Vier Jahre Knast für einen Zürcher Anarchisten?

Dass ein besonderer Fall an diesem Donnerstag vor dem Bezirksgericht Hinwil verhandelt wird, ist offensichtlich. Im Gerichtsgebäude wimmelt es von bewaffneten Polizisten, uniformierten und in Zivil. Besucherinnen und Besucher werden kontrolliert, IDs abfotografiert, die Körper abgetastet. Dann, um 9.14 Uhr, wird der Beschuldigte in den Gerichtssaal geführt, ein 31-jähriger Mann, den der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als staatsfeindlichen, berechnend und professionell agierenden und gewaltbereiten Anarchisten beschreiben wird.

Für den Staatsanwalt ist klar, dass der 31-Jährige sich im September 2015 Zutritt aufs Armeegelände verschafft und dort mit Benzin ein Feuer gelegt hat. 23 Armeefahrzeuge wurden dabei beschädigt, der Schaden beträgt rund 150’000 Franken. Mit einem ähnlichen Vorgehen soll der Beschuldigte zudem im Juli 2016 einen Brandanschlag auf die Notfunkanlage Waidberg der Stadtpolizei Zürich verübt haben. Der Sachschaden hier: rund 55’000 Franken.

An beiden Tatorten wurde seine DNA sichergestellt, in Hinwil am durchtrennten Zaun, bei der Funkanlage auf diversen zurückgelassenen Gegenständen, wie etwa Handschuhen und einem Seitenschneider. Und schliesslich habe der Beschuldigte in der anarchistischen Bibliothek Fermento in Zürich Plakate aufgehängt oder zumindest geduldet, die zu Gewalt aufriefen. Der Mann war dort als Bibliothekar tätig.

Die Taten seien «schwerwiegend gewesen», dass es keine Explosionen und keine Personenschäden gab, sei ein «Glücksfall» gewesen, sagt der Staatsanwalt. Deshalb fordert er eine vierjährige Freiheitsstrafe wegen Brandstiftung, qualifizierter Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit.

«Hypothetisch ist alles möglich»

Der Verteidiger plädiert auf Freispruch. Das geforderte Strafmass sei «völlig überhöht», Personen seien weder verletzt worden, noch gebe es Hinweise, dass irgendjemand gefährdet wurde. Er spricht von «Gesinnungsstrafrecht». Zudem versuche die Staatsanwaltschaft, anhand von DNA-Spuren einen Tathergang zu konstruieren, den sie aber nicht beweisen könne. «Hypothetisch ist alles möglich», sagt er. Das unterstreiche die schriftliche Stellungnahme seines Mandanten.

Der Beschuldigte, der vor dem Gericht keine Fragen beantwortet, gab im August eine schriftliche Stellungnahme ab. Darin schilderte er laut Staatsanwalt seine Version, wie die DNA an die beiden Tatorte gelangt sein soll. In Hinwil habe er sich umgeschaut, wo er Plakate anbringen könnte. Dabei habe er einer unbekannten Person eine Stelle gezeigt, wo man vor wachsamen Blicken geschützt sei, und deshalb an den Zaun gefasst.

Im Fall des Funkturms habe er zwei Personen geholfen, das Material dahin zu bringen. Allerdings wurden dort nur zwei DNA-Spuren gefunden: Seine und jene eines vermeintlichen Komplizen, dessen Pass im Rucksack sichergestellt wurde, den die Täter beim Funkturm zurückgelassen hatten, als sie laut dem Staatsanwalt den Tatort fluchtartig verlassen mussten.

Inzwischen hat der Beschuldigte, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, seine Stellungnahme widerrufen. Sie sei frei erfunden gewesen. Sein Verteidiger bezeichnet dieses Vorgehen als konsequent. Mit dem Schreiben habe sein Mandant zeigen wollen, dass sich das Geschehen auch anders hätte abspielen können, als die Staatsanwaltschaft sagt.

Proteste in Griechenland

Von der schriftlichen Stellungnahme haben offenbar auch Unterstützerinnen und Unterstützer des Anarchisten erfahren. Sie waren mit dessen Inhalt nicht einverstanden. Prompt kündigten sie ihm die Freundschaft: «Wir als bisherige Soligruppe beenden hiermit öffentlich unsere solidarische und unterstützende Tätigkeit für den Gefangenen», schreiben sie auf einer einschlägigen Internetplattform.

Der Fall des Zürcher Anarchisten sorgte von Beginn weg sogar international für Aufsehen. Nach seiner Verhaftung drangen im Februar griechische Anarchisten in die Schweizer Botschaft in Athen ein. In Thessaloniki gab es im März friedliche Proteste vor dem Honorarkonsulat. Sie forderten die Freilassung des Mannes.

Ein Urteil fällte das Gericht nach der knapp dreistündigen Verhandlung noch nicht, man wolle es ausführlich beraten. Das Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt; wann das sein wird, ist noch unklar.