«Wir vertrauen lieber auf die sichere Schweiz»

Das deutsche Bundesverfassungs­gericht hat gestern das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben postuliert und die organisierte Beihilfe zum Suizid anerkannt. Es hat den Strafrechts­paragrafen 217 betreffend «Geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung» gekippt.

Der Hamburger Jurist Roger Kusch hatte bereits 2012 an der Zürcher Kuttelgasse einen Schweizer Ableger seines Vereins Sterbehilfe Deu­tschland gegründet: «Der Zürcher Verein ist unser Schutzschild», sagte er damals in Erwartung des Verbotsgesetzes, das der Bundestag dann 2015 beschloss. Es war eine «Lex Kusch»: Denn als einziger Sterbehilfeverein in Deutschland begleitete er jährlich gegen hundert Personen in den Tod. Das Verbotsgesetz unterlief er, indem er sterbewilligen Deutschen in Zürich zum Sterbemittel verhalf.

In Deutschland darf man neuerdings selbstbestimmt sterben. Sind Sie zufrieden?

Jetzt darf man auch mal glücklich sein. Es ist einfach toll. Besser hätte es gar nicht ausgehen können. Mit dem neuen Urteil hat Deutschland eine noch liberalere Handhabung als die Schweiz. Bei uns gibt es ab sofort nicht nur ein Recht, sondern ein Grundrecht auf Suizid–vergleichbar mit der Meinungs- und Religionsfreiheit. Das ist ganz aussergewöhnlich.

Dann können Sie jetzt Ihre Zürcher Zelte wieder abbrechen und fortan in Deutschland legal Suizidhilfe leisten?

Im Gegenteil. Die Zürcher Zelte werden wir eher verstärken als abbrechen. Wir fühlen uns in Zürich seit 2012 sehr gut, weil es hier weder Probleme noch staatliche Barrieren gibt. Jetzt sind auch die deutschen Restriktionen weg, und wir können in Zürich wieder Suizidhilfe leisten, wie wir es vor 2015 taten.

Wegen der Rechtssicherheit oder des toleranteren Klimas?

Wegen beidem: Rechtssicherheit und ein gesellschaftliches Klima, in dem man sich nicht dauernd rechtfertigen muss. Für uns ist es gut, zu wissen, dass das Thema Sterbehilfe in Bern für alle Beteiligten seit Jahren vorbei ist. Bei dem, was wir im Deutschen Bundestag erlebt haben, sind wir sehr misstrauisch geworden und vertrauen lieber auf die sichere Schweiz. Das, was man in der Schweiz Vernehmlassung nennt, hat man uns verwehrt: Der Bundestag hatte mit uns nie gesprochen. Es sitzen dort noch viele Abgeordnete, die 2015 für das Verbot gestimmt hatten. Und das Parlament kann jederzeit ein neues Gesetz machen.

Setzt Ihr Verein weiterhin vor allem auf die Hilfe durch Angehörige und Nahestehende von Suizidwilligen?

Ja. Angehörige und Nahestehende leisten Beihilfe zum Suizid, aber künftig auch Ärzte, was bisher strafbar war.

Gerichtspräsident Andreas Vosskuhle sprach in der Urteilsbegründung davon, dass in der deutschen Ärzteschaft wenig Bereitschaft bestehe, Suizidhilfe zu leisten.

Das ist richtig. Wir werden uns in Zürich bemühen, einige Vertrauensärzte, die wir kennen, wieder anzuschreiben. Vielleicht ist deren Bereitschaft mit dem heutigen Urteil etwas grösser.

Sie werden so auch alleinstehenden Menschen helfen?

Ja, wenn wir hier noch mehr Ärzte gewinnen können, sind wir in der Lage, auch Mitgliedern zu helfen, die niemanden haben.

«Wir können dem Wunsch, in den eigenen vier Wänden sterben zu können, gerecht werden.»

Wie läuft die Suizidhilfe konkret ab?

Der deutsche Sterbewillige kommt beispielsweise mit seiner Frau nach Zürich. An der Kuttelgasse unterzieht er sich der Abklärung seines Suizidwunsches, die auf Video aufgezeichnet wird. Anschliessend wird er von einem Schweizer Vertrauensarzt untersucht, der ein ärztliches Gutachten und das Rezept für das todbringende Mittel ausstellt. Wenn dann dergewünschte Zeitpunkt des ­Sterbens kommt, reist die Frau abermals nach Zürich, um das tödliche Mittel für ihren in Deutschland gebliebenen Mann abzuholen.

Dann entsteht gar kein Sterbetourismus? Gestorben wird in Deutschland?

Ja, Sterbetourismus ist für uns mit dem neuen Urteil noch unpassender, als er eh schon war. Damit grenzen wir uns noch deutlicher gegen Organisationen wie Dignitas ab. Wir glauben, dass wir so dem Wunsch, in den eigenen vier Wänden sterben zu können, gerecht werden.

Sie suchen in Zürich keine Sterbewohnung mehr?

Nein. Das war mal ein Ziel von uns. Nach dem neuen Urteil ist völlig klar, dass wir keine Sterbewohnung in Zürich anbieten und keinen Sterbetourismus.

Was ändert sich für Dignitas? Kann die Organisation jetzt in Deutschland Suizidwillige begleiten?

Für Dignitas Schweiz ändert sich nichts, weil sie vom Verbot nicht betroffen war. Die Leute müssen zum Sterben in die Schweiz kommen. Das deutsche Betäubungsmittelgesetz verbietet das Natriumpentobarbital, wie es in der Schweiz den Suizidwilligen abgeben wird. In Deutschland muss man mit unserer Mixtur sterben.

Mit dem Verbot haben Sie weniger Leuten zum Suizid verholfen. Was erwarten Sie?

Vor dem Verbotsgesetz haben wir gegen hundert Leute beim Freitod geholfen. 2016 und 2017 haben wir niemandem helfen können, 2018 und 2019 waren es zusammen 15 Personen. Jetzt wird es wohl wieder zunehmen.

Es heisst, Deutschland habe wegen der Nazi-Vergangenheit eine so harte Haltung gegenüber der Sterbehilfe.

Das ist eines der Dauerargumente der Sterbehilfegegner, die sogar von Euthanasie sprechen. Die deutsche Vergangenheit hat aber mit der aktuellen Sterbehilfedebatte nichts zu tun. Denn damals ging es darum, dass der Staat Leute umgebracht hat. Heute aber gewährt der Staat mit diesem Urteil den Bürgerinnen und Bürgern ein neues Recht.