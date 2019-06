Uster macht jetzt mal Pause

Schauplatz Uster – Die Stadt im Zürcher Oberland ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme. Sie ist die grösste Schweizer Stadt mit einer frauendominierten Stadtregierung. Und sie hat den städtischen Angestellten erlaubt, drei Stunden Streik als Arbeitszeit anzurechnen. Das ist Deutschschweizer Rekord – nur Genf ist grosszügiger.

Offiziell ist der Zeitraum von 10 bis 13 Uhr vorgegeben, aber schon um 9.30 Uhr ist viel los beim Stadthaus. Die Frauen haben eine grosse Gartenbeiz installiert. Genau da, wo 1991 eine gewisse Corine Mauch demonstrativ einen Liegestuhl aufgestellt hatte, um für die Sache der Frau zu demonstrieren. Mauch wurde damals in Uster «Frau Büchs» genannt, weil sie Abfallbeauftragte der Stadt war. Heute ist sie Zürcher Stadtpräsidentin und tut dasselbe wie vor 28 Jahren, aber auf dem Münsterhof.

Ein Stadtrat verteilt Kuchen: Stefan Feldmann (SP) in dienender Rolle.

Die Frauen werden von den Männern bedient. SP-Stadtrat Stefan Feldmann zum Beispiel steht am Kuchenbuffet. «Ich bin ein solidarischer Mann», sagt er. 1991 hatte er eben seine Buchhändlerlehre bei Orell Füssli in Zürich abgeschlossen und wurde am 14. Juni als «Chef de Parterre» eingesetzt, weil alle Frauen am streiken waren.

Auf der Bühne rechnet eine Frau vor, dass sie dieses Jahr ohne Grund 28’026 Franken weniger verdienen wird als ein Mann. Sie verteilt Postkarten, die an Bundespräsident Ueli Maurer – auch ein Zürcher Oberländer – adressiert sind. «Dieser Betrag ist jeder Frau über 15 Jahren speditiv zu überweisen», fordert die Aktivistin. «Es hat leere Linien, um das Konto anzugeben.» (pu)

Schauplatz Hardbrücke – Um 7.50 Uhr sieht es an der Zürcher Haltestelle Hardbrücke aus wie jeden Morgen um diese Zeit: Die Busse und Trams spucken gehetzte Frauen und Männer auf dem Weg zur Arbeit aus, von links und rechts radeln oder rasen Velos an den Passanten vorbei. Da und dort ein lila Shirt, ein violetter Jupe – ob Mode oder Frauenstreikbekundung oder beides, lässt sich nicht sagen. Noch nichts zu sehen ist von der angekündigten Klitoriswanderung (Motto: «Mobile Aufklärung ohne Sexismus»), die jetzt beginnen müsste.

150 Zentimeter grosses Geschlechtsteil: Streikende Frauen ziehen einen Leiterwagen mit einem Klitoris-Modell über die Zürcher Hardbrücke. Bild: thw

Zehn Minuten später ist dann klar: Alles ein Missverständnis – die Aktivistinnen meinten die Station Hardplatz, von dort unten kommen sie jetzt hoch zur Brücke mit ihrem rund 1,5 Meter grossen Geschlechtsorgan, das sie auf einem Leiterwagen transportieren. Überall werden Handys gezückt, eine «TeleZüri»-Kamera läuft auch, und mitten drin ein Mann mit Selfiestick, der dem rollenden Wagen das Kommando zum Halten gibt, damit er ein gutes Foto machen kann. Ob er wirklich verstanden hat, worum es heute geht? (thw)

«Frauen haben kein Loch, sondern eine Klitoris»: Botschaft auf dem Schaumstoffmodell.

Schauplatz Werdstrasse – Auch bei Tamedia in Zürich, wo unter anderem Tagesanzeiger.ch/Newsnet herausgegeben wird, ist Streik. Über 50 Frauen aus verschiedenen Abteilungen haben sich morgens um 8.30 Uhr zu einem gemeinsamen Streikbrunch getroffen. Organisiert wurde dieser von ihren männlichen Redaktionskollegen. Zahlreiche Frauen trugen T-Shirts mit der Aufschrift «no women, no news».

Die Journalistinnen bei Tamedia treffen sich zum Streikbrunch. Bild: zac

Frauen sind in der Medienbranche in der Minderheit. Ihr Anteil liegt landesweit bei 39 Prozent, wie eine Studie der ZHAW zeigt. In Führungspositionen sind es gar nur 25 Prozent, wie die NZZ berichtet. Gemäss der ZHAW sind Journalistinnen auch in Bezug auf ihren Lohn deutlich schlechter gestellt. Eine Erhebung aus dem Jahr 2017 zeigt: Frauen verdienen im Schnitt 1100 Franken weniger als ihre Kollegen.

Medienfrauen aus zahlreichen Redaktionen haben sich im Vorfeld des Frauenstreiks zusammengeschlossen und einen Forderungskatalog ausgearbeitet. Sie verlangen Lohngleichheit, mehr publizistische Macht und bessere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Über 1100 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Schweiz haben diesen Katalog bisher unterzeichnet. (zac)

Hier folgen im Verlauf des Tages weitere Beiträge von Schauplätzen des Frauenstreiks im Kanton Zürich.