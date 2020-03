Zürcher Kantonspolizei setzt auf deutsche Waffen

Sind Polizisten in zivil unterwegs, möchten sie ihre Dienstwaffe in Pistolenholstern möglichst unauffällig unter der Kleidung tragen können. Sie sollen «verdeckt, enganliegend ‹outside› wie auch ‹inside› getragen werden können», heisst es in einer kürzlich publizierten Ausschreibung. Und die Polizistinnen und Polizisten sollen die Pistolen sicher und einhändig im Holster versorgen und ziehen können.

Die Kantonspolizei sucht nun einen Hersteller für insgesamt 3250 solcher Holster für zivile Einsätze. Genaueres will sie auf Anfrage wegen des laufenden Beschaffungsverfahrens nicht sagen. Gemäss dem aktuellen Geschäftsbericht hat die Kantonspolizei etwas über 2300 Korpsangehörige. Davon dürften etwa rund 200 regelmässig in zivil unterwegs sein, denn die Sicherheitsdirektion möchte für die kommenden vier Jahre 250 Holster für die Waffe P2000SK beschaffen. «Die P2000SK eignet sich für Ermittlungsbeamte oder für verdeckte Einsätze, weil sie kleiner ist und dadurch weniger auffällt als die grössere P30», heisst es bei der offiziellen Schweizer Vertretung des deutschen Waffenherstellers Heckler & Koch. Die überwiegende Mehrheit der Kantonspolizei ist mit der P30 ausgerüstet.

Polizist schiesst sich durch die Hand

Die Kantonspolizei setzt offenbar auch in Zukunft auf die Waffen von Heckler & Koch. Dies obwohl die Pistole und der Hersteller jüngst für negative Schlagzeilen sorgten. Im vergangenen November titelten die «Schaffhauser Nachrichten» in einem Artikel über die P30: «Die Problempistole der Polizei».

Auslöser für den Artikel war ein Vorfall im Stützpunkt der Schaffhauser Polizei. Ein 37-jähriger Polizist schoss sich unabsichtlich durch die Hand. Ein 30-jähriger Kollege, der danebenstand, erlitt ein Knalltrauma. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Polizisten wegen Körperverletzung inzwischen eingestellt. Weil es sich beim Knalltrauma um eine leichte Körperverletzung handelt, hätte der verletzte Polizist seinen Kollegen anzeigen müssen, was er nicht tat. Die Schaffhauser Polizei lässt momentan noch technisch abklären, was der Grund für die unbeabsichtigte Schussabgabe war. Ergebnisse liegen noch keine vor, heisst es auf Anfrage.

In ihrem Artikel mutmassen die «Schaffhauser Nachrichten», der Vorfall könnte damit zusammenhängen, dass der P30 eine besondere Sicherung fehlt. Dieser Möglichkeit widerspricht man bei der Schweizer Vertretung von Heckler & Koch. Es stimme zwar, dass die Waffen in der Standardvariante keine externe Sicherung hätten, «aber dies ist weltweiter Standard bei Dienstpistolen». Zudem sei das Abzugsgewicht so hoch, dass sich nicht «einfach mal ein Schuss lösen» könne. Das heisst, um zu schiessen, muss man mit entsprechender Kraft den Abzug betätigen.

Bei der Kantonspolizei Zürich ist es bei der Einführung der P30 als neue Dienstwaffe vor zehn Jahren gleich zu drei Vorfällen mit solchen unbeabsichtigten Schussabgaben gekommen. Ein Aspirant hatte sich in den Unterleib und ein Polizist ins Knie geschossen, und ein weiterer erlitt einen Streifschuss am Fuss. Seither wurde über keine derartigen Vorfälle mehr berichtet. Der Kantonspolizeisprecher sagt: «Uns sind keine Probleme mit der Dienstwaffe bekannt.»

Finanzielle Schwierigkeiten

Heckler & Koch selbst sorgte zuletzt für Negativschlagzeilen, weil das Unternehmen «hoch verschuldet» sein soll, wie verschiedene Medien berichteten. Eine luxemburgische Finanzholding möchte den bedeutendsten Kleinwaffenhersteller Deutschlands kaufen. Die Übernahme eines solchen Unternehmens durch ausländische Eigentümer muss allerdings von der Bundesregierung genehmigt werden. Das zuständige Ministerium prüfe den Verkauf seit mehr als einem Jahr, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» im Dezember.

Heckler & Koch ist ein möglicher Lieferant des neuen Sturmgewehrs der Bundeswehr. Doch die deutsche Politik stellt sich die Frage, wie finanziell gesund ein Unternehmen sein muss, um Streitkräfte zu beliefern.

Holster im Tragetest

Das hält die Zürcher Kantonspolizei nicht davon ab, weiter mit den Pistolen von Heckler & Koch zu planen. Die neuen Holster für die Waffe sollen aber genau getestet werden. Gemäss den Ausschreibungsunterlagen soll neben dem Preis (zu 40 Prozent als Entscheidungskriterium gewichtet) und der Qualität (30 Prozent) als drittes Kriterium ein Trage- und Funktionalitätstest ausschlaggebend sein. Die Hersteller müssen bei der Bewerbung um den Auftrag pro Modell drei Pistolenholster für einen Tragetest zur Verfügung stellen, der fünf Wochen dauern soll. Dabei testen Polizeifunktionäre die Holster auf die Handhabung, den Tragekomfort und die Funktionalität bei der Patrouille und während des Schiesstrainings.

Bis Anfang Mai können Interessenten ihr Angebot bei der Kantonspolizei eingeben. Im Herbst dürfte der Gewinner feststehen.