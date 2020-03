Geisterspiele gibt es im Eishockey, im Fussball und jetzt auch am Zürcher Flughafen. Sechs der 15 Swiss-Schalter im Check-in-3 sind besetzt, und zwei Frauen in Uniform stehen bereit, um die reisefreudigen Massen auf die Warteschlangen zu verteilen. Alles wie vor der Coronakrise, mit einem entscheidenden Unterschied: Da ist keine Masse. Manchmal ist da auch minutenlang kein einziger Mensch.

Die wenigen Schweizer, die mit Gepäck und Ticket in der Hand die Hallen betreten, ringen oft noch auf den letzten Metern zum Schalter mit sich selbst und mit der allgemeinen Verunsicherung. Nachdem die USA ein Einreiseverbot verhängt haben, weiss keiner mehr, was noch kommt in den nächsten Tagen. «Kommen wir überhaupt wieder zurück, wenn wir jetzt in den Flieger steigen?» Das ist die Frage, die den Dietiker Dimitri Amstein und seine Partnerin gerade am meisten umtreibt. In einer guten Stunden würde ihr Flug abheben, das junge Paar wollte nach Island verreisen.

Die beiden haben am Morgen rumtelefoniert, beim Bundesamt für Gesundheit und bei Kollegen, die am Flughafen arbeiten, aber die einzige Antwort war: Das ist eure eigene Verantwortung. «Wir sind gerade ein bisschen überfordert», sagt Amstein, während seine Partnerin erneut das Handy ans Ohr drückt. Sie will klären, ob man Geld zurückerhielte, wenn man die Übung jetzt noch abblasen würde. Jetzt hängt sie bei Icelandair in einer Warteschlaufe. Auf Position 87.

«Eine klare Ansage wäre mir lieber»

Ihren Entscheid getroffen haben drei Freundinnen, die für knapp zwei Wochen nach Kuba in die Ferien fliegen wollen: Sie ziehen das durch. Obwohl auch sie keine Antwort auf die Frage haben, wie das wäre, wenn sie dort feststecken würden. Ebenso wenig darauf, wie lange sie sich den Erwerbsausfall leisten könnten, wenn sie bei der Arbeit fehlten.

Das wenige Rot auf die Anzeigetafel trügt: Viele anullierte Flüge erscheinen hier gar nicht mehr.

«Es ist ein ungutes Gefühl, aber wir nehmen es vorzu», sagt Claudia Goldener aus Wädenswil, die als Pflegerin auf einer Notfallstation arbeitet – sie war eine der Letzten, deren Ferien vom Arbeitgeber noch bewilligt wurden. Die Horgnerin Beatrice Weiss, Stationsleiterin in einem Altersheim, hadert mit der Ungewissheit: «Mir wäre es lieber gewesen, es hätte eine klare Ansage gegeben, dass solche Reisen nicht mehr erlaubt sind. Dann hätten wir hier einen Wellnessurlaub gebucht.» Jetzt gehen sie halt.

Für die Dienstleisterinnen in der Check-in-Halle gibt es endlich etwas zu tun. Sie dürfen entscheiden, welchen der unterbeschäftigten Kollegen an den Schaltern sie für ein paar Minuten aus der Lethargie erlösen.

Berater, die keinen Rat wissen

Und die nächsten Kundinnen kommen bereits. Die Walliserin Erna Gertsch, auch sie eine Pflegerin, reist mit ihrer Freundin Christine Lagger nach Kenia. Sie waren bisher bloss besorgt um den Hinflug, der Rückweg war kein Thema. Zur Not würden sie einfach da unten warten, bis sie wieder nach Hause gelassen würden, sagen sie gut gelaunt. Gertsch hat eine erwachsene Tochter, die in Kenia lebt. Sie hätten also einen Ort, wo sie unterkommen könnten. Es kommt, wie es kommen muss – so denken viele, die jetzt noch verreisen.

Auch im Check-in 2 haben viele fast nichts zu tun.

Immer wieder hört man in der fast leeren Halle gut gemeinte Sätze von Beratern, die auch keinen Rat wissen: «Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.» Oder: «Was jetzt gilt, kann heute Abend schon überholt sein.» Kein Wunder, lassen sich zaudernde Fluggäste den Weg zum «Ticket Office» weisen. Das ist jener Schalter, an dem man Flüge umbuchen kann – einer der wenigen, vor dem sich an diesem Tag eine Schlange bildet.

«Jetzt versuche ich umzubuchen auf heute oder morgen – bevor alles zugeht.»Daniela Mulsbery, Doppelbürgerin aus Florida

Hier steht die gebürtige Baslerin Daniela Malsbury, die in Florida lebt. Sie war in die Schweiz gekommen, um ihre 98-jährige Mutter zu besuchen, und wollte eigentlich erst kommende Woche zurückreisen. Dann kündigte US-Präsident Trump den Einreisestopp an. «Jetzt versuche ich umzubuchen auf heute oder morgen – bevor alles zugeht.» Und wenn es nicht klappt? «Dann stecke ich 30 Tage hier fest. Aber das wäre nicht das Allerschlimmste. Ich habe Freunde und Familie hier.»