf dem Unteren Wolfsberg, als Frauchiger noch ein Baby war. «Der will hier nicht mehr weg.» 25 Jahre lang hatte der Vogel sein gewohntes Leben geführt. Bis ihn eines morgens ein Feuerwehrmann packte und mit ihm aus der brennenden Scheune rannte. Ein verstörendes Erlebnis im Leben eines alten Pfaus.

«Die Tiere sind extrem anhänglich geworden. Sie brauchen mehr Liebe als sonst.»Christina Plüss

«Die Tiere sind extrem anhänglich geworden», sagt Plüss. Hündin Mia, die pausenlos um Aufmerksamkeit buhlt, die Kühe und Geissen, die im Moment sehr zutraulich seien. «Sie brauchen mehr Liebe als sonst.» Vielleicht seien sie dankbar, mutmasst Frauchiger. Dafür, dass sie die Katastrophe überlebt haben. «Oder sind sie dankbar, weil wir sie gerettet haben? Wer weiss das schon.»

Hündin Mia in den Ruinen.

Es wird allmählich dunkel auf dem Unteren Wolfensberg. Aus der Entfernung sind Rufe zu hören: «Zooora! Neeero! Seid ihr da draussen?» Es ist eine Nachbarin, die ihre Katzen sucht, die seit dem Brand verschollen sind. «Gut möglich, dass sie noch auftauchen», sagt Frauchiger. Tiere seien intelligent und extrem «gschpürig»: Vielleicht hätten sie das Unglück vorausgeahnt und seien deshalb in den nahen Wald geflüchtet. «Wir Menschen sind vergleichsweise dumm», meint Frauchiger. «Wir haben den Bezug zur Natur komplett verloren.»

Das ist das, was Plüss und Frauchiger vermissen: Den Bezug zur Natur, den sie auf ihrem Hof jeden Tag hatten. Deshalb wollen sie möglichst schnell zurück auf den Unteren Wolfsberg.

Wiederaufbau als Chance

Doch bis es soweit ist, gibt es viel zu erledigen. «Behördenkram», wie Frauchiger es nennt. Er hat den Traktor mit dem Bürosessel getauscht: Versicherungs-Gespräche, Wiederherstellung der verbrannten Buchhaltung, Suche einer neuen Wohnung. Plüss arbeitet drei Tage in der Woche in Winterthur, ihre Gedanken seien jedoch ständig beim Hof, respektive dem, was davon übrig geblieben ist.

Was vom Hof übrig geblieben ist.

Wenn alles gut kommt, kann das Paar in zwei Jahren zurückkehren. Vielleicht lasse sich beim Wiederaufbau einiges optimieren, was bisher nicht so gut gewesen sei, sagt Frauchiger. Eine grössere Stallung etwa, eine sinnvollere Raumaufteilung. «So gesehen, könnte das Unglück auch eine Chance sein.»

Einstweilen bleibt das einstige Gehöft als Ruine zurück. Da und dort steigt Rauch in die Höhe – er stammt aus Glutnestern, die auch zehn Tage nach dem Brand noch aktiv sind. Die Nachbarin ruft nach ihrer verschollenen Katze, ansonsten herrscht Stille auf dem Unteren Wolfsberg. Und hoch oben im Gebälk; da wacht ein Pfau.