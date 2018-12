1000 Anträge zum Wachstum in Zürich

Bis 2040 sollen 100'000 Personen mehr in Zürich wohnen. Die Stadt soll vor allem im Norden und Westen verdichtet werden. Als Planungswerkzeug dienen der erstmals erarbeitete kommunale Siedlungsrichtplan und der überarbeitete Richtplan Verkehr. Im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens konnte die Öffentlichkeit bis Ende November ihre Einwände vorbringen. Nun liegt das Resultat vor: 285 Schreiben sind eingegangen. Darin sind rund 1000 Anträge formuliert, wie das Hochbaudepartement heute Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Rund die Hälfte der Anträge betrifft Themen im Siedlungsrichtplan. Es gehe dabei vor allem um sozialräumliche Entwicklungen, Freiräume, Stadtklima und Ökologie. Die andere Hälfte betrifft den kommunalen Richtplan Verkehr, insbesondere Fragen zum Veloverkehr, Fussverkehr und den Historischen Parkplatzkompromiss.

Laut Hochbaudepartement ist noch zu früh, um genaue Beispiele zu nennen. Sprecher Lucas Bally sagt lediglich: «Es sind alle Themen tangiert, was für uns heisst, dass sich die Bevölkerung mit dem kommunalen Richtplan auseinandergesetzt hat.» Dazu beigetragen hätten sicher auch die gut besuchten Veranstaltungen im Amtshaus IV und in verschiedenen Quartieren, so Bally weiter.

Auf dem Postweg



Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) wertet diesen Rücklauf als «grosses Interesse der Bevölkerung an der zukünftigen Entwicklung der Stadt», wie es in der Medienmitteilung heisst. Lucas Bally ergänzt: «Auch wenn aufgrund der Erstmaligkeit der Erarbeitung eine direkte Vergleichsgrösse fehlt, sind wir zufrieden mit dem Mitwirkungsverfahren.» Die Einwände kamen von Privatpersonen, Parteien und institutionellen Verbänden. Sie wurden über das elektronische Formular, aber auch per Mail oder per Post eingereicht.

Bis im kommenden Herbst werden die Richtpläne nun überarbeitet. Dann werden sie zusammen mit einem Bericht zu den Einwendungen an den Gemeinderat überwiesen. (ema)