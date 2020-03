12 Minuten leiden, 12 Minuten entspannen – fertig

Stefan erklärt kurz die Übungen: Kniebeugen, eine Plankvariante, eine abgewandelte Rumpfbeuge. Alles schon mal gemacht, so oder ähnlich. Nur besteht er darauf, dass die Übungen so langsam wie nur möglich ausgeführt werden. Alles klar?

Er dreht die grosse Sanduhr am Ende der Matte, los gehts. Aufmerksam verfolgt er die Übungen, korrigiert mündlich – oder mit dem Finger. Den drückt er einem fies in die Seite und stellt so sicher, dass die Bauchmuskeln stets angespannt sind.

Ganz langsam bis ans Limit

In der Sanduhr hat es Körnchen für 12 Minuten. Ein Klacks, könnte man meinen. Doch lange vor der 10-Minuten-Marke rinnt schon der Schweiss. Erstaunlich, wie schnell man den eigenen Körper ans Limit bringen kann. Und das mit so viel Langsamkeit.

Dann sind die 12 Minuten um – Halbzeit bei Zenmove. Stefan führt in den Nebenraum, wo vier Holzkisten stehen, Relaxboxen genannt. Drinnen ist es still, bis auf die Stimme, die durch eine Entspannungsübung führt – und einen nach weiteren 12 Minuten wieder ins Jetzt zurückholt.

In der Relaxbox führt eine Stimme durch die Entspannungsübung. Foto: Reto Oeschger

Das Konzept tönt ein wenig nach «Gspürschmi». Doch das gute Gefühl, das eine Zenmove-Lektion hinterlässt, ist real. Auf einer wissenschaftlichen Basis steht das Konzept von Stefan noch nicht. Er heisst mit Nachname Schwitter und ist Erfinder von Zenmove: «Der Beweis sind meine Kunden der vergangenen fünf Jahre.» Eine Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich sei aber in Abklärung.

Die Betreuung ist nahe an einem Personal-Training Für wen ist Zenmove ­geeignet? «Es kommen vor allem Leute zu uns, die schon zig Jahresabos in Fitnesscentern gelöst haben, dann aber doch nie hingegangen sind», sagt Zenmove-Gründer Stefan Schwitter. Das Training ist für jedes Fitnessniveau geeignet, dafür sorgt der Instruktor, der einen während des zwölfminütigen Work-outs betreut und die Übungen entsprechend vereinfacht oder schwieriger macht. Die Betreuung ist nahe am Personaltraining, da maximal vier Kunden gleichzeitig trainieren. Was braucht es dafür? Bequeme Sportbekleidung, sprich T-Shirt und kurze oder lange Trainingshose. Keine Schuhe,die Übungen werden auf einer Gymnastikmatte in Socken aus-geführt. Wie viel kostet es? Zenmove gibt es im 1/3/6-Monats- oder Jahresabo. Für ein Training pro Woche bezahlt man monatlich 90 bis 130 Franken (Jahres- respektive Monatsabo). Bei zwei oder mehr Einheiten pro Woche wird der Preis je Training günstiger. Schwitter rät dem durchschnittlichen Sportler zu zwei Einheiten die Woche. Wann und wo? Unter der Woche von 7 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Ent-weder im Studio an der Badenerstrasse – oder via Onlinecoaching an jedem Ort der Welt. Gebucht werden die Lektionen online,bis fünf Minuten vor Beginn.(yxz)

Schwitter, 36-jährig, hat schon einiges erlebt. Einst tingelte er als Wrestler um die Welt, trat in bis zu 200 Shows pro Jahr auf – bis sein Körper die Strapazen nicht mehr mitmachte. «Er streikte, ich war ein Wrack», sagt Schwitter. Er musste seine innere Balance wiederfinden und kam dabei auf sein Konzept: «Um die Muskeln zu stimulieren, muss man nicht zwei Stunden im Gym verbringen. Sondern gescheiter trainieren – und entspannen.» In den USA arbeitete er als Personal-Trainer und verknüpfte dabei Krafttraining mit Tiefenentspannung.

Die Reaktionen darauf waren so gut, dass Schwitter vor gut fünf Jahren zum Schluss kam, dass er seine Nische gefunden hatte. Zurück in der Schweiz liess er vier von ihm ersonnene Relaxboxen schreinern und legte mit Zenmove los. «Ohne Businessplan, komplett naiv», wie er heute zugibt. Darum arbeitet er seit fünf Jahren, ohne sich Ferien zu gönnen. «Aber krank war ich nie – da gebe ich meinem Konzept die ‹Schuld› dafür», sagt er.

Passt in diese hektische Zeit

Im Januar folgte – auch dank dem Einstieg eines Geschäftspartners – der Wechsel ins neue Lokal unweit des Stauffachers. Hier gedeiht Zenmove: An der Wand im Untergeschoss ist auf einem Plakat ein Kalender aufgezeichnet. Mit jedem Monat nehmen die grünen Pünktchen darunter zu. Jedes steht für einen Aboabschluss. «90 Prozent der Leute, die ein Probetraining machen, kommen wieder», sagt Schwitter. Schwitzen und entspannen, das passt in unsere hektische Zeit. Weshalb Schwitter bald richtig ausspannen wird: Im Mai sind Ferien gebucht.