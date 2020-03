Wo der Jail-Train täglich hält

Ein Nachmittag unter der Woche am Bahnhof Bassersdorf. Auf den Perrons warten einige Pendler auf die S-Bahn, Hündeler spazieren vorbei, vor dem Avec-Shop beugen sich Gäste über Rubbellose. Dann fährt ein ungewöhnlicher Zug ein auf Gleis 1 – rote Lok, dahinter ein fensterloser Wagen. Von den Leuten am Bahnhof nimmt kaum einer Notiz davon. Der Zug hält vor einem mit Stacheldraht gesicherten Areal mit Sichtschutz.

Ein Tor öffnet sich, zwei Securitas-Mitarbeiter tauchen auf und stellen die beiden Schwenkflügel des verhüllten Tors exakt so hin, dass sie zwischen Bahnwagen und Zaun die Sicht versperren. Nur ein schmaler Spalt offenbart, was sich dahinter ­abspielt: Securitas-Leute führen nacheinander mehrere Personen aus dem Bahnwagen und bringen sie ins vergitterte Areal.

Übergabestelle für Häftlinge

Die Personen sind Häftlinge. Sechs Männer und eine Frau, die den Gefängniszug verlassen. Der sogenannte Jail-Train verkehrt täglich zweimal zwischen Bern und Bassersdorf. Am dortigen Bahnhof betreiben SBB und Securitas eine grosse Umsteigestation in ihrem Jail-Transport-System (JTS) für Häftlingstransporte auf Strasse und Schiene. Im Auftrag der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz (KKJPD) fährt das Bewachungsunternehmen Gefangene täglich quer durch die Schweiz – in eine andere Strafvollzugsanstalt, zu einer Gerichtsverhandlung, zur Identitätsabklärung, ins Spital oder zur Ausschaffung.

Das Transportsystem besteht aus einem Verteilnetz mit mehreren Dutzend Übergabestellen in der ganzen Schweiz. Bassersdorf ist eine wichtige Drehscheibe. Im Gitter-Camp neben dem Gleis 1 findet die Umverteilung der Häftlinge auf den Zug und auf Fahrzeuge von Polizei und Securitas statt. Pro Tag wechseln in Bassersdorf zwischen 20 und 50 Personen das Transportmittel, wie Dominik Jud sagt, der bei Securitas für den Häftlingstransport zuständig ist. Rund 6000 Personen waren es letztes Jahr.

Rufe aus dem Kastenwagen

Landesweit verlegte Securitas 2019 mit dem Jail-Transport-­System mehr als 16 000 Insassen. Seit 2001 waren es total 294'000 Personen. Die jährlichen Kosten für das JTS belaufen sich auf 8 Millionen Franken; zwei Drittel übernehmen die Kantone, ein Drittel der Bund.

Im Jail-Train reihen sich entlang eine Korridors 18 enge Zellen mit massiven Gitterstäben. Der Gang ist in künstliches Licht getaucht, die Luft riecht leicht abgestanden. Es gibt eine Toilette, Klimaanlage, Videoüberwachung und vorn im Wagen ein kleines Büroabteil für die zweiköpfige Securitas-Besatzung. Die Tür zum Lokführer ist aus Sicherheitsgründen verbarrikadiert.

Der Gang im Jail-Train ist vergittert, links und rechts reihen sich Zellen aneinander. Foto: Sabina Bobst

Seit 2001 ist der Spezialzug unterwegs, früher zwischen Bassersdorf und Genf, seit einigen Jahren nur noch zwischen Bassersdorf und Bern. Laut Dominik Jud braucht es die Häftlingstransporte auf der Schiene: wegen der grossen Zahl von Häftlingen, die täglich durch die ganze Schweiz transportiert werden, und weil der Zug auf der Strecke Bern–Zürich im Gegensatz zur stauanfälligen A1 mehr Pünktlichkeit verspricht.

In Bassersdorf werden die sieben Häftlinge in Handschellen aus dem Jail-Train in den Gefängnisbahnhof geführt und dort zu bereitstehenden Lieferwagen von Polizei und Securitas ­gebracht. Der «Umlad», wie er genannt wird, verläuft zügig. ­Keiner der Häftlinge leistet Widerstand. Aus einem der geschlossenen Kastenwagen sind unsichere «Hello? Hello?»-Rufe zu vernehmen. Der Lieferwagen setzt sich in ­Bewegung und verlässt das ­umzäunte Gelände.

In Bassersdorf betreiben SBB und Securitas eine Übergabestelle für den Häftlingstransport. Fotos: Sabina Bobst

«Mit dem JTS werden nur Personen transportiert, die als kooperativ, nicht gewalttätig und nicht fluchtgefährdet gelten», sagt Dominik Jud. Personen, die als gefährlich eingestuft werden, chauffiert die Polizei.

Die Übergabestelle Bassersdorf besteht aus einem L-förmigen Container mit einem Pausenraum für das Personal sowie dem «Einstellbereich» mit zehn Zellen und einer Toilette – dem «Stunden-Knast», wie der «Blick» ihn einst nannte.

Im «Stunden-Knast» verbringen die Häftlinge ihren Aufenthalt in Bassersdorf. Foto: Sabina Bobst

Dort müssen die Häftlinge unter Umständen warten, bis der Gefängniszug oder ihr Kastenwagen für den Weitertransport eintrifft. «Maximal eineinhalb Stunden und ungefesselt», sagt Jud. Im Pausenraum stehen Mineral­wasser, Knäckebrot, ­Le-Parfait-Brotaufstrich und Mars-Riegel bereit.

Vor 2001 begleiteten Polizisten die Gefangenen, oder sie wurden auch unbegleitet in Zellen von SBB-Gepäckwagen transportiert. Weil man aus Spargründen nicht weiter Polizisten für diesen Job abstellen wollte und der unbegleitete Transport in engen Bahnzellen ohne Toilette laut NZZ auf Kritik des Europarats stiess, stellte die KKJPD auf das heutige System um. Dieses habe sich bewährt – und stosse international auf Interesse, sagt Jud. Bisher werden nirgends sonst in Europa Gefangene mit einem Zug transportiert.

Kaum Zwischenfälle

Zu gröberen Zwischenfällen ist es laut Jud noch praktisch nie gekom­men. Die Securitas-Mitarbeiter sind immer zu zweit unterwegs, verfügen über einen Pfefferspray, tragen aber keine Schusswaffe. In all den Jahren habe es erst eine Flucht gegeben: Ein Mann von sehr schmaler Postur schaffte es im Bassersdorfer «Stunden-Knast», sich durch die Durchreiche einer Zelle zu zwängen. Als ein Securitas-Mitarbeiter später diese Flucht nachstellen wollte, blieb er laut Jud in der Durchreiche stecken.

«Die allermeisten Häftlinge sind kooperativ», sagt der Securitas-Mann. Sie erkundigten sich höchstens, wohin die Reise geht – und ob sie rauchen können. Nur ein paar wenige weigerten sich, in den Jail-Trail zu steigen. «In schwierigen Fällen müssen wir die Polizei aufbieten», sagt Jud. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind zurzeit keine zusätzlichen Massnahmen vorgesehen. Der Betrieb wird laut Securitas wie bisher aufrechterhalten. Man befolge die Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit. Zellenbereiche würden wie bisher regelmässig gereinigt und desinfiziert. Sollte das BAG die Vorgaben verschärfen, werde man dies umsetzen. Dominik Jud weist darauf hin, dass bekannte Verdachtsfälle gar nicht beim JTS angemeldet würden.

Kritische Stimmen von links

In Bassersdorf schlägt der Gefängnisbahnhof neben den Gleisen keine hohen Wellen. «Wir achten auf einen diskreten Betrieb», sagt Jud. Kritik gibt es dafür an den Sammeltransporten nach dem «Umlad». «Wie ein Viehtransport», sagt der Luzerner Strafverteidiger Heinz Ottiger zu den Bedingungen in den Securitas-Lieferwagen mit bis zu sechs Minizellen. Wohl aus Spargründen müssten Häftlinge in den engen Zellen teils «mehrstündige Odysseen durch die Schweiz» erdulden, auf denen der Transporter anderswo haltmache, um weitere Häftlinge aufzunehmen. «Eine Zumutung», sagt Ottiger. Diese Meinung werde auch von den Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz geteilt.

KKJPD-Sekretär Roger Schneeberger weist die Kritik zurück: Die Grösse der Zellen entspreche den Vorgaben. «Die Gefangenentransporter müssen die Sicherheitsstandards des Astra erfüllen und wurden von diesem homologiert.» Die Zellen müssten relativ eng sein, damit die transportierten Personen bei einem plötzlichen Stopp oder einem Unfall nicht herumgeschleudert würden. Es würden zudem laufend Optimierungen vorgenommen, um die Transportzeiten möglichst kurz zu halten.

In den Zellen im Zug hat es nur wenig Platz, um sich auszubreiten. Foto: Sabina Bobst

Aus der linksextremen Szene sehen sich SBB und Securitas mit dem Vorwurf konfrontiert, sie seien Teil der «Ausschaffungs­maschinerie», die Flüchtlinge «deportiert» und sich an deren Elend bereichere. Der Jail-Train werde zur ungerechtfertigten Ausschaffung von Flüchtlingen aus der Schweiz genutzt.

«Diese Kritik ist völlig aus der Luft gegriffen», sagt Schneeberger. Aus eigenem Antrieb transportiere die Securitas keine Personen. Sie erhalte den Auftrag für den Transport einer Person von den Polizeibehörden. Der Transportgrund sei dabei für die Securitas gar nicht ersichtlich, und sie kenne auch den jeweiligen Aufenthaltsstatus nicht. Für Securitas-Mann Jud dient das heutige System der öffentlichen Sicherheit, «weil mehr Polizisten für Aufgaben freigestellt werden, die nur sie erfüllen können».

Am Bahnhof Bassersdorf ist rund vierzig Minuten nach der Gefangenenübergabe der letzte Securitas-Lieferwagen verschwunden. Das Gitter-Camp liegt wieder verlassen da. Dann rollt auch der Jail-Train aus dem Bahnhof. Um nach einer Nacht im Depot am nächsten Morgen wieder vorzufahren.