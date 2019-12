Steuerfuss bleibt für die nächsten zwei Jahre unverändert

Nach insgesamt 27 Stunden Debatte – die wohl längste Budgetberatung der Schweiz – hat der Kantonsrat am Dienstagabend das kantonale 16-Milliarden-Franken Budget mit einem Plus von 61 Millionen verabschiedet. In 110 Abstimmungen hatte der Rat das Budget der Regierung um 59 Millionen verbessert. Das entspricht knapp 4 Promille des gesamten Voranschlags.

«99 sind nicht ganz 100»

Am Abend ging es um den für die Bevölkerung spürbarsten Teil: den kantonalen Steuerfuss für die nächsten zwei Jahre. Er liegt seit 17 Jahren bei 100 Prozent. Die SVP hatte eine Senkung von 2?Prozent verlangt, schloss sich dann aber dem FDP-Antrag von 1?Prozent Senkung an. «99 Prozent sind nicht ganz 100», sagte dazu der grüne Kantonsrat ­Robert Brunner (Steinmaur).

1 Prozent Kantonssteuern machen laut Markus Bischoff (AL, Zürich) für ein verheiratetes Paar mit 100000 Franken Einkommen bloss 49 Franken aus. Bei 50000 Franken sind es «eine Pizza pro Jahr, aber nur fürs ­Familienoberhaupt», so Markus Späth (SP, Feuerthalen). Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten) folgerte daraus: «Diese Steuersenkung bringt nur den sehr gut Verdienenden etwas.»

GLP hatte es in der Hand

Dass diese Minisenkung keine Chance hatte, zeigte sich spätestens, als sich die GLP outete, die während der ganzen Debatte das Zünglein an der Waage gespielt und bei Sparanträgen im Sozialbereich meist mit FDP und SVP gestimmt hatte. Sie war mehrheitlich gegen eine Steuersenkung, wie auch EVP und CVP.

Hauptfrage: Kann sich der Kanton eine Steuersenkung leisten? Ja, fanden SVP und SVP. 1 Steuerprozent macht 65??Millionen Franken aus, also fast so viel wie die 61 Millionen Überschuss. Zudem hätten die Rechnungen der vergangenen Jahre immer besser als das Budget abgeschlossen. «Eine Steuersenkung ist ein Zeichen an die Steuerzahlenden», sagte André Müller (FDP, ­Uitikon), «dass die Verwaltung sorgsam mit ihren Geldern umgeht.»

Eine Steuersenkung liege nicht drin, fand Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP): «Würde die Regierung sie befürworten, wäre unsere Glaubwürdigkeit unter null.» Die wirtschaftliche Situation habe sich verdüstert. Allein die Mehreinlagen in den Strassenfonds und Zusatzausgaben für Ergänzungsleistungen machten schon 4 Steuerprozente aus.

Dass die CVP und die GLP gegen die Steuerfusssenkung stimmten, trug ihnen Kritik der «echten Bürgerlichen» ein. «Die GLP weiss nicht, wohin sie will, und die CVP stimmt immer häufiger mit den Linken», schimpfte SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher (Wiesendangen).

Klima im Zentrum

In der Budget-Schlussrunde der Fraktionspräsidenten betonte Markus Späth (SP), dass die Veränderung des Klimas «nur mit Menschen gestoppt werden kann, die keine Existenzängste haben».

Mit 125 zu 49 Stimmen hiess der Kantonsrat das Budget schliesslich gut. Die SVP stimmte dagegen, weil es der Rat versäumt habe, endlich etwas gegen den «wachsenden Wasserkopf der Verwaltung» zu unternehmen. Gegen das Budget stimmte auch die linke AL. Für Fraktionspräsident Markus Bischoff sind die Einsparungen – Bildung, Krankenkassenprämien – «eine Verschlechterung, keine Verbesserung».