Was bringt der Gewaltschutz der Polizei?

«Ich schicke jemanden in deine Wohnung, damit er dir den Kopf abhackt.» Damit drohte ein 53-jähriger Mann seiner 25 Jahre jüngeren Ehefrau im April letzten Jahres. In diesen Tagen steht der Mann vor Gericht. Seine Todesdrohung hat er nicht wahr gemacht.

Auch ein 37-jähriger Mann bedrohte seine Frau, war gewalt­tätig. Dreieinhalb Wochen nachdem das letzte Kontakt- und Rayonverbot, an das er sich gehalten hatte, abgelaufen war, tötete er die von ihm getrennt lebende Frau. So geschehen Anfang dieser Woche in Dietikon.

Warum bleibt es im einen Fall bei der Drohung? Warum musste im anderen Fall eine Frau ihr Leben lassen? «Die Polizei hat versagt», titelte der «Blick» zum Femizid in Dietikon und zitierte die Chefin der Schweizer Frauenhäuser: «Die Polizei versagt zu oft in solchen Situationen.» Die Polizei müsse sich fragen, «ob sie mit der richtigen Konsequenz handelte und versuchte, die Frau zu schützen».

«Wir machen immer alles Menschenmögliche»

Die Kantonspolizei nimmt zu den Vorwürfen nicht Stellung. Das tut dafür ihr oberster Chef, Regierungsrat Mario Fehr. Von Versagen könne keine Rede sein. «Wir machen immer alles Menschenmögliche.»

Die Beamten mussten im vergangenen Jahr wegen häuslicher Gewalt oder Familienstreitigkeiten knapp 5300-mal in den Einsatz – durchschnittlich 15-mal pro Tag. Trotz aller Möglichkeiten, die das kantonale Gewaltschutzgesetz (GSG), das Zivil- und Strafrecht böten, könnten Tötungsdelikte leider nicht immer verhindert werden. «Dazu müssten wir jedem Gefährder einen Polizisten zur Seite stellen.»

«Bei Gewalt gegen Frauen gilt Nulltoleranz.»Mario Fehr, Regierungsrat

Fehr verweist auf die Anstrengungen des Kantons, gerade in diesem Jahr. Opferberatungsstellen sollen in Zukunft 7,5 statt 6 Millionen Franken erhalten, der Beitrag an die Frauenhäuser wird von 500'000 auf 1,2 Millionen Franken erhöht, die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt wurde personell verstärkt. Fehr: «Bei Gewalt gegen Frauen gilt Nulltoleranz.»

Pia Allemann, Co-Geschäftsleiterin der Beratungs- und Informationsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (BIF), will die Aussagen der Präsidentin der Frauenhäuser nicht kommentieren. Dass sich Frauen von den Behörden nicht ernst genommen fühlten, komme in ihrer Beratungsstelle zwar auch vor. Es seien aber «absolute Ausnahmefälle».

Eine Schutzmassnahmebei jedem fünften Einsatz

In die gleiche Richtung deuten die wissenschaftlichen Ergebnisse, die Rahel Ott, Co-Leiterin der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, für ihre Doktorarbeit erhoben hat. Die Befragung von Opfern ergab, dass neun von zehn Personen mit den getroffenen Gewaltschutzmassnahmen und der Polizei zufrieden waren.

Auch Allemann stellt dem Kanton im Umgang mit häuslicher Gewalt grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus. Was heute von den Behörden, Beratungsstellen und anderen Fachleuten gegen häusliche Gewalt unternommen werde, sei mit der Situation vor Einführung des Gewaltschutzgesetzes im Jahre 2007 absolut nicht vergleichbar.

Das kantonale Gewaltschutzgesetz erlaubt es der Polizei, die gefährdende Person aus der Wohnung oder dem Haus zu weisen. Sie kann ihr verbieten, ein bestimmtes Gebiet zu betreten oder mit der betroffenen Person Kontakt aufzunehmen. Durchschnittlich bei jedem fünften Einsatz der Polizei wird eine oder mehrere dieser Massnahmen ergriffen. In der Regel handelt es sich um Kontakt- und Rayonverbote.

Fachstelle unterstützt Polizei und Staatsanwaltschaft

Bei der Beurteilung, welche Gefahr von einer Person ausgeht und welche Massnahmen nötig sind, kann die Polizei seit 2014 auf die Unterstützung der Fachstelle Forensic Assessment & Risk Management zählen. Sie ist an die Klinik für Forensische Psychiatrie der Uniklinik Zürich angeschlossen, unterhält aber in der Gewaltschutzabteilung der Kantonspolizei ein eigenes Büro.

Gemäss Angaben von Klinikdirektor Elmar Habermeyer sind die Mitarbeitenden der Fachstelle von der Kantonspolizei und den Stadtpolizeien Zürich und Winterthur in diesem Jahr in 84 Fällen beigezogen worden. Für die Staatsanwaltschaften war die Fachstelle in 40 Fällen tätig.

Dabei gehe es um die Einschätzung des Risikopotenzials einer Person und um die Frage, welche risikoreduzierenden Massnahmen nötig sind. Deren Umsetzung wird fachlich begleitet. Und wann wird die Stelle beigezogen? «Es genügt schon, wenn ein Polizist sagt, er habe bei dieser oder jener Person ein schlechtes Gefühl.»

Habermeyer lobt die niederschwellige Zusammenarbeit: «Wir haben im Kanton Zürich ein exzellentes Modell, um das uns ganz viele Institutionen und Behörden beneiden.» Aber auch das gebe «keine Sicherheit, dass es nicht wieder zu einem Tötungsdelikt kommt». Etwas anderes zu versprechen, sei illusorisch. «Ich warne sehr davor, wegen einer scheinbaren Häufung von Tötungsdelikten im Rahmen von häuslicher Gewalt die Arbeit der Gewaltschutzabteilung und der Fachstelle gering zu schätzen oder gar als erfolglos zu bezeichnen», sagt Habermeyer.

Von gering geschätzten oder gar erfolglosen Gewaltschutzmassnahmen will auch die Staatsanwaltschaft nichts wissen. «Wir sind überzeugt, dass dank dieser grossen Anstrengungen auch Gewalttaten verhindert werden konnten. Nur lässt sich das leider nicht mit Zahlen belegen», sagt die beim Thema häusliche Gewalt fachlich federführende Staatsanwältin Claudia Wiederkehr. Sie streicht «die bereits heute enge und sehr gute Zusammenarbeit unter den beteiligten Akteuren» heraus.

Ersatzmassnahmennoch nicht ausgeschöpft

Wiederkehr räumt aber auch ein: «Das Potenzial für Ersatzmassnahmen, namentlich Lernprogramme, ist in der Tat noch nicht ausgeschöpft. Wir sind bestrebt, diese künftig noch konsequenter anzuwenden.» Das liegt auch im Interesse der Opfer, wie die Befragung von Rahel Ott ergab. 82 Prozent der Opfer würden sich wünschen, dass der Täter obligatorisch eine Gewaltberatung besuchen muss.