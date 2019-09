«Übung abgebrochen»: SVP scheitert mit Sozialhilfe-Kürzung

Mit ihrer Anfang Jahr lancierten Initiative griff die SVP Winterthur kurz vor den kantonalen Wahlen medienwirksam eines der Kernthemen der Partei auf: die Sozialpolitik. Die Idee, bei vorläufig Aufgenommenen Asylbewerbern und Sozialhilfebezügern noch stärker zu sparen, ging aber fast allen Parteien zu weit. Nicht nur SP und Grüne übten Kritik, auch CVP und GLP gingen gut hörbar auf Distanz.

Vor wenigen Tagen ist die Sammelfrist für die Initiative abgelaufen. Jetzt zeigt sich: Der Sparvorschlag der SVP hat auch bei der Bevölkerung nicht verfangen. Die Sammlung der 1000 Unterschriften verlief so zäh, dass die Partei ihre Initiative zurückgezogen hat.

«Gut ist es nicht, aber es ist so und man kann es nicht ändern.»Daniel Oswald, SVP

SVP-Gemeinderat Markus Reinhard vom Initiativ-Komitee sagt, man müsse seine Kräfte einteilen in der Politik. «Darum haben wir die Übung abgebrochen.» Die Stossrichtung des Volksbegehrens hält er weiterhin für berechtigt, das hätten auch die Rückmeldungen auf der Strasse gezeigt. Trotzdem gelang nicht, genügend Unterstützer zu finden. «Es ist wohl so, dass das Thema gerade nicht zieht. Plakativ ausgedrückt: Einige sagen, es ist zwar ein Problem, aber die Stadt kann sich das leisten.»

SVP kommt amtlicher Publikation zuvor

Dass eine Initiative auf diese Weise scheitert, ist in Winterthur beispiellos. Das belegt eine Anfrage bei der Stadtkanzlei. Sie wurde von der SVP Mitte August mit der Frage konfrontiert, was passiere, wenn die nötigen Unterschriften ausblieben. «Wir mussten das zuerst abklären», sagt Wahl-Leiter Thomas Bolleter. «Das Gesetz kennt den Fall, dass gar keine Unterschriften eingereicht werden, so nicht.»

Via Kanton habe man schliesslich einen einzelnen ähnlichen Fall in Erfahrung bringen können. Demnach hätte die Stadt in einer amtlichen Publikation auf die «ungenutzte Frist» hinweisen müssen. Das wusste die SVP zu verhindern und entschied sich am letzten Tag der Sammelfrist für einen Rückzug.

Fehlendes Engagement oder Wahlkampfvehikel?

Wie ist es zu erklären, dass die zweitstärkste Partei, die an den Kantonsratswahlen im Frühling in der Stadt Winterthur knapp 19 Prozent Wähleranteil verzeichnete, mit einem ihrer Kernthemen keine 1000 Unterschriften zusammenbringt? Hat am Ende auch das Engagement nicht gestimmt? SVP-Gemeinderat Daniel Oswald, der seine Kollegen nach den letzten kommunalen Wahlen im Frühling 2018 für ihr fehlendes Engagement offen kritisiert hatte, sagt trocken, es sei sicher nicht gut, wie es herausgekommen sei. «Aber es ist so, und man kann es nicht ändern.» Auch die Sommerferien hätten auf das Sammelergebnis gedrückt. «Was sonst mitgespielt hat, möchte ich nicht diskutieren.» Ein reines Wahlkampfvehikel sei die Initiative auf jeden Fall nicht gewesen, die SVP habe es damit ernst gemeint.

«Der Zustand der SVP ist relativ desolat, sie ist nicht mehr in der Lage, etwas auf die Beine zu stellen»Reto Diener, Grüne

Diejenigen Winterhurer Parteien, die schon im Januar Kritik an der Initiative geübt hatten, sehen ihre Einwände bestätigt. Sie stellen der SVP aber ganz allgemein ein schlechtes Zeugnis aus. «Der Zustand der SVP ist relativ desolat, sie ist nicht mehr in der Lage, etwas auf die Beine zu stellen», sagt Reto Diener (Grüne). Die Themen der SVP hätten zudem offensichtlich keine Konjunktur. Katrin Cometta (GLP) sagt, die Initiative sei bloss ein Wahlkampfvehikel gewesen, damit sei die Frage aufgeworfen, ob ein solches Vorgehen als glaubwürdige Politik gelten könne. «Es scheint, als würde die Partei die Volksrechte, die sie so hochhält, selber nicht so ernst nehmen.»