Weihnachten in düsteren Zeiten

Das Bild könnte auch eine Familienidylle zeigen: Die Mutter sitzt umringt von ihren beiden Töchtern lächelnd neben dem Christbaum. Eine Puppenstube steht im Vordergrund. Stünde hinter der Fotokamera ihr Mann, dann wäre es eben dieses Idyll. Doch ihr Mann, Beth Schildknechts ­Vater, war der grosse Abwesende in dieser düsteren Zeit.

Weihnachten ohne Vater: Beth (Mitte) mit Mutter und Schwester. Das Foto hat die Tante gemacht. Foto: PD

Beth Schildknecht lebt mit ihren beiden Hirtenhunden am Waldrand von Stallikon. In einem Korb bewahrt sie Bücher, Fotos und Briefe aus ihrer Kindheit in Leipzig auf. Sie war dreieinhalb Jahre alt, als der Krieg ausbrach. «Meine Schwester war ein Mutti­kind, ich war Vatis Liebkind.» Nur eben: Der Vater war in der Marine und wurde eingezogen.

Leipzig, Herbst, 1942: «Lieber Vati! Wie geht es Dir, wie bist du in Kiel angekommen ? Ich gehe jeden Tag in den Kindergarten zu Tante Hildegard. Wir basteln und lernen Gedichte. Komme bald wieder? Viele Grüsse und ein Küsschen. Deine lütte Musch»

Das grosse Schweigen

Lütte Musch, plattdeutsch für kleine Maus, so nannte der Vater sie. Wenn sie aber weinte, hörte sie andere Worte von ihm: «Ein deutsches Mädel weint nicht.» Ihr Vater war Parteimitglied, sie und ihre Schwester grüssten die Lehrer in der Schule mit «Heil Hitler». Sie spricht von Gehirnwäsche, man habe sich dabei nichts gedacht. Trotzdem plagt sie der Gedanke daran, wie Menschen beeinflusst werden können.

Dann war da noch der grosse schwarze Mann auf dem Plakat an der Litfasssäule, der hinter vorgehaltener Hand davor warnte, sich unbedacht zu äussern: «Der Feind hört mit.» Er meinte den Feind von aussen, doch gab es eben auch den inneren Feind, den Nachbarn, die Schulfreundin, die einen denunzierte, wenn man sagte, was ein deutsches Mädchen nicht sagt.

Erster Schultag: Beth Schidknecht mit ihrem Vater. Bild: PD

«Man sprach über vieles nicht», erinnert sich Beth Schildknecht. Einmal hat sie von ihrem Vater eine Bemerkung aufgeschnappt, die sie erschreckte und ratlos machte. Er sagte zur Mutter: «Jetzt mache ich dann nicht mehr mit. Sie treiben die Juden in die Pleisse.» Die Pleisse ist der Fluss, der durch Leipzig fliesst.

«Das hat mit mir zu tun»

Die letzten Jahrzehnte wollte Beth Schildknecht möglichst nichts mit dem zu tun haben, was damals war. Noch keine zwanzig Jahre alt, kam sie als Réceptionistin ins Palace Hotel nach Lugano. Später studierte sie in Zürich Musik- und Heilpädagogik und war anschliessend lange Zeit in dem Bereich in der Lehrerfortbildung tätig. «Das bin ich, das ist meine Welt», sagt sie.

Das kleine Mädchen, das in Leipzig den Vater vermisste, versuchte sie zu vergessen. «Es ist sehr schmerzlich, darüber nachzudenken und zu akzeptieren, was damals war. Was mein Vater damals war.» Doch immer, wenn sie, die klassische Musik über alles liebt, die Fanfaren in Franz Liszt’s Préludes hört, sieht sie dieses Mädchen mit bangem Herzen vor dem Radio kauern. Denn damit wurden einst die Frontnachrichten angekündigt.

Dieses Jahr war es ihr nicht mehr möglich, sich dem Erinnern zu verschliessen. Achtzig Jahre ist es her, dass der zweite Weltkrieg ausbrach, dreissig seit dem Fall der Mauer. «All das hat mit mir zu tun, und ich beschloss, das nun an mich herankommen zu lassen, um dieses Kapitel für mich abzuschliessen.» Auch wurde sie von Bekannten wegen der Berichte, die zu diesen Jahrestagen erschienen, gefragt, wie es damals war. Sie begann zu erzählen, auch im grösseren Kreis.

Leipzig ist

erledigt. Der Hauptbahnhof brennt noch. Kein Wasser, kein Licht.Brief an die Beth Schildknechts Mutter

Die kleine Beth lernte eine andere Bedeutung von Christbaum kennen. Bei Fliegeralarm schickten die deutschen Flugzeugabwehr-Truppen Leuchtkörper in den Himmel, damit sie die sich nähernden feindlichen Flugzeuge sehen konnten. «Wir nannten diese Leuchtraketen Christbäume. Denn solche zeichneten sie in den dunklen Himmel.»

«Christbäume» und heulende Sirenen kündeten am 4. Dezember 1943 auch das erste, grosse Bombardement der Leipziger Innenstadt an. Zwischen 3.15 und 4.20 Uhr fielen 1400 Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. Beth, ihre Schwester und ihre Mutter sassen mit ihren Nachbarn im Schutzkeller ihres Mehrfamilienhauses und hörten, wie die Bomben über ihnen einschlugen. «Die Druckwellen waren auch im Keller deutlich spürbar.»

Leipzig in Trümmern

Als die Flugzeuge abzogen, war Leipzig ein Trümmerhaufen, 1814 Menschen starben, rund 4000 wurden verletzt. Ihre Mutter und ihre Schwester halfen Brände zu löschen, Verletzte zu bergen, Kellerabgänge freizuschaufeln. Beth kletterte mit Freundinnen auf den Trümmern herum. «Wir haben trotzdem gespielt», sagt sie, während sie einen ihrer Hunde krault, und schüttelt den Kopf.

Leipzig, 8. Dezember 1943, Brief von Beths Mutter an den Vater (Ausschnitte) : «Mein geliebter Adi! Du musst sicher in grosser Sorge um uns sein. Ja, mein lieber Junge, es war furchtbar, Leipzig ist erledigt. Im Zentrum ist kein Gebäude mehr da. Der Hauptbahnhof brennt noch, das Opernhaus, der ganze Augustusplatz, alles kaputt. Kein Wasser, kein Licht. Wir werden, wenn wieder Alarm ist, ganz ganz fest alle drei an Dich denken. Du musst uns schützen.»

In Trümmern: Der Hauptbahnhof von Leipzig. Bild: PD

Ständige Angst, Kälte und Hunger prägten die folgenden Weihnachtstage. Und doch glaubten sie immer noch unerschütterlich den Worten, die nach Liszt’s Fanfaren aus dem Radio dröhnten. «Wir waren überzeugt, dass die von Hitler versprochene Wunderwaffe existiert und sich noch ­alles ‹zum Guten›wendet.»

Hildesheim, 10. März 1945, Brief ihres Vaters (Ausschnitt) : Min lleeve dree Deerns! Seid ihr noch am Leben? Habt ihr auch diesen Angriff gesund überstanden? Ich warte schmerzlich auf ein Lebens­ zeichen von euch. Nach der Erwähnung im Wehrmachtsbericht muss es wieder einmal sehr schlimm gewesen sein.

Auch der Brief, den er einen Monat später schrieb, beginnt mit der bangen Frage: Seid ihr noch am Leben? Das waren sie. Allerdings verbrachten sie die Tage im Schutzkeller. Wochenlang. Zu Ostern 1945 liess der Vater ihr ein Buch zukommen, eine kleine Sammlung tröstlicher Gedichte. Auf dem Buchumschlag stand: «Immerdar enthüllt das Ende sich als strahlender Beginn.» Sie sagt heute dazu: «Das war seine und unserer aller Stimmung damals.» Diese Episode zeige auch, wie zwiespältig ihr Vater war. Ein Intellektueller, der die dumpfen Parolen der Nationalsozialisten verinnerlicht hatte und der die Musik, die Kunst und die Poesie liebte. Das «Vatikind» kann das bis heute kaum fassen.

Die Trümmerfrauen: Das Ende, obwohl doch die «Wunderwaffe» noch die Wende bringen sollte. Bild: PD

Am 18. April 1945 marschierte die US-Armee in Leipzig ein. Beth Schildknecht erinnert sich: «Zuerst kamen die Amerikaner, und wir hissten die weissen Fahnen. Das heisst weisse Bettlaken, was man eben so hatte. Richtig schlimm wurde es aber, als die Russen kamen.»

Flucht aus der Ostzone

Die Nachricht, dass Frieden war, löste bei ihnen keine Erleichterung aus. Leipzig wurde dem Ostsektor zugeschlagen. «Man riet uns, stets ein Tintenfass mitzutragen und es einem Russen anzuwerfen, wenn er uns packt.» Die Tinte bringe man aus der Uniform nicht raus. So wäre ein marodierender Soldat erkennbar gewesen und möglicherweise bestraft worden, hofften sie.

Bist Du noch am Leben? Diese Frage stellte sich auch die 9-jährige Beth täglich, wenn sie an ihren Vater dachte. Die Familie hatte keine Nachricht von ihm, doch war abgemacht, dass sie sich nach Niendorf an der Ostsee durchschlagen sollten, wenn der Krieg vorbei ist. Dort betrieben die Eltern des Vaters ein kleines Hotel. Im November 1945 machte sich die Mutter mit ihren beiden Töchtern mit vielen anderen auf die Flucht aus der Ostzone, die traumatisch war. Elf Tage dauerte die Reise, sie schlugen sich durch, bis der Vater sie schliesslich mit einem Pferdefuhrwerk in Travemünde in Empfang nahm. Damit begann ein neues Leben. Und der Versuch, das alte zu vergessen.

Heute weiss Beth Schildknecht: Vergessen funktioniert nicht. Verdrängen tut nicht gut. Diese Weihnachten fährt sie zu ihrer Schwester, die in Österreich lebt, um mit ihr in versöhnlichen Gedanken zurückzublicken. Und an Ostern fährt sie – vielleicht – nach Leipzig, das sie seit ihrer Abreise im November 1945 nie mehr gesehen hat. Sie wird es nicht wiedererkennen.