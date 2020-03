Hustete das Kind? Hat es eine heisse Stirn?

Es ist Viertel nach acht. Normalerweise trudeln um diese Zeit die ersten Kinder ein. Doch heute ist es ganz still im Quartierzentrum Langäcker in Spreitenbach AG. Die beiden Kindergärten sind geschlossen, weil sich ein Lehrer, der dort tätig ist, mit dem Coronavirus infiziert hat.

44 Kinder und 8 Lehrpersonen sind deshalb für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Sie wurden am Sonntag von der Schule darüber informiert. Es geht dabei in erster Linie darum, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Krankheit selbst verläuft bei Kindern und jungen Menschen in der Regel harmlos.

Teilweise stark verunsichert

Wie Doris Schmid, Präsidentin der Schulpflege Spreitenbach, sagt, haben die Eltern grundsätzlich Verständnis für die Massnahmen gezeigt. «Sie sind zum Teil aber stark verunsichert.» Diese Verunsicherung werde durch die Schule und den Kantonsrätlichen Dienst möglichst gut aufgefangen.

Auch die Schule selbst werde vom Kanton kompetent unterstützt. «Diese Unterstützung ist für uns sehr hilfreich und ausreichend», sagt Schmid.

Der Gesundheitszustand des 31-jährigen erkrankten Lehrers ist gemäss Auskunft des Aargauer Departements Gesundheit und Soziales (DGS) stabil. Er hatte sich wahrscheinlich vor einer Woche an einer Familienfeier, an der auch Besucherinnen und Besucher aus Norditalien teilnahmen, angesteckt.

Das Quartier Langäcker liegt direkt hinter dem Shoppingcenter. Es ist von Hochhäusern geprägt, dazwischen Wiesen und Kinderspielplätze. Vor dem Quartierzentrum, in das neben den Kindergärten auch die Bibliothek integriert ist, steht ein roter Betonelefant mit zwei Rüsseln. Eine Skulptur des einheimischen Künstlers Bruno Weber. Das Tier scheint sich zu langweilen, so ganz ohne Kinder.

Eine Frau mit Kopftuch eilt vorbei. Sie hält das Tuch schützend vor Nase und Mund, als sie auf Höhe des Kindergartens angelangt ist. Sprechen will sie nicht. Was sollte sie auch sagen? Dass es eine unheimliche Situation ist? Dass man sich hilflos fühlt? An der Plakatwand wird auf einen Vortrag über Botswana und Namibia aufmerksam gemacht, und die Pfadi wirbt für einen Schnuppertag. Alltag, der plötzlich ins Wanken gerät.

Was sollte sie auch sagen? Dass es eine unheimliche Situation ist? Dass man sich hilflos fühlt?



Ein Mann mit Stöpsel in den Ohren rennt vorbei. Der Bus ist vorne an der Strasse schon eingefahren. Eine Frau, die ins Shoppingcenter zur Arbeit geht, hält kurz. Sie kommt aus dem Quartier, hat gelesen, was vorgefallen ist. Es sei ein seltsames Gefühl, dass «Das» nun tatsächlich so nahe sei. Ein Mann mit Stock grüsst und sagt dann, es sei eine «allgemeine Bedrückung» im Quartier spürbar.

Rundum der gewohnte Gang

Zwei Kindergartenschüler mit orangen Leuchtstreifen über den Windjacken kommen in Begleitung einer Mutter auf uns zu, biegen aber in einen Gehweg zu einem anderen Kindergarten ab. Ausnahmezustand herrscht nur hier. Rundum nimmt alles seinen gewohnten Gang.

«Grosseltern sollten ja wohl eher fernbleiben, da für sie die Krankheit gefährlicher ist.»Frau aus Spreitenbach

Eine Frau ist mit ihrer etwa dreijährigen Tochter unterwegs. Sie kann sich lebhaft vorstellen, wie schwierig die Situation für die betroffenen Familien ist. Von heute auf morgen ist alles anders, nichts mehr organisiert. «Könnte ich einfach vierzehn Tage von der Arbeit fernbleiben?», fragt sie sich.

Sie selbst hätte noch eine Schwester, die bestimmt als Betreuerin einspringen würde. «Grosseltern sollten ja wohl eher fernbleiben, da für sie die Krankheit gefährlicher ist.» Das DGS rät grundsätzlich davon ab, die Kinder in Quarantäne durch Drittpersonen betreuen zu lassen.

Einschneidende Massnahmen

Die Information der Eltern hat offensichtlich gut geklappt. Es sind keine Kinder eingetroffen und vor geschlossenen Türen gestanden. Für die betroffenen Familien beginnt aber damit eine schwierige Zeit. Unter Quarantäne zu leben, ist einschneidend. Insbesondere in einem so stark bewohnten Quartier wie dem Langäcker.

Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Aargau schreibt auf seinem Infoblatt: «Falls Sie in einem Mehrfamilienhaus oder in einem stark bewohnten Quartier wohnen, sollten Sie möglichst zu Hause bleiben.» Anderen sind Spaziergänge mit Maske zwar erlaubt, allerdings sollte man dabei den Kontakt mit anderen Personen vermeiden. Einkäufe sollten Angehörige oder Nachbarn erledigen und diese vor der Haustür abliefern.

Gerade bei Kindern sei es natürlich schwierig, sie daheim zu behalten, sagt DGS-Sprecherin Jelena Teuscher. «Solange sie keine Symptome haben, dürfen sie raus, müssen aber eine Maske tragen und sollten Menschenansammlungen meiden.»

Allein im Zimmer?

Auch weitere Vorsichtsmassnahmen dürften mit so kleinen Kindern, wie sie in Spreitenbach betroffen sind, nur schwer zu befolgen sein. Im Prinzip sollten Personen in Quarantäne in einem Zimmer isoliert werden und auch dort essen. Wie lässt sich das in diesem Fall einhalten? Das sei schwierig, heisst es auch beim DGS. In der Regel bedeute das, dass noch eine Person, in der Regel wohl ein Elternteil, mit in Quarantäne gehe.

Dazu kommt die Angst, dass sich das Kind tatsächlich angesteckt haben könnte, was weitere Massnahmen nach sich ziehen würde. Das heisst, die Eltern müssen es gut beobachten. Hustete es? Hat es eine heisse Stirn?

Ganz allein auf sich gestellt sind sie in dieser schwierigen Situation nicht. Der Kantonsärztliche Dienst ist mit den Familien in regelmässigem telefonischem Kontakt. Und viele Menschen im Quartier – ja in der ganzen Region – sind wenigstens in Gedanken bei ihnen.