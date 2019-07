Velofahrer radelt friedlich durch den Gubristtunnel

Friedlich und unbeirrbar radelt am Sonntagmorgen ein Velofahrer von Weiningen aus Richtung Norden – durch den Gubristtunnel. Gemäss einem Tweet der Kantonspolizei Zürich hat sich der Fahrer «zu sehr aufs Navigationsgerät verlassen.»

Die Diensthabenden der Verkehrsleitzentrale haben den Radfahrer nach einem Telefonat einer Autofahrerin auf ihren Monitoren gesehen und darauf den rechten Fahrstreifen für Autos gesperrt. Auf einem Video der Kapo Zürich sieht man dennoch, wie Autofahrer irritiert sind und dem Velofahrer ausweichen.

Ungeschoren kommt der 46-jährige Südafrikaner, der in der Schweiz wohnhaft ist, nicht weg: Er wurde am Nordportal angehalten: «Da eine solche Fahrt gefährlich und daher verboten ist, wird gegen den Velofahrer rapportiert», schreibt die Polizei. So wird er Post vom Statthalter erhalten.

