Wie der Flughafen in einem Corona-Verdachtsfall vorgeht

Bis zu drei Stunden mussten Passagiere einer Swiss-Maschine, die von New York angeflogen war, am Montagvormittag am Flughafen Zürich zuerst im Flugzeug und später in einem abgetrennten Raum ausharren. Grund: An Bord befand sich ein Passagier, der hustete und Fieber hatte. Weil sich der Mann – ein Swiss-Crew-Mitglied – in den letzten zwei Wochen in Shanghai aufgehalten hatte, bestand der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion.

In solchen Fällen kommt ein standardisiertes Verfahren zum Einsatz, wie der Flughafen am Nachmittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz erklärte. Zu dem Zeitpunkt hatte der zuständige Grenzarzt Hugo Sax bereits Entwarnung gegeben: Der erkrankte Mann hatte sich lediglich eine normale Grippe eingefangen.

«Nicht überreagiert»

Haben die Verantwortlichen also überreagiert? «Auf keinen Fall», sagt Grenzarzt Sax. Die Kriterien, nach denen jemand unter den Coronavirus-Verdacht fällt, seien bewusst relativ weit gefasst. «Es geht darum, dass wir möglichst alle Infizierten erfassen. Sind die Kriterien zu eng, ist die Chance grösser, dass eine Erkrankung unentdeckt bleibt.»

Hugo Sax leitet am Universitätsspital Zürich die Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene. Dazu hat er vom BAG das Mandat, als Grenzarzt bei allfälligen Verdachtsfällen Alarm zu schlagen. Bild: Liliane Minor

Ebenso wichtig sei, dass danach ein Standardprozedere ausgelöst werde, so Sax. «Man darf dann nicht improvisieren. Sonst ist die Gefahr gross, dass Fehler passieren.» Der Flughafen hat deshalb einen Notfallplan, der immer aktiviert wird, wenn ein Passagier eine hochansteckende Krankheit wie das Coronavirus haben könnte. Ähnlich reagiert der Flughafen aber zum Beispiel auch bei Masern oder Tuberkulose.

Abläufe funktionierten gut

Der erste Coronavirus-Verdachtsfall habe gezeigt, dass die Verfahren in Zürich gut funktionierten, sagten die Beteiligten vor den Medien – auch wenn die Abläufe noch etwas speditiver werden könnten. Die Passagiere seien ruhig geblieben und hätten Verständnis gezeigt, «von Panik weit und breit keine Spur», sagte Mirko Kunz, Head Emergency Manager beim Flughafen Zürich.

Und so läuft das Verfahren ab: Die Crew informiert Grenzarzt Sax, der im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit entscheidet, ob es nötig ist, den Notfallplan zu aktivieren. Ist das der Fall, richtet der Flughafen eigens einen Raum ein, in dem möglicherweise angesteckte Passagiere hinter Sichtschutzwänden untersucht werden können.

Derweil wird der erkrankte Passagier im Flugzeug so gut wie möglich isoliert. Auch dafür gebe es Routineabläufe, sagte Oliver Buchhofer, Head of Flight Operations der Swiss: «Unsere Crew-Mitglieder sind dafür geschult.» Nach der Landung wird das Flugzeug zu einem speziellen Aussenstandplatz gebracht. Der Patient wird sofort von einer Ambulanz abgeholt und ins Unispital gebracht.

Coronafall hätte zu Quarantäne geführt

Die Passagiere, die einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind – im Fall des Coronavirus jene, die in derselben Reihe sowie drei Reihen vor und hinter dem Erkrankten sassen –, werden in ein Nebengebäude gebracht. Wenn nötig werden dort erste Untersuchungen durchgeführt. In diesem Fall wurden nur die Kontaktdaten der Passagiere erfasst. Da es mindestens 24 Stunden dauert, bis eine angesteckte Person das Virus selbst weitergeben kann, durften die Betroffenen anschliessend nach Hause.

Wäre beim Erkrankten das Coronavirus nachgewiesen worden, hätte das für die Mitpassagiere in seiner Nähe bedeutet, dass sie sich sofort in Quarantäne hätten begeben müssen. Konkret: Sie hätten vorerst zu Hause bleiben müssen. Familienmitglieder wären ausquartiert worden.

«Gingen von Grippe aus»

Stellt sich die Frage, warum das betroffene Crew-Mitglied überhaupt auf dem Flug war. Der Mann hatte sich nämlich schon vor dem Abflug nicht wohlgefühlt und sich deshalb von seinem Einsatz dispensieren lassen.

«Wir haben das natürlich diskutiert», sagte Oliver Buchhofer von der Swiss, «wir gingen aber von einer Grippe aus – was sich ja auch bewahrheitet hat.»

Keine Flüge bis Ende Monat

Der Notfallplan, der am Montag zum Zug kam, hat übrigens nichts mit dem Pandemieplan zu tun, wie er vor 18 Jahren bei der Lungenkrankheit Sars angewendet wurde. Damals wurden ankommende Passagiere auf Fieber überprüft. Dieses sogenannte Entry Screening würde laut Sax nur zum Einsatz kommen, wenn die Befürchtung bestünde, Erkrankte könnten aus einem Epidemieherd unerkannt einreisen.

Das ist im Moment aber eher unwahrscheinlich. Nicht nur hat China die betroffenen Gebiete abgeriegelt. Swiss und ihr Mutterkonzern, die Lufthansa, haben am Montag bekannt gegeben, dass sie China bis mindestens zum 29. Februar nicht mehr anfliegen. Nicht betroffen sind Flüge nach Hongkong.