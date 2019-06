Zürcher Klimaaktivisten fordern politische Rechte

Die jugendliche Klimabewegung will ihren politischen Einfluss ausweiten. Den Aktivisten reichen die Demonstrationen auf den Strassen und vor dem Zürcher Ratshaus nicht mehr. Am Samstag findet sich die Klimabewegung zum ersten Zürcher Jugend Klimagipfel ein. Beschlossen werden soll die Forderung an die Zürcher Regierungen und Parlamente nach einem Jugendklimarat. Dieser soll Mitsprache in politischen Angelegenheiten von Stadt und Kanton, aber auch bei Arbeiten der Verwaltungen erhalten.

Treffen werden sich am Samstag Mitglieder des Klimastreiks Zürich, der Jungen Grünen, der Jungen Grünliberalen, der Jungsozialisten und der Junge EVP sowie der Jugendgruppen von Pro Natura und WWF. Neben der Forderung nach einem Jugendklimarat wollen sich die Teilnehmenden vernetzen und die Zusammenarbeit fördern. «Die Klimakrise ist ein unglaublich vielschichtiges Problem, dem nur mit vereinten Kräften begegnet werden kann», sagt Katharina Ohlhorst, Mitorganisatorin des Klimagipfels, Aktivistin beim Klimastreik und Mitglied der Jungen Grünen.

Direkt Einfluss nehmen

Wie die Mitsprache im Konkreten aussehen soll, sei noch offen, sagt ihr Mitorganisator Dominik Waser vom Klimastreik und den Jungsozialisten. «Wichtig ist aber, dass die Jugendlichen eine Stimme erhalten und mitentscheiden können – oft haben sie noch kein Stimmrecht.» Der Klimarat müsse die Möglichkeit erhalten, mit der Politik und der Verwaltung zusammenzuarbeiten, und so Forderungen direkt deponieren zu können.

Als Beispiel nennt Waser den Entscheid des Zürcher Gemeinderats zum Ziel, den CO 2 -Ausstoss bis ins Jahr 2030 auf netto null zu reduzieren. «Die Forderung ist politisch eingereicht, das Gesundheits- und Umweltdepartement muss das nun umsetzen. Dort könnten wir mitarbeiten.» Am Gipfel werden verschiedenste Workshops angeboten. Am Nachmittag wollen die Jugendlichen Fragen erörtern, wie die unterschiedlichen Gruppen bei der Klimapolitik zusammenarbeiten könnten. Die unterschiedlichen Fokusse und Herangehensweisen der Gruppen seien eine Chance, Lösungen zu finden, steht in einer Medienmitteilung. Vorbereitet ist auch ein Brief an die Mitglieder des Regierungsrats, des Stadtrats, des Kantonsrats und des Gemeinderats mit der Forderung nach Mitsprache und dem Klimarat.

(Tages-Anzeiger)