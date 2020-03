«Wer schlägt, ist eh scheisse»

An einem Donnerstag im Oktober 2017 erschien ein 44-jähriger Mann auf einem Polizeiposten in Zürich und gab an, seine Frau sei tot. Er habe sie am Vortag massiv verprügelt und getreten. Dann habe er die Wohnung verlassen. Bei der Rückkehr habe er seine Frau leblos gefunden.

Das Bild, das sich den ausgerückten Polizisten in der Familienwohnung in Affoltern am ­Albis zeigte, beschrieb die Staatsanwältin später als «gelinde gesagt, verstörend». Die Frau lag zugedeckt in der Dusche, unter dem Kopf ein Kissen. Ihr ganzer Körper war übersät mit Blutergüssen und Schürfungen, am Hinterkopf klaffte eine blutende Platzwunde, die Lippe war geschwollen und aufgerissen.

Die Sanität hatte der Mann nicht gerufen, er habe, wie er der Polizei sagte, sofort gewusst, dass die 29-Jährige tot war. Gestorben war sie, das zeigte später die ­gerichtsmedizinische Untersuchung, an einem mehrfachen ­Leberriss infolge heftiger Tritte oder Boxschläge. Sie war innerlich verblutet.

Am Morgen war sie fit

Gestern musste sich der italienischstämmige Schweizer vor dem Bezirksgericht Affoltern ­verantworten – und was er dort erzählte, wirkte nicht minder ­bizarr. Dass er ursächlich am Tod schuld sei, bestritt er. Wohl habe er seine Frau an jenem Dienstagabend im Oktober 2017 geprügelt. Wohl habe sie eine blutende Wunde am Kopf erlitten. An Tritte aber wollte er sich nicht mehr erinnern. Dass die Polizei am ­Tatort einen zerbrochenen Hocker fand, dem ein Bein fehlte, und dass dieses Holzbein später blutverschmiert in einem Plastiksack auf dem Gartensitzplatz eines Nachbars auftauchte, konnte er ebenso wenig erklären. Der Hocker sei schon früher kaputtgegangen – das blutige Holz ­müsse seine Frau wohl weggeschafft haben: «Sie tat manchmal solche Dinge.»

Am Mittwochmorgen habe seine Frau fit gewirkt, am Mittag habe man telefoniert, «da war sie ganz normal». Abends dann habe er sie, nachdem er mit dem gemeinsamen elfjährigen Sohn von einem Fussballspiel heimgekehrt sei, im Gang liegend gefunden, in einer Lache aus Urin, Kot und Erbrochenem.

Und was tat der Mann nach eigenen Angaben? Legte die Frau in die Dusche, damit der Junge sie nicht sehen musste, und wusch sie. Obwohl er wusste, dass sie tot war. Putzte mit dem Buben ­zusammen den Boden. So wie er nach der Schlägerei am Vorabend zusammen mit dem Kind das Blut von Wänden und Boden weg­gewischt hatte. Dann kaufte er ­etwas zu essen, machte Znacht. Erklärte dem Jungen, der Papi müsse wohl ins Gefängnis: «Ich habe sie geschlagen. Und wer ­seine Frau schlägt, ist eh ein Stück Scheisse.» Besprach mit dem Jungen, ob er nach Italien zu seinen Verwandten oder in der Schweiz bei der Grossmutter bleiben wolle: «Ich wollte nicht, dass er ins Heim kommt.» Dann legten sich Vater und Sohn schlafen, die tote Frau liessen sie in der Dusche, «ich konnte ihr sowieso nicht mehr helfen», sagte der Mann dem Richter. Am nächsten Tag ging er zur Polizei.

Verteidiger will Freispruch

Für die Staatsanwältin war der Fall klar: Der Mann habe den Tod seiner Frau in Kauf genommen. «Er ging in blinder Wut gegen sie vor. Seine Tat liegt an der Grenze zum Mord, es fehlt nur der ­direkte Vorsatz.» Schon früher habe er sie immer wieder massiv verprügelt. Grund: die Alkoholsucht der Frau. Die Staatsanwältin verlangte eine Gefängnis­strafe von 17 Jahren.

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch und begründete das mit den Erkenntnissen der Rechtsmedizin. Ein Leberriss führe normalerweise innert weniger Minuten bis Stunden zum Tod. Zwischen dem handgreiflichen Streit, den sowohl Vater als auch Sohn schilderten, und dem qualvollen Ableben der Frau aber vergingen ungefähr 24 Stunden. «Mein Mandant kann also nicht schuld an den Leberrissen gewesen sein», folgerte der Verteidiger. «Er ging am Todestag seiner Frau früh um fünf zur Arbeit und kam erst heim, als sie schon tot war.» Es müsse an jenem Mittwoch einen weiteren Streit gegeben haben, «an dem mein Mandant nicht dabei war».

Die Staatsanwältin widersprach dieser These vehement. Es gebe schlicht keine Hinweise auf einen Fremdtäter. Keine fremden DNA-Spuren, keine Einbruchsspuren. Und die Tritte in den Bauch seien gemäss Gutachten von einem Fuss ohne Schuh ausgeführt worden.

Das Bezirksgericht Affoltern sah sich gestern vorerst ausserstande, ein Urteil zu fällen. Nicht einmal ein Datum für die Urteilseröffnung legte das Gericht fest. Zuerst will das dreiköpfige Gremium beraten, ob ein weiteres Gutachten nötig ist, um die Frage zu beantworten, ob jemand rund 24 Stunden mit einem Leberriss überleben kann.