Zürich erzielt Gewinn und will Corona-geschädigten Firmen helfen

566 Millionen Franken: Mit diesem bemerkenswerten Überschuss schliesst der Kanton Zürich das Finanzjahr 2019 ab. Das sind über 400 Millionen mehr als vom Kantonsrat im Dezember 2018 budgetiert. Es sind sogar über 650 Millionen mehr, als SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker im September 2018 berechnet hatte.

Der Kanton nahm massiv mehr ein (+627 Millionen), gab aber auch mehr aus als vom Kantonsrat budgetiert (-208). Der Aufwand betrug letztendlich 15,81 Milliarden, der Ertrag lag bei 16,38 Milliarden.

Die enorme Summe von 566 Millionen fügt sich in eine aussergewöhnliche Reihe von Gewinnen ein. Plus 390 Millionen, plus 367 Millionen, plus 548 Millionen – das sind die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2018. Höher war der Ertragsüberschuss nur 2010, als er knapp 600 Millionen betrug.

Die Steuern sprudeln

Finanzdirektor Stocker frohlockte heute Freitagmorgen vor den Medien. «Ich freue mich sehr, es ist wahrscheinlich die beste Meldung des Tages», sagte er angesichts all der Corona-Meldungen, die da noch kommen sollten. Das beachtliche Resultat sei auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Vor allem die Unternehmen haben viel mehr beigetragen als budgetiert (+115 Millionen). Deutlich höher fiel auch der Kantonsanteil der direkten Bundessteuer aus. Hier kamen mehr als 100 Millionen herein als geplant. Und auch die Verrechnungssteuer trug mit plus 48 Millionen zum Spitzenergebnis bei.

Unter dem Strich resultierten über 250 Millionen mehr Steuererträge als im Budget vermerkt. Der Steuerertrag betrug insgesamt 7,76 Milliarden, wovon rund 5 Milliarden von natürlichen Personen und 1,5 Milliarden von juristischen Personen stammen. «Das widerspiegelt die gute Wirtschaftslage», meinte Stocker. Ebenfalls nicht budgetiert waren 119 Millionen, welche die Nationalbank zusätzlich ausgeschüttet hat. Buchhalterischen Wert haben Bewertungsveränderungen bei den Liegenschaften, aber auch das macht 85 Millionen aus.

Verschuldung gesenkt, 10 Milliarden Eigenkapital

Der Überschuss helfe, den kantonalen Finanzhaushalt mittelfristig stabil zu halten, meinte Stocker - «trotz sich abzeichnender hoher Belastungen und Defizite in den kommenden Jahren».

Im letzten Jahr hat der Kanton auch kräftig investiert. «Wir sind sicher einer der grössten Investoren des Kantons», sagte Stocker. Mit 1,21 Milliarden erzielte er den höchsten Wert seit 2015. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt stolze 117 Prozent. Das bedeutet, dass der Kanton alle seine Ausgaben selber finanzieren kann. Auch wurden 185 Millionen Schulden zurückgezahlt. Die Verschuldung beträgt nun noch 4,39 Milliarden. Das ist eine Milliarde weniger als im Jahr 2011, als der Kanton massiv mithalf, die BVK zu sanieren. Das Eigenkapital wurde letztes Jahr um 568 Millionen auf über 10 Milliarden aufgestockt – auch dies eine eindrückliche Zahl.

Stocker bemühte sich dennoch, die Zahlen in Relation zu setzen. So sagte er, das die 566 Millionen Überschuss nach viel töne, aber letztlich nur 2,7 Prozent des Budgets ausmachten und damit – «entschuldigen Sie den Ausdruck» – ein «Vogelschiss» seien. Der Bund habe einen Gewinn von 4 Prozent des Budgets erzielt, der Kanton Schwyz von 7 Prozent und Glarus gar von 9 Prozent.

Und jetzt das Corona-Krisenjahr

Nun heisst es, den 2019er-Abschluss nochmals zu geniessen. Denn 2020 und die kommenden Jahre bringen viel Unsicherheit. Im laufenden Jahr ist noch unklar, wie sich die Corona-Krise finanziell auswirken wird. Fast sicher scheint aber, dass die Unternehmen weniger Steuern liefern werden. Dazu kommen die Mindererträge infolge der Unternehmenssteuerreform.

Weiter könnten grössere Mehrbelastungen auf den Kanton zukommen. So entscheiden die Stimmberechtigten im Mai, ob der Kanton jährlich rund 200 Millionen mehr an die Gemeinden für die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV zugunsten von bedürftigen Personen bezahlt.

Auf der anderen Seite winkt ein üppiger Bonus der Nationalbank: Diese hat ein derart hohen Gewinn gemacht, dass sie den Kantonen im laufenden Jahr das Vierfache des normalen Betrags ausschüttet. Macht für den Kanton fast 500 Millionen Franken.

Event- und Reisebranche unterstützen

Vorerst interessiert vermutlich viele Firmen etwa aus der Event- oder Reisebranche, ob der Kanton ihnen helfen wird. Sie leiden ja besonders unter der Coronakrise. Im Kantonsrat ist ein entsprechender Vorstoss von SP und SVP für Staatshilfe in zweistelliger Millionenhöhe unterwegs, die ZKB hat für Notkredite mindestens 100 Millionen Franken zurückgestellt (hier mehr dazu).

Ernst Stocker wurde auf die entsprechende Frage nicht konkret, sagte aber, der Regierungsrat mache sich Überlegungen dazu. Er sprach von «Massnahmen zur Abfederung der Herausforderungen». Andere Kantone hätten ja auch schon reagiert. Stocker sagte dies unter dem Vorbehalt von Bundesmassnahmen. Er wusste zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nichts vom 10-Milliarden-Programm des Bundesrats. Jedenfalls «hat der Kanton die Kraft», um zu helfen, sagte Stocker. «Er kann das.» Man wolle keine Panik verbreiten, sagte Stocker, aber: «Wir erkennen die Lage.»

Wohin mit dem Geld?

Die Parteien reagierten unterschiedlich auf die erfreulichen Zahlen – und haben auch viele Ideen, wie das Geld zu investieren sei.

Die SP verwies auf den oben erwähnten Unterstützungskredit für Corona-geschädigte Firmen und den Soziallastenausgleich, den sich der Kanton «problemlos leisten» könne. Auch fordert die SP eine Investitionsoffensive.

Die Grünen freuen sich über den finanziellen Spielraum, um in den Natur- und Klimaschutz zu investieren. Auch sie wollen die Auswirkungen des Coronavirus abfedern – ein Anliegen, das nahezu alle Parteien formulierten, mit dem grössten Nachdruck die GLP: Der Kanton müsse Liquiditätsengpässe von Zürcher Unternehmen verhindern und kurzfristige konjunkturelle Unterstützungsmassnahmen ergreifen. Mit dem Geld sollen zudem Photovoltaikanlagen, energetische Gebäudesanierungen, Veloautobahnen, Infrastruktur für die Elektromobilität und ein grösseres ZVV-Angebot finanziert werden.

Die AL möchte am liebsten Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer sowie ein besseres familienergänzendes Betreuungsangebot finanziert sehen.

Ans Personal denken die EVP und natürlich auch die Gewerkschaften wie der VPOD oder der Zürcher Gewerkschaftsbund (GBKZ) sowie die Vereinigten Personalverbände: Da gebe es viel aufzuholen, so die Meinung. «Arbeitsplätze und Löhne sichern» lautet die Kurzformel des GBKZ.

Die CVP will in die Verbilligung der Krankenkassenprämien investieren, warnt aber gleichzeitig vor zu vielen Begehrlichkeiten. Auch die SVP weist die Wünsche von Links zurück und sieht sich bestätigt, dass ihr (im Dezember abgelehnter) Vorschlag, die Staatssteuern um 2 Prozent zu senken, locker umsetzbar gewesen wäre. Die SVP setzt nun den Fokus auf andere steuerliche Massnahmen: So müssten die Krankenkassenprämien vollumfänglich von den Steuern absetzbar sein. Und es seien die Firmensteuern zu senken.

Das sehen auch die Freisinnigen so: Angesichts des grossen Beitrags der Wirtschaft am guten kantonalen Abschluss sei es nun an der Zeit, den zweiten Schritt der Steuervorlage 17 zu machen: Senkung der Unternehmenssteuern von 7 auf 6 Prozent.