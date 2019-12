Tag der Entscheidung im Bülacher Mordprozess

Der Doppelmord von Boppelsen und Utzigen/BE hat Mitte September in der Öffentlichkeit während vier Tagen für Aufmerksamkeit - und Abscheu - gesorgt. Bloss um in den Besitz eines Lastwagens für den Weiterverkauf zu gelangen, hatte ein 36-jähriger Lastwagenbesitzer aus dem Zürcher Unterland im Juni 2016 grausam sterben müssen.

Vergraben und entsorgt

Auf dieselbe Weise - dem Verschliessen der Atemwege mit einem wasser- und luftdichten Gewebeklebeband - hatte bereits zwei Monate vorher ein 25-jähriger Serbe sein Leben lassen müssen. In seinem Fall sollen verschwundes Geld oder verschwundene Drogen eine Rolle gespielt haben. Während die Leiche des Serben auf dem Grundstück des Ehepaars vergraben wurde, wurde der Zürcher Lastwagenbesitzer in einem Waldstück bei Boppelsen entsorgt.

Unbestritten ist, dass Thomas K., der 29-jährige Transportunternehmer aus dem Kanton Bern, seine beiden Opfer «bei vollem Bewusstsein langsam und qualvoll» ersticken liess. Die Anklage behauptet nicht, dass seine Ehefrau und sein Kollege Markus N., ein 36-jähriger Garagist, bei der Tötung aktiv mitgewirkt und anwesend waren. Weil sie aber von den Tötungsabsichten gewusst hätten und damit einverstanden gewesen waren, seien sie als Mittäter zu verurteilen.

Was passiert heute, am fünften Verhandlungstag? In den ersten vier Tagen im September hat das Gericht den Prozess grundsätzlich zu Ende geführt. Alle Plädoyers wurden gehalten, die Beschuldigten hatten Gelegenheit für ein Schlusswort. Die Gericht hatte also drei Monate Zeit, sich Klarheit zu verschaffen über den Sachverhalt und zu entscheiden, wer welchen Tatbeitrag geleistet hat und wie diese Delikte juristisch zu bewerten sind.

Schliesslich konnte sich das Gericht auch bereits auf die Strafen für die drei Beschuldigten festlegen. Umstritten, und damit offen, ist nur noch die Frage, ob der Haupttäter nach Verbüssung der Freiheitsstrafe verwahrt werden soll. Deshalb wird heute der psychiatrische Gutachter dazu befragt. Das Bezirksgericht war der Auffassung, dass er diesen Aspekt in seinem Gutachten nicht behandelt hat, weil er danach auch nicht gefragt worden sei.

Was sagt der Psychiater?

Das Gericht wird nicht den Fehler begehen, den Gutachter zu fragen, ob Thomas K. verwahrt werden muss. Diesen Entscheid darf nur ein Gericht fällen. Der Fachmann darf und kann nur die Frage beantworten, ob aus psychiatrischer Sicht die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verwahrung gegeben sind. Ein Tötungsdelikt erlaubt natürlich eine Verwahrung.

Dazu muss aber noch ein weiteres Element kommen: Entweder muss ernsthaft erwartet werden, dass der Täter aufgrund seiner Persönlichkeit, der Tatumstände oder seiner gesamten Lebensumstände weitere schwere Delikte begeht. Oder es muss ernsthaft erwartet werden, dass der Täter aufgrund einer anhaltenden oder langdauernden schweren psychischen Störung weitere schwere Delikte begeht und gleichzeitig die Anordnung einer stationären Therapie keinen Erfolg verspricht.

Strafen dürften feststehen

Staatsanwältin Corinne Kauf hatte im September für Thomas K. unter anderem wegen zweifachen Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung gefordert. Wegen einfachen Mordes sollen auch seine Ehefrau und Markus N. lebenslänglich eingesperrt werden.

Die Verteidiger sahen das anders. Der Haupttäter habe die beiden Männer unter der massiven Bedrohung durch die serbische Mafia begangen, sagte sein Verteidiger, Werner Meyer. Im Fall des Serben habe er sich in einem entschuldbaren Notstand befunden, weshalb er nicht bestraft werden könne. Im Fall der Zürcher Lastwagenbesitzers sei die Situation zwar gleich gewesen, doch sei der 29-Jàhrige dafür mitverantwortlich gewesen. Wegen vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte sei eine Strafe von zwölf Jahren angemessen.

Für die Ehefrau des Haupttäters und den Garagisten verlangten deren Verteidiger in Bezug auf den Mord je einen Freispruch. Sie seien in die Pläne des 29-Jährigen nicht eingeweiht gewesen und hätten sie auch nicht gebilligt. Im Zusammenhang mit weiteren Delikten seien sie nicht Mittäter, sondern bloss Gehilfen gewesen. Für die Frau forderte Verteidiger Titus Bosshard eine Freiheitsstrafe vonfünf Jahren, für den Mann beantragte Verteidiger Ivo Harb eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten.