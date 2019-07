Warum auch Ausländer abstimmen sollen

Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch hat mit ihrer Behördeninitiative zur Einführung des kommunalen Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer eine wichtige Debatte angestossen. Denn so links die grossen Städte in der Deutschschweiz heute auch wählen – keine gewährt den Ausländern das kommunale Stimm- und Wahlrecht. Dies, obwohl der Ausländeranteil mittlerweile sehr hoch ist und sich alle kosmopolitisch geben.

In der Westschweiz und in der EU gilt das Ausländerstimmrecht seit Jahren.

In der Stadt Basel ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung mit über 35 Prozent am höchsten. Die dortige Bevölkerung lehnte das Ausländerstimmrecht in zwei Abstimmungen – zuletzt 2010 – klar ab. In der Stadt Zürich, mit 432074 Einwohnerinnen und Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz, hat in der stärksten und vielfältigsten Altersgruppe, also bei den 30- bis 39-Jährigen, knapp die Hälfte keine politische Mitsprache. Dies, obwohl sie zumeist bestens inte­griert sind. Eine Initiative, welche den Gemeinden das Ausländerstimmrecht ermöglicht hätte, wurde in der Stadt mit 60 Prozent abgelehnt, auf kantonaler Ebene stimmten 2013 gar 75 Prozent der Wählerinnen und Wähler dagegen. Die Stadt Bern, mit einem Ausländeranteil von rund einem Viertel, stimmte schon 2010 einer SP-Initiative zu, die das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene einführen wollte. Doch da machte der Kanton nicht mit.

Warum also soll jetzt ein neuer Anlauf gemacht werden? Wer mitbestimmen will, kann sich ja auch einbürgern lassen. Nur, das dauert Jahre. Bis der rote Pass da ist, haben die Kinder die Schule besucht, und das Schulhaus, das wegen des Bevölkerungszuwachses gebaut werden muss, ist auch fertig. Und das, ohne dass die Eltern der Kinder, die es benützen sollen, etwas dazu zu sagen haben. Obwohl sie Steuern bezahlen – zu einem Steuersatz notabene, zu dem sie auch nichts sagen dürfen. Das widerspricht dem Prinzip der direkten Demokratie, auf das wir in der Schweiz so stolz sind. In der Westschweiz übrigens gibt es das Ausländerstimmrecht in den meisten Gemeinden. Und in der EU auch, seit 1992. Nirgends hat es zu Problemen geführt. Da könnten wir etwas lernen.