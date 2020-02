Wann «Gefällt mir» anklicken gefährlich ist

18 Monate liess sich das Bundesgericht Zeit, um eine Frage zu beantworten, welche die Benutzerinnen und Benutzer von Facebook und anderen vergleichbaren sozialen Netzwerken mit Spannung erwarteten: Riskiere ich eine Verurteilung wegen übler Nachrede, wenn ich beispielsweise einen ehrverletzenden Post mit einem «Gefällt mir» versehe oder den Beitrag «teile»?

Die Antwort des Bundesgerichts, auf die kürzest mögliche Form gebracht: Das kommt drauf an. Bloss: worauf genau?

Grundsätzlich gilt, wer gegenüber anderen Personen ehrverletzende Äusserungen über eine Person macht, kann wegen übler Nachrede oder Verleumdung bestraft werden. Bestraft wird laut Strafgesetzbuch aber auch jener, der solche Anschuldigungen oder Verdächtigungen «weiterverbreitet».

Das Jein der Richter

Die zentrale Frage lautet: Ist das Drücken des «Gefällt mir»-Symbols oder das «Teilen» eines Posts gleichbedeutend mit einem Weiterverbreiten des Ursprungs-Posts? Antwort des Bundesgerichts? Jein. Jeder Fall, so die obersten Richter, müsse einzeln betrachtet werden.

Konkret heisst das: In jedem Einzelfall muss geprüft werden, ob der ursprünglich verfasste und in der Folge weitergeleitete ehrverletzende Beitrag «für einen Dritten sichtbar wird und dieser ihn wahrgenommen hat». Erst dann, so das Bundesgericht, sei «das Delikt vollendet».

Das Bundesgericht geht in seinem Leitentscheid davon aus, dass nicht jeder weitergeleitete Beitrag auch wirklich wahrgenommen wird. Dies hänge im Falle eines Facebook-Beitrags «namentlich von der Pflege des Newsfeeds beziehungsweise dem Algorithmus des sozialen Netzwerkdienstes einerseits und den persönlichen Einstellungen der betreffenden Nutzerinnen und Nutzer andererseits ab».

Was bedeutet ein Like?

In einer Hinsicht hat das Bundesgericht etwas mehr Klarheit geschaffen: Es anerkennt nicht nur, dass die Möglichkeit, den «Gefällt mir»- oder «Teilen»-Button zu betätigen, für die Nutzerinnen und Nutzer «von zentraler Bedeutung» ist. Es anerkennt insbesondere, dass eine solche Markierung auch «grundsätzlich wertungsoffen» ist.

Das heisst: Die Gründe und Motive, warum jemand «Gefällt mir» anklickt, «bleiben verborgen». Daraus allein kann nicht geschlossen werden, dass dem Weiterverbreiter der Beitrag gefällt oder dass er sich dessen Inhalt anschliesst. «Das Bundesgericht hat verstanden, wie Likes funktionieren, dass man sie differenziert anschauen muss», sagt Martin Steiger, der sich als Rechtsanwalt auf das Recht im digitalen Raum spezialisiert hat.

Die absolut zentralste Frage liess das Bundesgericht unbeantwortet: Ist Facebook ein Medium? Die Frage ist wegen Artikel 28 des Strafgesetzbuches entscheidend. Dort steht: «Wird eine strafbare Handlung durch Veröffentlichung in einem Medium begangen und erschöpft sie sich in dieser Veröffentlichung, so ist (...) der Autor allein strafbar.»

Mit anderen Worten: Wird der ehrverletzende Facebook-Post nur innerhalb von Facebook weiterverbreitet, wird nur der ursprüngliche Autor, nicht aber der Weiterverbreiter des Posts zur Rechenschaft gezogen.

Was das für den konkreten Fall heisst

Hintergrund des Urteils des Bundesgerichts war die Beschwerde eines Mannes, der vom Zürcher Obergericht wegen mehrfacher übler Nachrede zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden war. Der Mann hatte unter anderem Posts gelikt oder geteilt, in denen Erwin Kessler, Präsident des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), als Antisemit bezeichnet wurde, der antisemitische und rassistische Positionen, «braunes Gedankengut», vertrete und der deswegen auch wegen Rassendiskriminierung rechtskräftig verurteilt sei.

Tatsächlich war Kessler im März 1998 im Zusammenhang mit seinem engagierten Kampf gegen die mögliche Aufhebung des Schächtverbots wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden. Doch laut dem Zürcher Obergericht «kann es nicht angehen», Kessler «aufgrund von völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen, welche dieser vor über 10 bis 15 Jahren in einem sachlich nachvollziehbaren, einzelfallbezogenen Kontext gemacht hatte, eine aktuelle, verachtenswerte Gesinnung zu unterstellen».

Dass die Äusserungen des Mannes ehrverletzenden Charakter haben, führt noch nicht automatisch zu einer Verurteilung wegen übler Nachrede oder Verleumdung. Denn kann der Täter beweisen, dass seine Äusserungen der Wahrheit entsprechen, darf er nicht verurteilt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Wahrheitsbeweis.

Das Obergericht hatte den Mann zu diesem Beweis nicht zugelassen. Der Wahrheitsgehalt seiner Äusserungen lasse sich nicht überprüfen. Dem widerspricht das Bundesgericht. Begriffe wie «antisemitische Gesinnung» oder «braunes Gedankengut» enthielten nicht nur eine Wertung, sondern auch eine Tatsachenbehauptung, und diese lasse sich überprüfen. Deshalb hob das Bundesgericht das Urteil des Obergerichts auf. Die Zürcher Justiz muss den Fall noch einmal neu beurteilen.