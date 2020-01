Zwei Zürcher Dörfer dürfen aufatmen

Knapp war das Resultat am Montag nicht, aber auch nicht überdeutlich. Mit 111 Stimmen hat das Kantonsparlament den Zusatzkredit von 15 Millionen Franken für die Umfahrung von Ottenbach und die Untertunnelung eines Zipfels von Obfelden gutgeheissen. Wegen der Ausgabenbremse war ein absolutes Mehr von 91 Stimmen nötig. Als das Verdikt klar war, klatschten die Delegationen der beiden Säuliämter Dörfer auf der Tribüne.

Eigentlich müsste die Umfahrung längst gebaut sein. 2012 sagte das Zürcher Stimmvolk mit 63 Prozent Ja zum 40-Millionen-Kredit. Das Ziel ist, die beiden Dörfer vom Auto- und Lastwagen-Durchgangsverkehr zwischen dem nahen Aargau und der 2009 eröffneten A4 zu entlasten.

Doch 77 Einsprachen und fünf Beschwerden ans Verwaltungsgericht verzögerten den Bau. Und inzwischen stieg der Wert des Landes, das der Kanton für die Strasse kaufen muss. Auch waren damals keine Reserven für Unvorhergesehenes und Altlastensanierungen eingeplant und wurden die Kosten für die zu erstellenden Werkleitungen nicht einberechnet.

Übereinstimmendes Lob gab es im Kantonsrat für den inzwischen ausgeschiedenen Baudirektor Markus Kägi (SVP), der mit dem Zusatzkredit ans Parlament gelangte. Er beziehungsweise sein Nachfolger Martin Neukom (Grüne) hätte auch nachträglich die Kostenüberschreitungen mitteilen können. Damit war die Einigkeit aber auch zu Ende.

Linke: Alles abblasen

Die Grünen wollten das Bauprojekt stoppen. Thomas Schweizer (Hedingen) meinte, Strassen-Neubauten seien Konzepte von gestern. «Neue Strassen ziehen mehr Verkehr an», sagte er. Letztes Jahr habe der Kantonsrat den Klima-Notstand ausgerufen, deshalb brauche es neue Lösungen. Auch sprach er von einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis, zweifelte an der erhofften Wirkung der Umfahrung und trauerte dem Verlust von Kulturland nach.

Ähnlich argumentierten die AL und die GLP. Andere Dörfer wie Oetwil am See hätten deutlich mehr Durchgangsverkehr, sagte Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon). In Ottenbach und Obfelden herrsche kein Notstand. Die Grünliberalen enthielten sich der Stimme, was angesichts des Quorums einem Nein gleichkam. Die SP wiederum war geteilter Meinung. Die eine Hälfte der Fraktion war bereit, aus Respekt vor dem Volksentscheid von 2012 Ja zu sagen, die andere sagte «aus umweltpolitischen Gründen» Nein, wie Theres Agosti (Turbenthal) erklärte.

Bürgerliche: Versprechen einlösen

Alle anderen Fraktionen sprachen sich aus inhaltlichen und demokratiepolitischen Gründen für den Zusatzkredit aus. «Am meisten profitieren die 1000 Schulkinder, welche täglich die heute viel befahrene Kantonsstrasse überqueren müssen», sagte Arianne Moser (FDP, Bonstetten). Auch der öffentliche Verkehr profitiert, der heute im Stau stecken bleibt, meinte Hans Egli (EDU, Steinmaur) namens der SVP/EDU-Fraktion. Ausserdem würden 2 Millionen für Ausgleichsmassnhmen zugunsten der Natur aufgewendet.

Für Josef Widler (CVP, Zürich) ging es darum, ein Versprechen einzulösen, gemäss Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis) wäre eine Ablehnung «zynische Hintertürpolitik». Ronald Alder, der auch Ottenbacher Gemeinderat ist, sprach von einer 50-jährigen Planung und scherte mit seiner Zustimmung als einziger Grünliberaler aus. Einzelne Parlamentarier beklagten sich, dass vor allem die Aargauer Autopendler aus Muri und Umgebung profitierten, weil sie einen bequemeren Anschluss ans Autobahnnetz erhielten.

Neukom: Tiefbauamt bereit

Baudirektor Neukom war anzumerken, dass er nicht Feuer und Flamme für eine neue Strasse ist. Aus demokratiepolitischen Gründen müsse man aber Ja sagen, auch wenn man inhaltlich dagegen sei. «Es stimmt aber schon», meinte er weiter, «wir brauchen neue Ansätze. Denn wir können nicht alle Dörfer mit Umfahrungen entlasten.» Sein Tiefbauamt stehe nun in den Startlöchern.

Das ganze Umfahrungsprojekt mit allem Drum und Dran kostet nun neu 80 Millionen Franken, wobei der Bund bereits gut 25 Millionen zugesichert hat. Bis die Umfahrung steht, wird es noch etwas dauern. Stand März 2019 waren eine Lärmklage und drei Enteignungsverfahren noch hängig. Der Zusatzkredit ist nun aber definitiv, ein Referendum ist nicht möglich.