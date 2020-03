So reagiert die Zürcher Regierung auf den Corona-Entscheid

Lange hat die Schweiz auf den Entscheid des Bundesrates gewartet, dann war plötzlich das drastische Massnahmenpaket da: keine Schule und keine Veranstaltungen mehr mit Personen über 100 Personen (mehr zum Bundesrats-Entscheid, lesen Sie hier).

Nur kurze Zeit später, um 16.30 Uhr, traten Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP), Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP), Sicherheitsvorsteher Mario Fehr (SP) und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Das omnipräsente Wort: Solidarität. Alle betonten, dass die Bevölkerung nun zusammenstehen und sich an die Auflagen halten solle. Doch was sind nun die konkreten Auswirkungen für ...

... die Schulen

... die Gesundheitsversorgung

... die Wirtschaft und die Arbeitnehmer

... die Veranstaltungen



So trifft es die Zürcher Schulen

«Wir sind froh, um den Entscheid des Bundesrates», sagt Bildungsdirektorin Silvia Steiner an der Pressekonferenz. Die Bildungsdirektion hätte sonst selber diese Massnahme angeordnet. Die Massnahmen gelten bis nach den Frühlingsferien. Sämtliche Veranstaltungen in den Schulhäusern sind verboten. Auch der Musikunterricht wird nicht mehr durchgeführt. Die Kindertagesstätten werden von der Bildungsdirektion angewiesen, die Massnahmen ebenso umzusetzen.

Ganz allgemein gilt: Lehrpersonen sind grundsätzlich in der Schule anwesend. Vulnerablen Lehrpersonen und solche, die zu einer Risikogruppe gehören, dürfen von zuhause aus oder an einem anderen Ort arbeiten. Aber ganz wichtig: «Kein einziges Kind soll gefährdet oder unbetreut sein», sagt Steiner. Die Bildungsdirektorin ist sich bewusst, es werde für alle Beteiligten eine ungewöhnliche Situation. Doch der Kanton Zürich und alle Beteiligten würden dafür Sorgen, dass die Betreuung für all jene sichergestellt werde, die es nötig haben.

Die Schulen müssten nun Formen suchen, wie sie den Unterricht künftig altersadäquat umsetzen kann. Für Schulen stehe eine Website zur Verfügung. Der Lehrmittelverlag Zürich stellt im Laufe des Montags kostenlose Sonderlizenzen für digitale Lehrmittel von der 1. Primar- bis zur 3. Sekundarklasse zur Verfügung, damit die Schülerinnen und Schüler online lernen können.

Prüfungen, die bereits feststanden, finden statt. Nachprüfungen und Aufnahmeprüfungen an die Fachmittelschulen am 25. März werden mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen durchgeführt. Maturaprüfungen und Lehrabschlussprüfungen sollen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abgesagt werden.

Auch die Universität Zürich stellt vorübergehend auf digitale Lehre um — Die Universität Zürich stellt die Präsenzlehre ab Montag, 16. März 2020, bis auf Weiteres ein.

Was ist mit dem Schutzmaterial und dem Gesundheitspersonal?

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) hält die drastischen Massnahmen des Bundes für wichtig und richtig. Sie begrüsst die einheitlichen Regeln für die Kantone. Stand heute gebe es im Kanton Zürich 140 Fälle. Damit genügend Spitalbetten für Notfälle zur Verfügung stehen, müssen Operationen, die nicht dringend sind, verschoben werden.

Derzeit sei wieder viel Schutzmaterial vorhanden. Der Kanton Zürich sei diesbezüglich gut aufgestellt. Im Vergleich zu anderen Kantonen habe man besser geplant, sagt die Gesundheitsdirektorin. Auch der festgehaltene Transporter an der Grenze soll in diesen Stunden freigegeben werden.

Es gibt im Gesundheitsbereich einen grossen Bedarf an personeller Aufstockung. Zusätzliches Gesundheitspersonal zu finden, sei aber sehr schwierig, sagt Rickli. Da springt auch der Zivilschutz ein, insbesondere im adminstrativen Bereich. Das Arbeitsinspektorat wird angewiesen, unkompliziert mit der Situation umzugehen. Der Kanton Zürich habe auch Patienten ohne Coronavirus aus dem Kanton Tessin übernommen, um das Tessin zu entlasten.

Die Gesundheitsdirektion bedankt sich bei allen Angestellten in der Gesundheitsbranche für ihren unermüdlichen Einsatz.

Was bedeutet es für die Wirtschaft und Arbeitnehmer

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh sagt: «Die Schliessung der Schulen stellt Berufstätige vor grosse Herausforderungen.» Sie appelliert an Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen sich bei Fragen, an die entsprechenden Beratungsstellen zu wenden.

Ziel des Kantons ist es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Mit der Arbeitslosenversicherung und der Kurzarbeit haben man dazu gute Instrumente in der Hand. In der kantonalen Verwaltung wird man den Arbeitsausfall von Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen, grosszügig behandeln.

550 Unternehmen haben seit Februar Kurzarbeit angemeldet. Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen explosionsartig angestiegen und stellt die Volkswirtschaftsdirektion vor grosse Herausforderungen. Beratungsgespräche und Anmeldungen an RAVs werden nur noch telefonisch und online durchgeführt. So können auch die Pendlerströme verkleinert werden. 1500 Beratungsgespräche fallen pro Tag aus.

Die Volkswirtschaftsdirektion hat eine kantonale Taskforce eingesetzt. Sie soll auch den finanziellen Spielraum ausloten, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Das bedeutet der Entscheid für Veranstaltungen

Sicherheitsdirektor Mario Fehr stellt klar: Das Veranstaltungsverbot wird durchgesetzt, unsolidarisches Verhalten würde geahndet. Er ruft die Veranstalter und Barbetreiber an der Zürcher Langstrasse dazu auf, sich an die Sicherheitsbestimmungen zu halten. Das heisst: In Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten. Die anwesenden Personen müssen zudem die Hygieneempfehlungen einhalten und Abstandhalten können. Veranstaltungen ab 100 Personen sind verboten.

Die Sicherheitsdirektion werde die Verantwortung auch an den Grenzen wahrnehmen – erstmals am Freitagabend um 18.30 Uhr, wenn eine Maschine aus Rom landet, sagt Fehr. Denn der Bund hat die Einreise von Italien in die Schweiz weiter eingeschränkt. Nur noch Schweizerinnen, Schweizer und Menschen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz wollen oder aus «absoluter Notwendigkeit» einreisen müssen, dürfen die Grenze passieren.

Die Hotline der Sicherheitsdirektion arbeitet seit 15.30 Uhr in neuem, aufgestockten Modus. Derzeit hat man bereits 3000 Anrufe registriert. Der Zivilschutz steht auch in zahlreichen Gesundheitseinrichtungen im Einsatz, etwa in der Kantonsapotheke und in diversen Spitälern, etwa in Horgen. Auch in den Gemeinden und im Asylbereich helfen Zivilschützer mit.

Der Bundesrat-Entscheid in Kürze

Diese von der Landersregierungen erlassenen Massnahmen gelten ab sofort:

Alle Schweizer Schulen bleiben bis am 4. April geschlossen. Betroffen sind obligatorische Schulen, Hochschulen und weitere Ausbildungsstätten. Bereits angesetzte Prüfungen dürfen nur mit strengen Schutzmassnahmen durchgeführt werden.

In Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten. Die anwesenden Personen müssen zudem die Hygieneempfehlungen einhalten und Abstandhalten können.

Ab sofort bis Ende April verbietet der Bundesrat alle Veranstaltungen ab 100 Personen. Wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, können die Kantone Ausnahmen gewähren. Bei Veranstaltungen bis 100 Teilnehmenden müssen Massnahmen zum Schutz der Anwesenden ergriffen werden.

Dies gilt auch für Freizeitbetriebe wie Museen, Sportzentren, Schwimmbäder oder Skigebiete.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA.

Der Live-Bericht wurde überarbeitet. In einer früheren Version dieses Artikels stand fälschlicherweise, dass alle Lehrpersonen von zuhause aus arbeiten können. Das trifft aber nur zu auf vulnerable Personen und solche, die zu einer Risikogruppe gehören.