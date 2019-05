Zürichs Platz der Künste ist eine Kreuzung

Nirgends vergibt die Stadt Zürich heute so viel Potenzial wie auf dem Heimplatz – darüber sind sich die meisten einig. Deshalb durfte man gespannt sein auf den heutigen Tag. Den Tag X, an dem nach jahrelangem Ringen das Geheimnis gelüftet wird, ob zwischen Kunst- und Schauspielhaus ein ähnlicher Befreiungsschlag gelingt wie vor dem Opernhaus.

Der Heimplatz, im Volksmund: Pfauen, ist mit 6400 Quadratmetern ein halber Sechseläutenplatz. Aber nur etwas mehr als 40 Prozent dieser Fläche sind zurzeit frei begehbar. Der Rest sind Strassen. Der Platz ist von ihnen derart zerschnitten, dass man ihn lange kaum als solchen wahrnahm.

So sieht es am Pfauen heute aus: Mehr Strasse als Platz. Bild: hub

Das änderte sich erst in jüngster Zeit, als die neue Kunsthaus-Erweiterung Gestalt annahm. Das Geviert wird nun von repräsentativen Bauten aus verschiedenen Epochen zusammengehalten, Institutionen von internationalem Ruf. Plötzlich merkt man: Dieser Heimplatz könnte ein Juwel sein, ein Touristenmagnet wie der Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin oder jener vor dem Centre Pompidou in Paris.

Aufhübschen und aufräumen

Jetzt ist klar: Der Stadtrat, der sich jahrelang gegen eine gestalterische Aufwertung sträubte, erfindet den Heimplatz nicht neu – er will ihn lediglich aufhübschen und aufräumen. Die Strassenzüge sollen dabei schlanker und die Fussgängerübergänge sicherer werden. Dennoch wird sich der Verkehr auch in Zukunft kreuz und quer über den Platz ziehen. So sieht das der Kern jener Studie vor, die sich gemäss einer Fachjury als beste von sechs eingereichten erwiesen hat. Tiefbauvorsteher Richard Wolff hat sie heute Mittwoch vorgestellt, nun soll sie weiterverfolgt werden.

Wolff sprach von einer «praktisch unmöglichen Lösung», nach der aufgrund der komplexen Ausgangslage gesucht wurde. Die Aufenthaltsqualität der Verkehrsinsel, die der Platz darstellt, soll erhöht und das Trottoir vor dem Schauspielhaus, bislang 2 Meter breit, auf 5,5 Meter verbreitert werden – all dies unter Berücksichtigung der genannten Verkehrsmassnahmen.

Um die Qualität des Verweilens zu steigern, gestaltet das Tiefbauamt in der Mitte einen kleinen Stadtgarten mit Bäumen, Beeten, Sitzstufen und einem Trinkbrunnen. Der bisherige Kiosk bleibt bestehen, allenfalls wird er um eine Espresso-Bar erweitert, diese müsste aber im denkmalgeschützten Kiosk-Bau untergebracht werden. Der Boden dieser neuen Platzmitte wird mit Marmorstein belegt, das Licht soll von Seilleuchten sowie von Pipilotti Rists Kunstinstallation «Tastende Lichter» kommen.

Das Ziel: Mehr Aufenthaltsqualität, umgeben von Verkehr. Visualisierung: PD

Mehr Raum soll dadurch entstehen, dass die Tramhaltestelle der Linien 5 und 9 bergwärts in die Rämistrasse verlegt wird. Zudem werden diverse Abbiegespuren für den motorisierten Verkehr ganz aufgehoben – die Autos werden auf Umfahrungsrouten via Bellevue, Kreuzplatz, Römerhof und Central oder über den Hirschengraben geleitet. Der Raumgewinn macht sich vor allem vor dem Schauspielhaus bemerkbar, wo die Strasse heute über 20 Meter breit ist. Aber auch auf der Seite des alten Kunsthauses, wo der Taxistand weichen muss. Auch er wird in die Rämistrasse verlegt.

Die roten Pfeile markieren aufgehobene Abbieger. Grafik: PD

Radikalere Ideen – vom Tunnel bis Tempo 20

Unter den abgelehnten Studienaufträgen befand sich auch einer, der deutlich stärker ins Verkehrsregime eingreifen wollte: Weil die Verfasser einem «grossen und urbanen Platz» oberste Priorität einräumten, wollten sie die Heimstrasse aufheben, die den Platz heute diagonal überquert. Dies hätte aber aber drastische Kapazitätseinbussen für den Individualverkehr bewirkt, die Fachjury sprach von einem «Verkehrskollaps».

Solche Lösungen wären kaum realisierbar, denn am Heimplatz geht nichts ohne Zustimmung des Kantons. Dieser, ohnehin skeptisch gegenüber der grünen städtischen Verkehrspolitik, ist seit Annahme der Anti-Stau-Initiative vor eineinhalb Jahren verpflichtet, keinen Abbau ohne Kompensation zu bewilligen. Mit der nun vorgestellten Lösung soll der Kanton dem Vernehmen nach leben können. Das sieht auch Markus Knauss so. Der Gemeinderat der Grünen, ein Initiant der Neugestaltung, spricht von «einem Optimum, das man herausholen konnte – auch, weil man den Kanton damit nicht wirklich provoziert.»

Noch radikalere Ansätze sind schon früher ausgeschieden. Das gilt insbesondere für die bis in die Sechzigerjahre zurückzuverfolgende, bei den Bürgerlichen beliebte Idee, den Verkehr in Tunneln unter dem Platz hindurchzuführen. Dort werden sich stattdessen künftig die Kunsthaus-Besucher durch eine Fussgängerverbindung zwischen Alt- und Neubau bewegen. Aufgrund einer Verkehrsstudie kam der Stadtrat vor vier Jahren zum Schluss, dass 130 Meter lange Tunneleinfahrten für die Autos in der Hottingerstrasse, im Zeltweg und Hirschengraben städtebaulich kaum vertretbar wären.

Andere radikale Varianten hätten laut Stadtrat eine nicht vertretbare Menge an Stau und Ausweichverkehr im Quartier verursacht. Das gilt zum Beispiel für die komplette Sperrung der Strasse vor dem alten Kunsthaus für den Privatverkehr oder den Umbau des gesamten Platzes zu einer Begegnungszone mit Tempo 20.

Gemeinderat musste Stadtrat zwingen

Ausgelöst worden ist all dies, die erwähnte Verkehrsstudie wie die aktuelle Studie, durch einen Vorstoss der grünen Gemeinderatsfraktion, der inzwischen sieben Jahre alt ist. Darin wurde eine «gestalterische und verkehrsplanerische Aufwertung» des Heimplatzes verlangt. Ausgerechnet die eigene Tiefbauvorsteherin, die Grüne Ruth Genner, zeigte sich aber von Beginn an skeptisch. Und Genners Nachfolger Filippo Leutenegger (FDP) wollte den Auftrag später ergebnislos abschreiben.

Doch der Gemeinderat stellte sich quer. Er verlangte einen öffentlichen Wettbewerb für den Heimplatz. Und musste nach eineinhalb Jahren Wartezeit vom Stadtrat erfahren, dass dafür das Geld fehle – man solle den Vorstoss nun doch endlich abschreiben. Erneut liess der Gemeinderat nicht locker. Er verlangte statt eines Wettbewerbs einen Studienauftrag und einen Projektierungskredit bis zum ersten Quartal 2019. Auch dieses Datum verpasste der Stadtrat und erbat um eine Fristerstreckung. Die ihm nicht gewährt wurde.

Deshalb geht es jetzt vorwärts: Das heute vorgestellte Siegerprojekt heisst «Place-Jardin», es stammt vom Team Metron Verkehrsplanung, Roland Müller Küsnacht, Schmid Landschaftsarchitekten und Kuhn Landschaftsarchitekten. Es soll bei idealem Verlauf ab 2023 umgesetzt werden. Die Kosten dafür schätzt der Stadtrat auf 22,5 Millionen Franken, wobei eine Abweichung von 30 Prozent möglich sei.

Erfreut über die Pläne zeigte sich in einer ersten Stellungnahme der Verband Pro Velo, weil für die regionalen Velorouten künftig fast durchgehend Radstreifen markiert sein sollen. Es sei viel Druck notwendig gewesen, dafür sei nun «endlich der Durchbruch» gelungen. Genau umgekehrt reagiert die SVP, die sich über «massive Einschränkungen für den Individualverkehr» ärgert. (Tages-Anzeiger)