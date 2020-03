Zürcher Arzt war ein Gesundheitsrisiko

Seine Praxis in Zürich-Oerlikon hiess Belmed, der Facharzt für Innere Medizin führte dort auch Schönheitsbehandlungen durch, insbesondere Tattoo-Entfernungen. Darauf hatte er sich als einer der ersten in der Schweiz spezialisiert. Mehrere Medien interviewten ihn zu dem Thema. Das war in der zweiten Hälfte der Nullerjahre.

Im gleichen Zeitraum fand bei dem Arzt die erste behördliche Inspektion statt. Die kantonale Heilmittelkontrolle und die Kantonspolizei durchsuchten seine Praxis - und auch seine Privatwohnung. Sie stellten fest, dass er Arzneimittel abgab, ohne dafür eine Bewilligung zu haben, und dass er die Ein- und Ausgänge der Betäubungsmittel nicht korrekt dokumentierte.

Frau starb an seinen Drogen

Bei einer erneuten Inspektion sieben Jahre später fand die Heilmittelkontrolle wieder verschiedene Mängel betreffend Betäubungsmittel. In der Tat pflegte der Arzt einen lockeren Umgang mit Drogen. Er konsumierte selber regelmässig Kokain und stand 2015 vor Gericht, angeklagt der fahrlässigen Tötung. Er hatte einem befreundeten Türsteher ein Säckchen mit MDMA geschenkt, dem Wirkstoff von Ecstasy.

Der Türsteher gab die Drogen einer Bekannten, einer 27-jährigen Frau, welche nach dem Konsum kollabierte und verstarb. Das Bezirksgericht Bülach sprach die beiden Männer zwar vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei, verurteilte sie aber wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, den Arzt zudem wegen Erwerb und Besitz von Waffen ohne Bewilligung.

Es wurde nicht besser – im Gegenteil

2016 überprüfte die Kontrollbehörde den Arzt gleich zweimal und stellte keine Verbesserung fest, im Gegenteil: Der Qualitätsstandard hatte sich verschlechtert, er war «inakzeptabel». So steht es in einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts. Daraus geht auch hervor, dass der Arzt seinen Patienten hohe Dosen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln abgab, die süchtig machen, und dies nur schludrig dokumentierte. So konnte er zum Beispiel «über den Verbleib von 555 Packungen Dormicum und 110 Packungen Ritalin keine Angaben machen».

«Über den Verbleib von 555 Packungen Dormicum und 110 Packungen Ritalin konnte er keine Angaben machen.»Zürcher Verwaltungsgericht

Im Juli 2017 entzog die Gesundheitsdirektion dem Arzt die Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung im Kanton Zürich. Und nicht nur das: Sie sprach auch ein definitives Verbot der selbstständigen Tätigkeit aus, das für die ganze Schweiz gilt. Im September 2017 musste die Praxis in Oerlikon schliessen.

Im Oktober 2018 verfügte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen den Arzt wegen mehrfacher Übertretung des Heilmittelgesetzes und des Gesundheitsgesetzes. Er erhielt eine Busse von 500 Franken. Im April 2019 eröffnete das Bezirksgericht Zürich den Konkurs über die Belmed gmbh, Ende August wurde das Konkursverfahren eingestellt.

Der Arzt wollte das Berufsverbot nicht hinnehmen und rekurrierte gegen die Gesundheitsdirektion. Das Verwaltungsgericht stützt jetzt aber den Entscheid der Behörde. Insgesamt seien dem Arzt «derart zahlreiche und teilweise auch schwerwiegende Verfehlungen» vorzuwerfen, dass das Gericht zum Schluss kommt, seine selbstständige Tätigkeit stelle «eine schwere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit» dar.

«Massiver Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit»

Dass das Verbot zur selbstständigen Berufsausübung definitiv ist, hält das Gericht ebenfalls für angemessen. Zwar stellt es fest, dies sei «die strengste Disziplinarmassnahme» und ein «massiver Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit». Doch das öffentliche Interesse und dasjenige der Patientinnen und Patienten an einer «vertrauenswürdigen und ihren Beruf sorgfältig ausübenden Person» überwiege das private Interesse des Arztes, selbstständig praktizieren zu dürfen.

Als Angestellter darf er weiterhin ärztlich tätig sein. Allerdings muss er einen künftigen Arbeitgeber über die Verfügung der Gesundheitsdirektion informieren. Ob der 58-Jährige dies zu tun beabsichtigt, war nicht in Erfahrung zu bringen. Ebenso, ob er das Urteil des Verwaltungsgerichts weiterzieht. Aus diesem geht hervor, dass der Arzt mittellos ist und einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hatte.