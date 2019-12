Wer übernimmt die Zürcher SVP nach «Pudi»?

Noch immer tagen die 80 Vorstandsmitglieder der Zürcher SVP im Doktorhaus Wallisellen. Diesmal gehts nicht um Roger Köppel als Ständerat und nicht um einen neuen Regierungsrat, sondern um eine für die Partei womöglich noch wichtigere Personalie: einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin für die nächsten vier Jahre.

Der bisherige Präsident Konrad Langhart war nach dem schlechten Abschneiden der SVP bei den kantonalen Wahlen im Frühling 2019 auf Druck von Christoph Blocher zum Rücktritt gedrängt worden. Letzte Woche ist er gar aus der SVP ausgetreten. Und das unter Absingen wüster Lieder: Die Zürcher SVP sei zu polemisch und aggressiv und habe keine Rezepte gegen den Klimawandel. Interimspräsident Patrick «Pudi» Walder (32), seit April im Amt, will nicht weitermachen und sich vielmehr auf seinen Beruf als Treuhänder konzentrieren.

Anmeldungen waren rar

Dem Vernehmen nach wurde die Findungskommission unter Nationalrat Alfred Heer mit Anmeldungen nicht gerade überschwemmt. Aus der Nationalratsdelegation haben nach aktuellem Stand alle abgesagt. Auch Martin Hübscher, Fraktionschef im Kantonsrat, ist für den Job nicht zu haben.

Dabei gehts immerhin um die Leitung der grössten Kantonalpartei der Schweiz – die Partei, welche die SVP Schweiz zu ihrem Höhenflug antrieb. Vorgänger als Zürcher Parteipräsidenten waren unter anderem Christoph Blocher und Ueli Maurer.

Der jüngste Zürcher Parteipräsident

Als Favorit in der Kandidatenkür gilt der 28-jährige Benjamin Fischer aus Volketswil. Er ist Kantonsrat und amtierender Präsident der Jungen SVP Schweiz. Fischer verneinte in den letzten Monaten jegliche Ambitionen und verwies auf seinen Beruf als KMU-Kundenbetreuer und seine volle Agenda als junger Familienvater, Kantonsrat und JSVP-Präsident. Sollte Fischer heute Abend als Präsidentschaftskandidat erkoren werden, hat die Parteileitung wohl viel an Überredungskünsten investiert. Fischer würde bestimmt der jüngste Zürcher Parteipräsident.

Die Sitzung der Parteileitung ist nicht öffentlich, frühestens um 21 Uhr wollen Patrick Walder und Fiko-Präsident Alfred Heer an einer Medienkonferenz in Wallisellen informieren. Der neue Präsident muss von den Delegierten am 7. Januar in Pfäffikon offiziell gewählt werden.

Linke zahlen besser

Die Schwierigkeiten der SVP, einen Hochkaräter fürs Präsidium zu finden, hängt auch mit dem fehlenden Lohn zusammen – was bei einem Vorgänger wie Christoph Blocher auch nicht erstaunt. Interimspräsident Patrick Walder sagt: «Der Präsident der Zürcher SVP hat weder einen Lohn noch eine Entschädigung.» Walder hat in den letzten 8 Monaten bloss 400 Franken Spesen erhalten. Zeitlich hat Walder rund 100 Stunden pro Monat investiert, also über 50 Prozent. Auch FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch investiert ein Arbeitspensum «von gegen 50 Prozent» für die Partei, Lohn ebenfalls null Franken, aber immerhin Spesen für Bahnreisen und Verpflegung.

Besser halten die Linken ihre Präsidenten: Die beiden SP-Co-Präsidenten Priska Seiler Graf und Andreas Dauru erhalten je 1300 Franken im Monat, Spesen inbegriffen. Die Grüne Präsidentin Marionna Schlatter erhält 1000 Fanken, inklusive Spesen. Schlatter investiert 15 bis 20 Stunden pro Woche für ihren Präsidentinnen-Job. Bei der GLP ist das Präsidium bis jetzt unbezahlt, ab nächstem Jahr kann eine Entschädigung von maximal 10’000 Franken pro Jahr ausbezahlt werden.