Wahlkrampf in Zürich

Der Politbetrieb, geschätzte Wählerinnen und Wähler, ist ein glattes Parkett. Ginge es nach den Politikerinnen und Politikern, läge in der Berner Wandelhalle ein Teppich. Allzu gerne würde man die Bilder der Überwachungskameras im Bundeshaus sehen. Sehen, wie es diese oder jenen aus der Bahn wirft. Die Ausschnitte gingen sicher viral. Das müssen sich auch die Freisinnigen gedacht haben. Doch alles, was ihre Suche auf Youtube ergab: Schnipsel von gänzlich unpolitischen Rutschpartien. Was tun? Improvisieren, assoziieren, montieren. Und so haut es in ihrem Filmchen einen mit dem Rücken auf den Poolrand, donnert einer mit dem Kinn auf die Rutsche, schleudert es ganze Partien aus einer Wasserrutsche, verfehlen Waghalsige beim Sprung den kleinen Landepool. Linksrutsch verhindern, schreibt der Glattsinn zum Video. FDP wählen. Für mehr Sauglattismus in Bern – und wenn alles schiefläuft, also rutscht, dann waren sie wenigstens selbstironisch, die von der Liste 3. (bra)

Politik ist ein Streichelzoo

Der Zufall komponiert die besten Bilder. So eines hat uns Leser G.C. zukommen lassen (dankeschön!). Es vereint zwei Veranstaltungshinweise und schafft Zusammenhänge, die uns bisher verborgen blieben. Gehen wir chronologisch vor: Am Samstag, 5. Oktober, findet in Hombrechtikon die Gemeindeviehschau statt (mit Streichelzoo). Auf dem Parkplatz der katholischen Kirche steht das schönste Braunvieh aus der Region. Zwei Wochen darauf findet dann die eidgenössische Prämierung statt. Die besten Politikerinnen und Politiker stellen sich zur Wahl – und davor zur Schau. Auf derselben Wiese, wo auch die Viehschau um Besucher wirbt. Welches Schlachtross wählen? Oder doch das grüne Zugpferd? (bra)

Wo ist das Dynamit?

Wer sagt, Politik sei eine trockene Angelegenheit? Ein nüchternes Business? Klare Köpfe für eine helle Zukunft? Da ist doch dieser Jungfreisinnige am Seeufer, der sich allerhand Drogen reinzieht. Und dann, ganz zugedröhnt, sagt er: «Selber wählen, was man konsumiert.» Bei all dem Wahlschund, der uns da gerade um die Köpfe fliegt, wäre es besser, man konsumierte nicht, was man selber wählt. Dafür Mani Matter:

Louf i am Bundeshus sider verby

Mues i gäng dänke, s'steit numen uf Zyt

S'länge fürs z'spränge paar Seck Dynamit. (bra)