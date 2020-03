Zwangspause im grössten Einkaufszentrum

Ihr Telefon klingelt ununterbrochen. Doris Hornberger, Geschäftsführerin vom Coiffeur Maison Astor im Glattzentrum, ist gerade sehr gefragt. Alle wollen umbuchen, noch schnell einen Termin vereinbaren. Homberger sagt zur Kundin am Telefon: «Je schneller Sie kommen, desto besser. Schaffen Sie halb sechs?» Es ist Viertel nach fünf.

Nur wenige Minuten zuvor erklärte der Bundesrat den Notstand. Ab Mitternacht müssen Bars, Restaurants und Läden schliessen – bis zum 19. April.

17 Mitarbeiterinnen muss ­Geschäftsführerin Hornberger nach Hause schicken. Sie beantragte schon vor zwei Wochen Kurzarbeit. Das Ostergeschäft ist hin. Wirtschaftlich sei das «schon doof, aber was soll man tun?» Sie lacht nervös.

Für die Läden, die offen bleiben, soll es ­Abschrankungen geben, damit auch beim Schlangestehen alle auf Abstand bleiben.

Das Glatt in Wallisellen, grösstes Einkaufszentrum der Schweiz – neun Millionen Besucher im Jahr, 600 Millionen Franken Umsatz – hat ab sofort Zwangspause.

Schon vor einer Woche hatte sich die Betriebstemperatur – mit Ausnahme von Migros, Denner und den Apotheken – deutlich abgekühlt. Am Montagnachmittag sind die Geschäfte in den oberen Stockwerken leer, einige Verkäuferinnen schauen gelangweilt, andere lösen Kreuzworträtsel. Im sonst vollen Migros-Restaurant, das bereits grossflächig abgesperrt wurde, sitzen neben einem Rentnerpaar nur noch zwei Arbeiter und teilen sich eine Früchtetorte. Ein kleines Mädchen zeigt auf die Absperrbänder vor dem Restaurant und ruft: «Zu wegen Corona!» Die Mutter zieht sie weiter.

«Nur eine Frage der Zeit»

Einen Stock tiefer hören sich die Optiker von Visilab die Konferenz des Bundesrats im Büro mit an. Auch sie müssen morgen schliessen. «Es war nur noch eine ­Frage der Zeit», sagt Geschäftsführer Damian Wissmann. Er versucht nun, einen Grundbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuhalten: Kunden sollen online bezahlen können, damit bereits bestellte Aufträge erledigt werden, fertige Bestellungen sollen nach Hause geliefert werden.

Rageth Clavadetscher, Glatt-Geschäftsführer, ist vorbereitet: «Wir haben verschiedenste Szenarien durchgespielt.» Er hat mit allen Verantwortlichen Kontakt aufgenommen, Checklisten verteilt. Für die Läden, die offen bleiben, werden Einkaufswagen bereitgestellt, zudem soll es ­Abschrankungen geben, damit auch beim Schlangestehen alle auf Abstand bleiben.

Im Kleidergeschäft House of Jeans tönt statt Radiomusik Bundesrat Alain Bersets Stimme aus den Lautsprechern, die drei Verkäufer hören mit. Ausser ihnen ist der Laden leer. «Es ist das einzig Richtige, was der Bundesrat entschieden hat», sagt der ­Filialleiter. Der Chef informierte sie schon am Vormittag über die Konsequenzen. 80 Prozent des Lohns erhalten sie weiterhin. «Wir hatten sowieso keine ­Kunden mehr», sagt eine Verkäuferin. «Die Leute wussten wohl selbst, dass sie zu Hause bleiben sollen.» Was sie im nächsten Monat machen werden? Kreativ werden, sagt der eine. Ferien auf dem Balkon, der andere. Und fügt an: «Ich werde sicher alle Menschenmassen meiden!»