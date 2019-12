30-Jähriger in Zürich durch Stichwaffe schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 30-Jähriger im Bereich Brauer-/Anker-/Staufacher-/Langstrasse im Zürcher Stadtkreis 4 mit einer Stichwaffe am Oberkörper schwer verletzt. Er wurde anschliessend durch Drittpersonen in Spitalpflege gebracht, von wo aus die Polizei benachrichtigt wurde, schreibt die Stadtpolizei Zürich heute Montag in einer Mitteilung. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe, der genaue Tatort und der Tathergang sind laut Stadtpolizei unklar und werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich derzeit abgeklärt. Die Täterschaft ist noch unbekannt, die Polizei sucht Zeugen. (sip)