23 Tonnen Abfall müssen über Nacht weg

Zehntausende begeisterte das diesjährige Feuerwerk-Spektakel am Zürcher Seebecken. Wegen der milden Temperaturen waren bereits am frühen Abend viele Tausend Besucher unterwegs und feierten Neujahr.

Viele Besucher heisst auch viel Abfall. Kaum waren die letzten Raketen verglüht, waren die Strassen Zürichs von Müll übersät: Leere Kartons von Raketen-Batterien, verkohlte Feuerwerksschachteln, abgebrannte Vulkane und die Zeugen der rauschenden Partynacht wie Sektflaschen und Tischbomben lagen in der Innenstadt herum. Aber nicht nur die Stadt, auch der Uetlibergwald wurde von den Überbleibseln des Jahresausklangs nicht verschont. Zahlreiche Feuerstellen und Rastplätze glichen am Neujahrstag eher Abfallhalden als Naherholungsorten.

Silvester heisst für Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) Ausnahmetag und Sondereinsatz gleichzeitig, wie deren Sprecherin Leta Filli gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagt: «Dieses Jahr haben unsere Mitarbeiter total 23 Tonnen Abfall gesammelt. Dies sind 3 Tonnen mehr als im Vorjahr.» Natürlich habe es eine Rolle gespielt, dass aufgrund der relativ milden Temperaturen dieses Jahr mehr Menschen rund um das Seebecken gefeiert haben als 2016. «Wenn es wärmer ist, verweilen die Besucher deutlich länger an einem Fest und hinterlassen auch mehr Abfall.»

Fast 300 zusätzliche Container

Um die Abfallmenge in den Griff zu bekommen, ist ERZ in der Neujahrsnacht mit einem Grossaufgebot an Mitarbeitern im Einsatz. Ausserdem wurden für die Bevölkerung auch für diesen Silvesterzauber 290 zusätzliche Container für Glas, Alu, Pet etc. entlang des Festgeländes aufgestellt.

Leta Filli: «Unser Ziel ist klar: Die Innenstadt komplett vom Silvesterabfall befreien, bis die ersten Trams aus ihren Depots rollen.» Damit dies möglichst reibungslos gelingt, starten die Putzteams, bestehend aus 150 ERZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den ersten Vorarbeiten schon während des Feuerwerkspektakels, um dann in den frühen Morgenstunden ab 3 Uhr erst so richtig mit der Beseitigung der Abfallberge loszulegen.

Seit zehn Jahren werden die ERZ-Putzmannschaften dabei zusätzlich von 40 bis 50 jugendlichen Freiwilligen der «Atmadiyya-Bewegung des Islams in der Schweiz» unterstützt. Die jungen Abfallhelfer sammeln Glasflaschen. Die grösste Menge an Abfall findet sich laut ERZ-Sprecherin bei den Hotspots Quai- und Gemüsebrücke.

Den grössten Teil des Abfallbergs hat das ERZ am Neujahrstag bis spätestens um 12 Uhr weggeräumt. «Wir waren aber gut zwei Tage nach Neujahr noch damit beschäftigt, die letzten Abfallspuren, beispielsweise in Seitenstrassen, zu beseitigen», sagt Filli. Die Reinigung des Silvesterzaubers kostet – je nach Wetter und Gästen – zwischen knapp 60'000 bis knapp 70'000 Franken.

Die Gesamtkosten für den Silvesteranlass belaufen sich auf 250’000 Franken. 120’000 Franken werden durch Sponsorengelder gedeckt, 130’000 Franken übernimmt der Veranstalter, der Verein Silvesterzauber Zürich, selbst.

Acht Müllcontainer pro Woche

Wer beseitigt die Abfälle im Wald? «Littering macht auch vor dem Wald nicht halt», sagt Marc Werlen von Grün Stadt Zürich. Im Wald wie an Picknickstellen und entlang des Wegnetzes würden Forstmitarbeiter von Grün Stadt Zürich den Abfall wegräumen. Werlen: «Diese Touren erfolgen je nach Situation ein- bis dreimal pro Woche, auch zwischen Weihnachten und Neujahr.» Dabei fülle sich allein beispielsweise im Waldrevier Nord eine Mulde mit sechs Kubikmeter Material, was ungefähr dem Inhalt von acht Müllcontainern entspricht. (Tages-Anzeiger)