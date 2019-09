Überraschende Wende in der Zürcher Regierung

Der Regierungsrat senkt die Staatssteuern für natürliche Personen entgegen anders lautender Ankündigungen doch nicht um 2 Prozent . Das sagt Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) heute im Rahmen einer Medienkonferenz zur Finanzplanung und zum Budget des kommenden Jahres. Es wäre die erste Reduktion des Steuerfusses seit 2003 gewesen.

«Wer eins und eins zusammenzählen kann, der konnte selber feststellen, dass die geplante Steuersenkung schwierig wird», sagt Stocker. Als Grund für die Kehrtwende gibt der Regierungsrat denn auch die veränderte Ausgangslage an: Die Ausgaben des Kantons steigen um 5 Prozent , die Erträge dagegen nur um 3,9 Prozent .

Krankenkassenprämien deutlich teurer

Auch der Investitionsbedarf steige in den nächsten vier Jahren um rund eine auf rund fünf Milliarden. «Wir befinden uns in einer Phase hoher Investitionen – und sind gewillt, die nötigen Investitionen in die Infrastruktur des Kantons zu machen», sagt Stocker. Die Senkung des Steuerfusses bei den Staatssteuern um 2 Prozent hätte für den Kanton Mindereinnahmen von rund 130 bis 140 Millionen Franken bedeutet. «Das können wir nicht verantworten», sagt Stocker.

Auf der Ausgabenseite fielen die erhöhten Beiträge an die Krankenkassenprämien am stärksten ins Gewicht. Hier steigt der Nettoaufwand des Kantons von 408 auf 479 Millionen Franken. Der Bruttoaufwand für Prämienverbilligung, Prämienübernahmen und Verlustscheinübernahmen überschreite mit 1019 Millionen Franken erstmals die Milliardengrenze.

Der Regierungsgrat muss aufgrund eines Bundesgerichtsurteils die Einkommensgrenzen für Familien mit Kindern anheben.

1218 neue Vollzeistellen

Auch werden mehr Menschen vom Kanton angestellt – der Beschäftigungsumfang steige im Vergleich zum Budget 2019 um 1218 Vollzeitstellen. Auf die Volksschule entfallen 183 davon. Hauptgrund sind die steigenden Schülerzahlen. Auf Grund des Bevölkerungswachstums werden auch das Unispital (plus 358 Vollzeitäquivalente), die Psychiatrische Univeritätsklinik (plus 271), die Universität Zürich (plus 63) und die Kantonspolizei (plus 25) mehr Personal brauchen.

Weiter sinke der Ertragsüberschuss des Unispitals (minus 38 Millionen Franken), der Nationale Finanzausgleich wird für den Kanton Zürich um 30 Millionen Franken teuer und in der Volksschule wirke sich aus, dass sich die geplante Kommunalisierung der Schulpflegen als nicht mehrheitsfähig erweisen habe (minus 15 Millionen Franken).

Ausgeglichenes Budget

An der Medienkonferenz präsentiert Ernst Stocker den Finanzplan für die kommenden Jahre. Der Regierungsrat rechnet für 2020 mit einem fast ausgeglichenen Budget bei einem Volumen von 16,4 Milliarden Franken. Unter dem Strich soll ein Minus von 12 Millionen resultieren.

In den Jahren 2019 bis 2023 wächst der Ertrag aber stärker als der Aufwand. Im KEF, dem konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan, werden nach mehreren Jahren mit positiven oder neutralen Abschlüssen für die Jahre 2021 bis 2023 denn auch Rote Zahlen erwartet: 2021 soll ein Minus von 199 Millionen Franken resultieren, 2022 eines von 416 Millionen und 2023 eines von 522 Millionen.

Der gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Ausgleich wird für die Zeitperiode 2016 bis 2023 mit einem Minus von 295 Millionen Franken kapp verfehlt. «Wir sehen das als Streubereich an, der keine Massnahmen erfordert», sagte Stocker vor den Medien. «Meistens haben wir besser abschliessen können als geplant – auch, weil wir unseren Direktionen einen straffe Haushaltsführung empfehlen.»

Stocker warnt

Stocker warnt aber auch: Die ausserordentlich guten Abschlüsse der letzten Jahren könnten dazu verleiten, zu glauben, man könne hunderte Millionen zu verschieben. «Dem ist nicht so», sagt Stocker. Als Beispiel nennt er die geplante Internalisierung der externen Kosten des Strassenverkehrs mit Mitteln des Strassenfonds. «Es ist ein Märchen, dass im Strassenfonds zu viel Geld liege.» (hwe)