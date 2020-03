Zürcher Nachtclubs rebellieren gegen Corona-Massnahmen

Die jüngste Empfehlung der Zürcher Gesundheitsdirektion verstört die Zürcher Clubszene: Um dem Coronavirus entgegenzuwirken, sollen Events «mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt in geschlossenen Räumen nicht durchgeführt werden (z. B. Clubs)», meldete sie am späten Dienstagnachmittag. Die Idee dahinter ist, dass Junge, bei denen die Krankheit meist mild verläuft, die Infektion nicht verbreiten und dadurch Alte gefährden, die stärker bedroht sind.

Nachtlebenexperte Alex Flach übt scharfe Kritik an der Vorgabe. Er spricht von «reiner Willkür». Flach macht Medienarbeit für Clubs wie Hive, Friedas Büxe und Supermarket. Sie alle hätten geöffnet, sagt er. Flach moniert, dass die Gesundheitsdirektion unter der politischen Federführung von Natalie Rickli (SVP) die Verantwortung an die einzelnen Clubbetreiber abschieben würde, statt sich selbst festzulegen, welche Massnahmen umzusetzen seien, sagt er.

Ihn ärgert zum Beispiel, dass in verschiedenen Kantonen andere Regeln gelten. So legt etwa der Kanton Graubünden das Veranstaltungsverbot des Bundes strenger aus als beispielsweise der Kanton Zürich. Flach fordert, dass sich die Behörden endlich auf eine Praxis einigen sollten.

Szene rätselt über Interpretation

Die Szene rätselt auch darüber, wie die Vorgabe genau zu verstehen ist. Viele werden nun wohl die kantonale Hotline anrufen und Fragen stellen. Alexander Bücheli von der Bar- und Club-Kommission Zürich sagt: «Wir sind mit den städtischen Behörden und der Polizei am Abklären, wie die Empfehlungen zu interpretieren sind.»

Die Kommission vereint die wichtigsten Akteure des Zürcher Nachtlebens. Bücheli will frühestens am Mittwoch erste Aussagen zu den regierungsrätlichen Empfehlungen machen und dazu, wie die Mitglieder nun der Gefahr durch das Coronavirus Rechnung tragen sollen.

«Ein Veranstaltungsverbot wäre für uns wirtschaftlich verheerend. Wir werden dieses nicht vorwegnehmen.»Dominik Müller, Club Zukunft

Auch der Zürcher Club Kaufleuten muss die nächsten Schritte erst beratschlagen. Derweil verkündet der Szeneclub Zukunft bereits: «Wir haben offen.» Dominik Müller von der Zukunft sagt: «Ein Veranstaltungsverbot wäre für uns wirtschaftlich verheerend. Wir werden dieses nicht vorwegnehmen und uns selbst eines auferlegen.» Müller denkt nicht, dass nun irgendein Betrieb freiwillig schliesst. (Schweizer Veranstalter fordern Entschädigungen – lesen Sie hier mehr.)

Hohe Einbussen erwartet

Während die Clubbetreiber noch nicht wissen, wie es weitergeht, trifft das Veranstaltungsverbot andere Lokale bereits hart. Anke Stephan, Geschäftsleiterin der Samsung Hall in Dübendorf, schätzt die Einbussen wegen ausfallender Konzerte derzeit auf «mehrere Hunderttausend Franken». Sie musste Auftritte des Duos Divertimento oder das Konzert der Kanadierin Avril Lavigne absagen.

Falls der Bundesrat das Veranstaltungsverbot über den 15. März hinaus verlängere, könne der Verlust in die Millionen gehen, sagt sie. Obwohl die Halle bei den Konzerten nicht als Veranstalterin auftritt, spürt sie die fehlenden Einnahmen zum Beispiel wegen der Miete und des Caterings.

Auch Philipp Musshafen, Geschäftsleiter des Hallenstadions, rechnet mit grossen finanziellen Einbussen, spricht ebenfalls von mehreren Hunderttausend Franken. «Und wenn das Verbot weitergeht, dürfte es rasant nach oben gehen.» Zürichs grösstes Veranstaltungslokal fasst rund 13000 Zuschauerinnen und Zuschauer und musste unter anderem Anlässe absagen wie die Show «Rock Meets Classic» mit Alice Cooper.