Streit um Nationalität entzweit die SP

Am kommenden Montag entscheidet der Zürcher Kantonsrat über ein Thema, das viel zu reden gibt: die Nationalitäten-Initiative der SVP und den Gegenvorschlag des Parlaments. Die Initiative fordert, dass die Polizei in ihren Mitteilungen die Staatsangehörigkeit der Täter konsequent nennt und bei Schweizern angibt, ob sie einen Migrationshintergrund haben. Der Gegenvorschlag will, dass nur die Nationalitäten genannt werden.

Die SP-Fraktion im Kantonsrat beabsichtigte mehrheitlich, den Gegenvorschlag zu unterstützen. Der Grund: Sie wollte eine Volksabstimmung mitsamt SVP-Ausländer-Schlammschlacht verhindern. Die SVP hatte angekündigt, ihre Initiative zurückzuziehen, falls der Gegenvorschlag im Kantonsrat gutgeheissen werde und niemand das Referendum dagegen ergreift. Darauf stieg die SP ein.

Die Jungen Grünen als Spielverderber

Der Plan schien aufzugehen – bis die Jungen Grünen ankündigten, das Referendum gegen den beschlossenen Gegenvorschlag zu ergreifen. Die Juso folgten sogleich, und auch die SP-Parteileitung sprach sich nun fürs Referendum aus.

Trotz der neuen Situation hat die SP-Fraktion kürzlich beschlossen, bei ihrem Ja zum Gegenvorschlag zu bleiben, bestätigt Fraktionspräsident Markus Späth. Das Resultat fiel knapp aus und nach «nochmaliger, sehr eingehender, sehr kontroverser, aber konstruktiver Diskussion», wie er berichtet.

«Niemand bei uns ist begeistert»: Markus Späth, SP-Fraktionschef im Kantonsrat. Foto: Dominique Meienberg

Auch SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr habe diese Lösung unterstützt. «Niemand bei uns ist begeistert vom Gegenvorschlag», sagt Späth. Die Fraktion wollte dennoch bei ihrem Ja bleiben. In der Volksabstimmung werde man sich voraussichtlich für ein doppeltes Nein und in der Stichfrage für den Gegenvorschlag aussprechen.

Auslöser für die SVP-Initiative war ein Entscheid der Stadt Zürich im November 2017, dass die Stadtpolizei die Nationalität von Tätern nur noch auf Anfrage bekannt geben werde. Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) begründete dies damit, dass die regelmässige Nennung der Herkunft in Polizeimeldungen diskrimierend sei, weil damit angedeutet werde, eine Tat lasse sich mit der Nationalität des Täters erklären.