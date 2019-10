Zürcher Ständeratsrennen: Die GLP will sich nicht entscheiden

Die Zürcher Grünliberalen haben für den zweiten Ständeratswahlgang Stimmfreigabe beschlossen. Der Vorstand konnte sich am Donnerstagabend weder für Ruedi Noser (FDP) noch für Marionna Schlatter (Grüne) entscheiden.

Für die GLP war es eine eigentliche Schicksalsfrage: Ist die Partei im Grundsatz eher liberal oder doch eher grün? Diese Frage konnte der Vorstand trotz «transparenter Auslegeordnung und einer offenen Debatte» nicht beantworten. Wie er mitteilte, wird er deshalb für keinen der beiden Kandidierenden eine Wahlempfehlung abgeben. Beide Kandidierenden würden nur einzelne Aspekte der grünliberalen Politik vertreten. Die GLP-Mitglieder könnten deshalb den Kandidaten oder die Kandidatin ihrer Wahl unterstützen. Es stehe ihnen auch frei, sich in einem der beiden Komitees zu engagieren.

Im zweiten Wahlgang vom 17. November stehen sich die Grüne Newcomerin und der bisherige FDP-Ständerat gegenüber. Schlatter holte im ersten Wahlgang 95100 Stimmen, Noser 141700. Die Grüne wird in der zweiten Runde durch SP und AL unterstützt. Noser empfehlen CVP, BDP, verschiedene Wirtschaftsverbände und – widerwillig – auch die SVP zur Wahl. Die grösste Zürcher Partei hat mit Roger Köppel ihren eigenen Kandidaten zurückgezogen, sie nennt Noser «das kleinere Übel». Die EVP hat Stimmfreigabe beschlossen. Bereits gewählt wurde der SPler Daniel Jositsch mit 216700 Stimmen. (red/sda)

Kommentar: Ein mutloser Entscheid

Die Grünliberalen haben für den zweiten Wahlgang Stimmfreigabe beschlossen. Für sie ist es also egal, ob der Freisinnige Ruedi Noser oder die Grüne Marionna Schlatter den Kanton Zürich im Ständerat vertritt. Es ist ein mutloser Entscheid, der ratlos lässt. Er zeigt aber auch das Dilemma einer Partei, die zwischen grün und liberal hin- und hergerissen ist. Offensichtlich setzt die GLP hier keine Prioritäten, obwohl sie ihren Wahlsieg vom 20. Oktober vorwiegend ihrer grünen Ausrichtung zu verdanken hat. Auch die Frauenförderung scheint keine zentrale Bedeutung mehr zu haben. Diese Wahlempfehlung wird die Sympathisanten der Partei nicht motivieren, am 17. Mai nochmals an die Urne zu gehen. Freuen wird sich darüber Ruedi Noser, dem der Sieg kaum mehr zu nehmen ist.

Daniel Schneebeli