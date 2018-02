100-Tonnen-Riese auf Reisen

«Ich glaube es nicht, der Baum schwebt tatsächlich in der Luft», sagt der ältere Mann, der am Strassenrand steht, sich auf seinen Spazierstock stützt und den Augen nicht traut. «Nicht so schnell, ich muss das festhalten», ruft die Frau neben ihm und versucht, mit ihrem Smartphone möglichst jeden Schritt der Aktion zu fotografieren.

Schlieren erlebte heute Vormittag ein Spektakel der Sonderklasse. Die 20 Meter hohe Rotbuche auf dem Stadtplatz wurde um 150 Meter in den angrenzenden Stadtpark verschoben. Das liessen sich Dutzende von Schaulustigen auf keinen Fall entgehen.

Schweizer Premiere

«Ein so grosser Baum wurde in der Schweiz noch nie versetzt», sagte Andreas Bernauer, Projektleiter der BMB Group aus Luzern, welche die Verpflanzungsaktion geplant und durchgeführt hatte – und sie hatte dazu nur wenig Zeit. Laut Markus Bärtschinger, Stadtrat von Schlieren, ist der Entscheid, den Baum statt zu fällen zu verpflanzen, erst am 17. Januar 2018 gefallen. Kostenpunkt der Aktion: 160'000 Franken. Drei Faktoren müssen für eine erfolgreiche Verpflanzung gegeben sein: Der Baum muss gesund sein, ein ähnlicher neuer Standort in Bezug auf die Umgebung vorhanden und eine hindernisfreie Umzugsstrecke gegeben sein.

Beim Baum handelt es sich um eine 80 Jahre alte Rotbuche mit einem Stammumfang von 280 Zentimetern und einem Kronendurchmesser von 16 (Ost-West) bis 18 (Nord-Süd) Metern. Inklusive Wurzelballung und Transportcontainer, der für die Versetzung nötig war, wiegt der Baumriese 100 Tonnen. Allein für den Transport der Gegengewichte sind acht Sattelschlepper erforderlich.

Wert von 300'000 Franken

Es ging ein Raunen durch die Menge, als gegen 13.30 Uhr ein Ruck die Stahlseile bewegte, die für den Transport am Baum befestigt waren. Zwei Pneukrane zogen an dem gewaltigen Baum. Auch die Krane sind aussergewöhnlich: Mit einer maximalen Tragkraft von 250 bis 350 Tonnen sind es zwei der grössten Exemplare, die es in der Schweiz gibt.

Die Aktion startete zwar mit einiger Verspätung, verlief dann aber wie geplant. «Wir konnten den Baum ohne jegliche Verletzungen an der Pflanze transportieren», sagt Projektleiter Bernauer zufrieden. Der grosse Aufwand habe sich gelohnt, denn man brauche ungefähr 2000 junge Bäume, um eine solche Rotbuche ersetzen zu können. Somit könne von einem volkswirtschaftlichen Wert von 300'000 Franken ausgegangen werden.

Mit Seilen im Boden verankert

Der neue Standort der Rotbuche befindet sich im 150 Meter entfernten Stadtpark Schlieren. Dort wurde der Baum in der gleichen Himmelsrichtung aufgestellt wie am alten Standort auf dem Stadtplatz. In den nächsten Tagen setzen nun Baumpflegearbeiten ein, um der Rotbuche möglichst grosse Überlebenschancen zu geben.

«Zuerst schneiden wir die Wurzeln nach. Dann wird die Baumgrube mit mineralhaltigem Baumsubstrat aufgefüllt und gewässert», sagt Bernauer. Schilfmatten schützen den Baum vor Austrocknung und Rissen. Zum Schluss wird die Rotbuche mit einem Seil fest im Boden verankert, damit sie auch starken Winden standhält.

Petition mit 4700 Unterschriften

Die Rotbuche in Schlieren musste weg, weil sie dem Bau der Limmattalbahn im Weg stand. An ihrem alten Standort, dem Stadtplatz, konnte sie nicht länger bleiben, weil ihre Krone in Konflikt kam mit dem städtischen Flügeldach und der Fahrleitung der neuen Limmattalbahn. Die Wurzeln ragten zudem ins Fundament der Haltestelle. Einzige Lösung: Der Baum musste weg, denn Anpassungen hätten zu grosse Auswirkungen auf die Limmattalbahn, den Umbau des Stadtplatzes und das Grosskreiselprojekt des Kantons gehabt.

Mit der Verpflanzung konnte eine Lösung gefunden werden, die auch die Schlieremer Bevölkerung zufriedenstellt, die sich gegen das Fällen des Baumes gewehrt hatte und zur Rettung eine Petition mit 4700 Unterschriften einreichte. Die Kosten für die heutige Verpflanzungsaktion werden grösstenteils von der BMB Group und privaten Geldgebern übernommen, dazu kommen Beiträge von Schlieren und der Limmattalbahn AG. (Tages-Anzeiger)