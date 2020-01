Wie sich eine Zahnbürste durch den Gubrist frisst

«MUF» heisst das System, das wie eine gigantische elektrische Zahnbürste aussieht – «Maschinenunterstützter Vortrieb im Fels» in der Fachsprache. Die Zahnbürste ist ein gut metergrosser Schrämkopf, eine mit Stahldornen bestückte, drehende Walze. Diese wird von einer 110 Tonnen schweren Teilschnittmaschine durch die Süsswassermolasse des Gubrists gepresst.

Runde fünf Meter pro Tag raspelt sich die Zahnbürste durch den Fels. Im nächsten Herbst sollen Maschine und 130 Mineure, die im Dreischichtbetrieb an der dritten Gubriströhre arbeiten, in Weiningen das Tageslicht erblicken.

Günstigste Methode



Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat in seiner Arbeitsausschreibung die Wahl der Vortriebsmethode dem Markt überlassen. Den Zuschlag erhielt, wie beschaffungsrechtlich vorgegeben, das wirtschaftlich günstigste Angebot, unabhängig von der gewählten Vortriebsart. Obwohl anfänglich ein Sprengvortrieb vorgesehen war, wird nun die Methode «MUF» angewendet. Die zweispurigen Tunnel der beiden bestehenden Gubriströhren wurden mit einer Tunnelbohrmaschine ausgefräst. Doch Bohrmaschinen für dreispurige Tunnel wie die dritte Röhre durch den Gubrist sind rar und teuer.

Begonnen wurde mit dem Ausbruch der neuen Gubriströhre im November 2017. Vor fast 20 Jahren hatte der Zürcher Regierungsrat einen Ausbau bis 2013 versprochen. Doch dann übernahm der Bund; allein zwei Jahre dauerte der Streit bis vor Bundesverwaltungsgericht um die 100 Meter lange Überdeckung bei Weiningen. Emotionen um Sinn und Kosten des Ausbaus – wie aktuell beim Rosengarten in Zürich – blieben dagegen aus; der Leidensdruck rund um den legendären Stau am Gubrist war zu gross.

Eröffnung ohne Volksfest



An jedem Werktag fahren 120’000 Autos durch den Gubrist, rund ein Viertel aller Staustunden in der Schweiz sammelt sich hier an. Im nächsten März soll still und leise ein zentrales Element vollständig in Betrieb gehen: die Verbreiterung der Autobahnstrecke zwischen Gubristtunnel und der Verzweigung Zürich-Nord von vier auf sechs Spuren. Keine Musik, kein Volksfest, keine Bundesrätin – «wir müssen nur noch bloss ein paar Plastikkegel abräumen», sagt Roland Hug vom Astra. 1,65 Milliarden Franken wird der Ausbau der Zürcher Nordumfahrung kosten, bezahlt vom Bund.

Das Video zeigt die Überdeckung sowie die Tunnelbrust der neuen, dritten Röhre am Gubrist. Video: Astra

Der Tunnelbau geschieht unbemerkt von Autofahrern und Wanderfreunden auf dem Gubrist. Dieselbetriebene Lastwagen – Benzin wäre zu gefährlich – führen das Ausbruchmaterial aus dem Tunnel. Über ein Förderband und einen temporären Verladebahnhof führen täglich zwei Güterzüge je 1000 Tonnen Ausbruchmaterial ins aargauische Wildegg. Dort wird ein Steinbruch aufgefüllt, der zur Zementherstellung ausgehoben wurde. 160’000 Lastwagenfahrten lassen sich so vermeiden.

Strenge Abfalltrennung



Im letzten Sommer erhielt die Gubristbaustelle Besuch von Spezialisten der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Ziel der Kontrolle: Unter anderem der gesetzeskonforme Vollzug bei der Materialbewirtschaftung und Entsorgung. Ergebnis des gestern publizierten Berichts: Die geforderte Trennung des sauberen Tunnelausbruchs von Verschmutzung sei nicht sichergestellt.

Das Ausbruchmaterial führen täglich zwei Güterzüge ab. Bild: Reto Oeschger

Um diese Kritik zu verstehen, muss man tief ins Handwerk der Mineure eindringen. Sobald die Riesenzahnbürste 1,5 Meter Fels abgeraspelt hat, sichert eine Spritzbetonmaschine die Oberfläche der Tunnelwand mit stahlfaserverstärktem Spritzbeton. Ein kleiner Teil dieses Betons fällt als Rückprall auf den Boden und kann sich mit dem Ausbruchmaterial mischen. Dieses gilt dann nicht mehr als rein, weil der Beton chemische Zusätze enthält, die später in der Deponie ausgewaschen werden können und ins Grundwasser gelangen. Die Umweltgesetzgebung erlaubt eine Verunreinigung von maximal einem Prozent.

«Milchbüechlirechnung» mit Felsbrocken



Die Tunnelbauer haben zwei Möglichkeiten, um diese 1-Prozent-Limite einzuhalten: eine visuelle und eine rechnerische Kontrolle. Die «Milchbüechlirechnung» geht gemäss Tunnel-Projektleiter Roland Hug so: 50’000 Tonnen Beton werden ans Tunnelgewölbe gespritzt. Circa ein Sechstel davon fällt wieder runter. Diese Betonkrumen werden zu mindestens 90 Prozent separat eingesammelt. In Relation zu der Ausbruchmenge von rund einer Million Tonnen Fels entspricht das – so Hug – einem Verschmutzungsgrad zwischen 0,1 und 0,2 Prozent. «Wir unterschreiten die 1-Prozent-Grenze also um den Faktor 5–10.»

Weitere technische oder chemische Methoden zur Trennung von Fels und Spritzbeton im Innern des Tunnels gibt es nicht. Offensichtlich verschmutztes Material wird separiert und auf dem Werkplatz beim Tunnelportal in einer Halle aufbereitet. Dieses zu stark verunreinigte Material wird dann vermischt mit sauberem Ausbruchmaterial und im Tunnel zum Hinterfüllen des Werkleitungskanals verwendet.