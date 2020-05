«Ruth Bösch, wir erwarten Ihren Rücktritt!»

Bassersdorf – In Bassersdorf kursiert derzeit ein Flugblatt mit pikantem Inhalt: FDP-Gemeinderätin Ruth Bösch soll aus Steuergeldern Geschenke an eine Parteikollegin gemacht haben. Deshalb fordert die «Gruppe für eine saubere Politik Bassersdorf» den sofortigen Rücktritt der Sozialvorsteherin. In dem anonymen Schreiben wird Bösch vorgeworfen, «markante Rechenfehler» begangen zu haben, die von «Inkompetenz» zeugten. Der Hauptvorwurf ist, dass sie darauf verzichtete, einen Betrag von «mehreren Tausend Franken» von einer ehemaligen Schulpflegerin einzutreiben. Diese Gelder hätten der Gemeinde zugestanden. «Wer sein Amt missbraucht, muss die Konsequenzen ziehen und zurücktreten», lautet die unmissverständliche Forderung. Nach Angaben des Verfassers des Flugblatts bestehe die Gruppe aus wenigen Personen. Hintergrund der Anschuldigungen ist ein Obhutsentzug. Das älteste Kind der besagten Schulpflegerin wurde 2005 fremdplatziert. Das Geld für die Unterstützung des Kindes wurde von der Schulpflegerin allerdings nicht zurückbezahlt. Der Verfasser des Flugblatts weiss so gut Bescheid, weil er direkt in den Fall involviert ist. Im März hatte der Mann beim Bezirksrat Bülach eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bösch eingereicht. Wie dem Flugblatt zu entnehmen ist, habe Bösch dem Bezirksrat bestätigt, dass auf die Begleichung der Rechnung verzichtet wurde. «Aufgrund des kleinen Betrags kann jedoch nicht von einer Begünstigung gesprochen werden», wird die Sozialvorsteherin zitiert. Wie der Verfasser des Flugblatts auf Anfrage sagte, rechne Bösch mit einem Betrag von knapp 300 Franken. Er gehe allerdings von mehr als 3000 Franken aus. Wie Bösch auf den geringeren Betrag komme, könne er sich nicht erklären. Bösch: «Kein Kommentar» Ruth Bösch wollte sich gestern zum Flugblatt nicht äussern. Auf Anfrage sagte sie lediglich, dass sie ein anonymes Schreiben generell nicht kommentiere. Ausserdem handle es sich dabei um Interna, die dem Amtsgeheimnis unterliegen. Aus diesen Gründen könne sie dazu öffentlich keine Stellungnahme abgeben.