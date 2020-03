Herr Odermatt, der Bundesrat empfiehlt Veranstaltern, die einen Anlass mit 150 Personen oder mehr organisieren, mit der Gesundheitsdirektion Kontakt aufzunehmen. Wie geht der Kanton Zürich mit der Empfehlung um?

Im Kanton Zürich dürfen Veranstaltungen bis maximal 1000 Personen weiterhin stattfinden. Eine Absprache mit der Gesundheitsdirektion zur Risikoabwägung ist auch nicht notwendig. Es gibt im Kanton Zürich schlicht und einfach zu viele Veranstaltungen mit 150 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir wären nicht in der Lage, für alle eine Bewilligung zu erteilen.

Müssen Veranstalter Adressen der Besucherinnen und Besucher aufnehmen?

Die Gesundheitsdirektion macht dazu keine Auflagen.

Was raten Sie älteren Leuten ab 65 Jahren, wenn diese eine Veranstaltung besuchen wollen?

Sie gehören zu den Risikogruppen. Wenn sie können, sollen sie auf den Besuch von Veranstaltungen verzichten.

Und wie sollen sich jüngere Leute bis 30 Jahre verhalten? Dürfen sie noch bedenkenlos in eine Disco gehen?

Wir empfehlen, auf den Besuch zu verzichten, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Wie schätzt die Gesundheitsdirektion die Lage im Kanton Zürich derzeit ein?

Die Lage ist ernst, aber es gibt keinen Grund zur Panik.

Wie viele bestätigte Fälle gibt es im Kanton?

Rund 20.

Was empfehlen Sie den Veranstaltern?

Für Veranstalter gelten die Empfehlungen der Gesundheitsdirektionen, die sollen unbedingt beachtet werden. So sollen keine Veranstaltungen durchgeführt werden mit Teilnehmenden aus besonders betroffenen Gebieten wie Italien, China, Südkorea oder dem Iran. Und Veranstaltungen mit vielen Personen in geschlossenen Räumen, in denen es zu engem körperlichem Kontakt kommt, sollen nicht durchgeführt werden.

Besonders gefährdeten Personen wird im Moment empfohlen, an keinen Veranstaltungen teilzunehmen. Dabei handelt es sich um Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, sowie Krebs.

Gestern Abend sind die Gesundheitsdirektoren, unter ihnen Regierungsrätin Natalie Rickli, mit Bundesrat Alain Berset zusammengekommen und haben Massnahmen diskutiert. Im Kanton Zürich hat sich aber nichts geändert?

Geändert hat sich nichts. Wir haben die Empfehlungen um die besonders gefährdeten Personen ergänzt, die Veranstaltungen fernbleiben sollten. Zudem sollen die Veranstalter die Besucherinnen und Besucher auf Schutzmassnahmen wie Abstandhalten aufmerksam machen. Personen, die sich krank fühlen, sollen bitte zu Hause bleiben.