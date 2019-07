Streit auf Grossbaustelle gefährdet Hunderte Jobs

Auf der Baustelle des Waldhauses Neuguet in Wallisellen ist vieles schiefgelaufen. So viel, dass selbst erfahrene Bauarbeiter sagen, sie hätten «so etwas noch nie erlebt». Die markanten Hochhäuser hätten der neuen Siedlung auf dem Zwicky-Areal ein Gesicht geben sollen. Vorerst zeigt das Projekt aber vor allem, wozu Kostendruck und der Konkurrenzkampf zwischen grossen Bauunternehmen führen.

Sieben Handwerksfirmen mit 20 bis 230 Mitarbeitern, die dem «Tages-Anzeiger» Auskunft gegeben haben, sind in ihrer Existenz bedroht, weil sie für ihre Arbeit auf der Baustelle noch kein Geld erhalten haben. Sie warten auf Beträge zwischen 300'000 und 800'000 Franken. So grosse Ausfälle können sie sich nicht erlauben. Insgesamt dürften – konservativ geschätzt – noch Zahlungen von über 10 Millionen Franken bei mehreren Dutzend Firmen offen sein.

Bauarbeiter, die auf der Baustelle tätig waren, erzählen von Arbeitern, die mit Werkzeug und Material Treppen bis in den 14. Stock hochsteigen mussten, weil die Lifte nicht funktionierten. Sie erwähnen einen Stromschacht, der nicht eingeplant war, oder Bauaufzüge, die zu früh abgebaut wurden. Sie berichten von Decken, die mehrmals gemacht wurden, weil zu viele Bauarbeiten gleichzeitig liefen und dabei einzelne Elemente beschädigt wurden. Bei einem Sturm entfernte sich ein Baugerüst von der Hauswand und drohte zu kippen.

Zerwürfnis der Bauriesen

Verantwortlich für den Bau sind keine Unerfahrenen, sondern zwei der grössten Schweizer Bauunternehmen. Die Halter AG entwickelte das Gebiet und erteilte der Steiner AG den Auftrag, das Waldhaus Neuguet als Totalunternehmerin zu bauen. Die beiden Firmen stehen wegen des Bauprojekts in einer heftigen Auseinandersetzung.

«Organisation, Koordination und Überwachung der Bauarbeiten durch die Steiner AG entsprechen weder unseren vertraglichen Vereinbarungen noch einem branchenüblichen Standard», sagt Ede Andràskay, Geschäftsführer bei Halter im Bereich Entwicklung. Er wirft Steiner «Missmanagement» vor und sagt: «Wir werden nie wieder mit ihnen zusammenarbeiten.»

Steiner weist die Vorwürfe «vehement» zurück und kontert, Halter habe ihr das Projekt nicht im vertraglich vereinbarten Planungsstand und mit «Planungsfehlern» übergeben. Diese hätten zu Verzögerungen geführt, weil nachträgliche Anpassungen vorgenommen werden mussten, sagt Steiner-Sprecher Andreas Gurtner. Halter hingegen sieht diese Änderungen als normalen Prozess, das gehöre zur Aufgabe einer Totalunternehmerin: «Sie muss die Planung in einen ausführungsreifen Status bringen», sagt Andràskay. Dies habe die W. Schmid AG auf der gegenüberliegenden Seite des Areals «vorbildlich» gemacht. Dort entwickelte Halter zur gleichen Zeit das Bauprojekt Zwicky-Zentrum. Das Projekt wurde im März abgeschlossen.

Damals hätte auch das Waldhaus Neuguet fertig sein müssen, doch dort laufen die Arbeiten nach wie vor. Steiner rechnet damit, dass der letzte von vier Blöcken bis Mitte August fertiggestellt wird.

Hoher Wettbewerbsdruck

Die Baustelle zeigt, was bei dem grossen Kostendruck geschehen kann, der in der Baubranche herrscht. Der Geschäftsführer der grössten Schweizer Immobilien-AG Swiss Prime Site, René Zahnd, spricht in der Zeitung «Hoch­parterre» von «Rabattschlachten» zwischen den Totalunternehmern und einem «fragwürdigen Business». Den hohen Kosten- und Wettbewerbsdruck in der Baubranche bestätigt auch Steiner. Dies könne dazu führen, dass der Vergabeprozess an die Subunternehmen teilweise mehr Zeit benötige, bis der geeignetste Partner gefunden und beauftragt sei.

Totalunternehmer offerieren in der Regel einen Pauschalpreis. Bauen sie günstiger, streichen sie das Geld als Gewinn ein. Zudem erhalten sie ein Honorar im tiefen einstelligen Prozentbereich der Bausumme. Damit sie den Auftrag des Bauherrn erhalten, kalkulieren Totalunternehmer knapp und hoffen, Handwerksfirmen zu finden, welche die Arbeit günstig erledigen. Diese Suche kann den Bau verzögern. Geht noch etwas schief oder ­wurde schlecht geplant, summiert sich dies. Die gesamte Planung gerät durcheinander.

Grosse Baufirmen wie Steiner oder Halter können es verkraften, wenn ihre Rechnung bei einem Bauprojekt wie beim Waldhaus Neuguet nicht aufgeht. Steiner erzielt einen Jahresumsatz von 830 Millionen Franken und ist seit 2010 Teil der ­indischen Hindustan Construction Company. Im Mai bezifferte sie ihren Auftragsbestand auf 1,3 Milliarden Franken. Die Halter AG ist ein Familienunternehmen und gibt keine konkreten Zahlen bekannt. Ihr Jahresumsatz wird auf rund 600 Millionen Franken geschätzt.

Die Kleinen leiden

Die Leidtragenden bei solchen Bauprojekten sind die Eigentümer, die zu spät in ihre Wohn­objekte einziehen können oder unter Baumängeln leiden. Auch die kleinen Handwerksfirmen trifft es hart. Sie haben kaum Mittel, gegen die übermächtigen Baufirmen vorzugehen. Drohen sie mit Betreibungen, sitzen sie am Verhandlungstisch gut bezahlten Anwälten gegenüber. Diese geben ihnen zu verstehen, dass sie bei einem Rechtsstreit nur noch mehr Geld verlieren. Zudem sind die kleinen Firmen angewiesen auf weitere Auf­träge bei grossen Projekten. Und diese werden von General- oder ­Totalunternehmen durchgeführt, von denen es in der Schweiz nur wenige gibt.

Diese Macht ist auch Totalunternehmerinnen wie Steiner bewusst. Droht eine Handwerksfirma mit einer Betreibung, wird ihr klargemacht, dass sie nicht mit weiteren Aufträgen rechnen kann.

Vergangene Woche standen rund um das Waldhaus Neuguet Autos von Handwerkern und solche von Umzugsfirmen. Die einen bauen das 14-stöckige Haus mit den vier Wohntürmen fertig, die anderen zügeln die Möbel der Eigentümer. Rund 30 Eigentümer wohnen auf Kosten des ­Bauherren, der Halter AG, in möblierten Wohnungen und warten, bis sie einziehen können.

Schwierigkeiten in der Planung

Das Waldhaus Neuguet ist die bisher letzte Bauetappe eines neuen Quartiers auf dem rund 240'000 Quadratmeter grossen Zwicky-Areal in Wallisellen an der Grenze zu Dübendorf. Die vier Sockelgeschosse hat im Mai die österreichische Business­hotel-Kette Harry’s Home bezogen. Über dem Hotel ragen vier Türme mit 40 Miet- und 60 Eigentumswohnungen in die Höhe. Das gesamte Haus steht auf unterirdischen Metallfedern, welche die Vibrationen der Züge abdämpfen, die auf dem Bahnviadukt vorbeirauschen.

Der Bau mit einer Bausumme von 70 Millionen Franken hätte bis Frühling 2019 fertig werden müssen. Doch die Arbeiten verzögerten sich wegen diverser Planungsschwierigkeiten. Zuletzt kamen Probleme mit Rauchschutzdruckanlagen dazu, wie auch der «Anzeiger von Wallisellen» berichtete. Bisher nahm die Gebäuderversicherung zwei von vier solcher Anlagen ab, mindestens eine davon musste neu gebaut werden. Sie war zu klein geplant worden. (zac)