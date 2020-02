Zweiter Corona-Fall im Kanton Zürich

Der Coronavirus-Patient sei im Zürcher Triemlispital isoliert, teilt die Gesundheitsdirektion mit. Enge Kontaktpersonen sind bereits in Quarantäne, weitere mögliche Kontaktpersonen werden derzeit noch medizinisch abgeklärt.

Der 45-jährige Mann war vor einer Woche für einen kurzen Aufenthalt in Mailand. Am 23. Februar hatte er erste Beschwerden. Heute wurde er im Stadtspital Triemli positiv getestet. Die Bestätigung des nationalen Referenzlabors in Genf steht noch aus. Zum ersten positiven Fall im Kanton Zürich bestehe kein Zusammenhang.

Dieser zweite Fall im Kanton Zürich zeigt laut Gesundheitsdirektion, dass das System zur Abklärung von Verdachtsfällen, wie es der Kanton anwendet, gut funktioniert. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung dynamisch. (hub)