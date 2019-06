200 Millionen für 200 Wohnungen – und ein Tramdepot

Das Tramdepot Hard soll erweitert und instand gesetzt werden. Und über dem neuen Tramdepot sind in zwei rund 60 Meter hohen Türmen 193 gemeinnützige Wohnungen geplant. Kostenpunkt: insgesamt 203,5 Millionen Franken. Das hat der Zürcher Stadtrat heute Mittwoch mitgeteilt. Ja sagen zu den Plänen müssen noch der Gemeinderat, der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und das Stadtzürcher Stimmvolk.

Das Tramdepot Hard ist das drittgrösste Depot der VBZ und steht gleich gegenüber der edlen Escher-Terrassen. Die Abstellanlagen und vor allem der westliche Depot-Trakt sind aber veraltet und stark baufällig. Ein Neubau sei dringend erforderlich, so der Stadtrat. Bei dieser Gelegenheit will er aus dem alten Sackdepot gleich ein Durchlaufdepot mit getrennten Ein- und Ausfahrten machen. Die neue Tramhalle soll zusammen mit dem denkmalgeschützten Depot-Teil Platz für insgesamt 25 Tram-Züge bieten. Geplant sind im neuen Depot auch Büros, Garderoben, Pausenräume und Lager.

ZVV soll 73 Millionen zahlen

Zahlen soll der ZVV. Die Stadt rechnet damit, dass der ZVV die Kosten von 72,7 Millionen Franken für die Erweiterung und Instandsetzung des Depots übernimmt. Die Zustimmung des ZVV ist Voraussetzung dafür, dass das gesamte Projekt zustande kommt.

Die Stadt will ihrerseits für 127,4 Millionen Franken 193 Wohnungen auf das Depot bauen, wobei das Dach der Einstellhalle als Innenhof für die Siedlung genutzt werden soll. 3,4 Millionen kosten eine Photovoltaik-Anlage sowie Fuss- und Velowege.

Günstige Mieten, keine Auto-Parkplätze

Die Miete für eine 3,5-Zimmerwohnung dürfte gemäss Mitteilung 1910 Franken kosten, eine 4,5-Zimmerwohnung dürfte sich auf 2090 Franken belaufen. Subventionierte Wohnungen sind keine geplant.

Dennoch ergebe sich dadurch in Zürich-West ein besserer Angebotsmix, weil sonst in den vergangenen Jahren vor allem hochpreisige Wohnungen erstellt worden seien, schreibt die Stadt. Parkplätze für die Mieterinnen und Mieter sind keine vorgesehen, dafür gibt es eine Velogarage mit 654 Plätzen .

Modell der neuen Siedlung an der Limmat beim Escher-Wyss-Platz. Bild: PD

Die 127 Millionen für die Wohnsiedlung muss der Gemeinderat bewilligen. Am 9. Februar 2020 soll dann noch das Volk über das Grossprojekt entscheiden. Die ersten Mieterinnen und Mieter könnten im Herbst 2025 in die Siedlung einziehen. Das Tramdepot soll im Frühling 2026 in Betrieb genommen werden.

Abfuhr für Kleeblatthochhaus

Die Idee des Depots mit Wohnungen hat eine lange Geschichte hinter sich. Schon in den 1990er-Jahren studierte man an einer Lösung herum. 2009 versenkte die damalige Hochbauvorsteherin Kathrin Martelli (FDP) und der Stadtrat das sogenannte Kleeblatthochhaus. Offizieller Grund waren die hohen Kosten.

So hätte das Kleeblatthochhaus von Theo Hotz ausgesehen. Visualisierung: PD

Ein paar Jahre später unternahm die Stadtregierung einen neuen Anlauf, 2015 gewannen Morger und Dettli Architekten aus Basel den Architekturwettbwerb.

(pu/sda)