36-Jährige Zürcherin wird vermisst

Sarah Pfister wurde zuletzt am Montag, 18. März 2019, an ihrer Arbeitsstelle in Zürich gesehen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Zwei Tage später hatte sie letztmals schriftlichen Kontakt mit einer Kollegin. Seither wird sie vermisst.

Die 36-Jährige hat eine normale bis sportliche Statur, ist 1,60 Meter gross, hat lange blonde Haare und blaue Augen. Ausser einer schwarzen Fitnessuhr trage sie keinen Schmuck. Sie ist vermutlich mit einer dunklen Winterjacke und blauen oder schwarzen Turnschuhen, sowie einem Basecap bekleidet.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Sarah Pfister machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Zürich, Telefon 0 444 117 117, oder einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

