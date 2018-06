29-Jähriger bei Streit in Zürich durch Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen an der Lagerstrasse in Zürich ist in der Nacht auf Sonntag eine Person mit einem Messer mittelschwer verletzt worden. Er wurde ins Spital gebracht. Die beiden Kontrahenten flüchteten.

Die Meldung über den Streit mit einer verletzten Person sei um 00.30 Uhr bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei eingegangen, teilte diese am Sonntag mit. Die ausgerückten Patrouillen hätten wenig später den 29-jährigen Mann mit der Stichverletzung vorgefunden.

Gemäss ersten Erkenntnisse sei es zwischen den drei Personen zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlaufe des Streits habe dann einer die Stichwaffe gezückt und damit das Opfer am Oberkörper verletzt. Die Polizei bittet Augenzeugen, sich unter der Nummer 044 411 71 17 zu melden. (sep/sda)