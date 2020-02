Sie dürfen als Einzige im Ratssaal applaudieren

Das gab es noch nie. Mitten im Ratssaal sass heute Morgen Monica Schwarz und dolmetschte die Kantonsratsdebatte simultan in Gebärdensprache. Das hatte einen Grund: Der Kantonsrat debattierte über ein Postulat von Silvia Rigoni (Grüne), Michèle Dünki (SP) und Walter Meier (EVP). Die drei Politiker wollten wissen, wie der Regierungsrat künftig politische Informationen wie etwa Abstimmungsvorlagen in Gebärdensprache zu übersetzen gedenkt.

Aussenstehende dächten oft, Gehörlose könnten ja lesen, sagt Silvia Rigoni: «Aber für sie ist Deutsch eine Fremdsprache mit einer ganz anderen Grammatik.» So besteht der Satz «die Katze springt auf den Tisch» in der Gebärdensprache aus den Worten «Tisch Katze springen». Erst im Kontext mit Mimik und Körperhaltung ergibt sich der vollständige Sinn. Auch die Initianten wussten davon bis vor kurzem nichts – bis sie Betroffene an eine Sitzung einluden. Was sie dort erfahren hat, hat Michèle Dünki beeindruckt: «Ich habe extrem viel gelernt.»

Er muss die Abstimmungszeitung übersetzen

Der Kopf hinter dem Vorstoss ist Andreas Janner. Er hat als Geschäftsführer des Dachverbands «Sichtbar Gehörlose Zürich» immer wieder Anfragen von Mitgliedern, die Abstimmungsinformationen nicht verstehen: «Ich kann relativ gut Deutsch und versuche dann, alles möglichst neutral zu erklären, aber es ist mühsam.» Nun erhoffen sich Janner und seine Mitstreiter auf der Tribüne, dass es endlich vorwärtsgeht mit dem Versprechen des Regierungsrats, die politischen Informationen barrierefrei, wie es so schön heisst, zu gestalten.

Die Chancen stehen gut. Einzig die SVP lehnte das Postulat ab. Es werde genug getan, fand etwa Erika Zahler. Allerdings war die Fraktion nicht geschlossen. Gegen Ende der Debatte meldete sich Christian Mettler zu Wort – als Betroffener. Er wurde vor Jahren Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Wegen eines Schlags mit einer Pistole in den Nacken verlor er 70 Prozent seiner Hörfähigkeit. Eigentlich habe er einfach schweigend den Enthalten-Knopf drücken wollen, sagt er später: «Aber es hat mich gedrängt, etwas zu sagen.» Und siehe da, neun Fraktionsmitglieder enthielten sich ebenfalls. Aber warum stimmte Mettler nicht Ja? «Aus Respekt vor der Fraktion.» Die Gebärdensprache kann Mettler übrigens nicht, er trägt ein spezielles Hörgerät, das er direkt mit dem Lautsprechersystem im Rathaus verbinden kann: «Ich bin wohl der, der von den Debatten am meisten mitbekommt.»

Alle anderen Fraktionen sprachen sich für das Postulat aus, was dem Publikum viel Gelegenheit für Applaus gab. Auch das war ungewöhnlich – eigentlich sind Applaus und Rufe von der Tribüne nicht erlaubt. Bei den Gehörlosen aber ist die Zustimmung lautlos, sie strecken die Hände in die Höhe und schütteln sie. Heute trugen sie dafür weisse Handschuhe. «Unsere Behinderung sieht man normalerweise nicht», sagt Janner, «heute wollten wir sichtbar sein.»

Das Parlament wird noch weiblicher

Sichtbarer als bisher sind im Rathaus auch die Frauen. Neu traten die beiden Grünen Nora Bussmann Bolaños, Wilma Willi und die Freisinnige Corinne Hoss-Blatter in den Rat ein. Willi und Hoss-Blatter rutschen für Männer nach – nun sind 73 von 180 Ratssitzen in weiblicher Hand, so viele wie noch nie. Der Frauenanteil beträgt über 40 Prozent, mehr als in jedem anderen Kantonsparlament. «Das ist natürlich super», finden die drei Frauen. Wie es anders sein kann, hat Bussmann 1995 im Kanton Schwyz erlebt, als sie dort im Parlament sass: «Der Frauenanteil lag bei 10 Prozent – ich war da ein ziemlich bunter Vogel.»

Der Frauenanteil könnte noch deutlich höher sein – wären da nicht die SVP und die EVP. Bei der SVP sind immerhin 10 von 48 Personen weiblich, bei der EVP sitzt nur 1 Frau unter 7 Männern. Absicht sei das nicht, sagt Fraktionschef Markus Schaaf: «Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen nur schwer zu Kandidaturen zu bewegen sind.» Ähnliches berichtet SVP-Parteichef Benjamin Fischer: «Männer sagen einfach mal zu und gucken dann, ob sie es können – Frauen zweifeln und sagen lieber mal ab.» Immerhin, künftig soll die Zürcher SVP eine Vizepräsidentin bekommen. Wer, verrät Fischer nicht.