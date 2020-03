Tausende von Studierenden könnten in den Spitälern helfen

Die Zürcher Spitäler bereiten sich intensiv auf die grosse Welle von schwer erkrankten Corona-Patienten vor. In Italien droht das Spitalpersonal unter der Belastung zusammenzubrechen. So weit soll es in der Schweiz nicht kommen, obwohl auch hier die Fallzahlen rasant steigen. Eine grosse Personalressource sind die Gesundheitsfachleute in Ausbildung, vorab die Studierenden in Pflege und Medizin. Schon seit Tagen sind die Zürcher Spitäler und Bildungsinstitutionen daran, deren Einsatz vorzubereiten.

Beim Universitätsspital haben sich bis gestern über 300 Medizinstudentinnen und -studenten der oberen Semester für einen Sondereinsatz gemeldet. Sie werden nun geschult, unter anderem für die Arbeit auf einer Intensivstation, wo zuerst eine Personalknappheit vorausgesagt wird.

An den zwei Bildungszentren für Gesundheitsberufe, Careum in Zürich und ZAG in Winterthur, absolvieren je rund 600 junge Leute die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Laut Careum-Direktor Christian Schär wären grundsätzlich alle für einen Einsatz im Spital geeignet. Diejenigen im ersten Ausbildungsjahr könnten unterstützende Funktionen wahrnehmen, ab dem zweiten Jahr sind die Studierenden in der Lage, Patienten und Patientinnen zu pflegen. «Die Betriebe klären jetzt ab, wo man wen am besten einsetzt», sagt Schär. Sie haben dafür mit den Schulen, der Gesundheits- und der Bildungsdirektion eine Koordinationsgruppe gebildet.

Auch Dozierende könnten in die Spitäler

Auch das Departement Gesundheit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) ist involviert. Dort studieren Hunderte von angehenden Physiotherapeutinnen, Pflegenden und Hebammen. Christian Schär schätzt, dass aus den drei Bildungsinstitutionen insgesamt gegen 2000 Studierende für einen Sondereinsatz infrage kämen. Gefragt wurden die jungen Leute zwar noch nicht, aber Schär geht davon aus, «dass sie motiviert sind und sich für diese Aufgabe gewinnen lassen».

Zusätzlich zu den Studierenden könnten die Schulen auch Dozentinnen und Dozenten in die Spitäler schicken. Am Careum zum Beispiel haben rund 70 Lehrpersonen früher als Fachleute in einer Gesundheitsinstitution gearbeitet oder sind dort noch immer teilzeitlich tätig. Ein Sondereinsatz kommt für die Lehrpersonen allerdings erst später in Frage. Im Moment sind sie damit beschäftigt, den Online-Lehrbetrieb auszubauen.