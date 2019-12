40'000 Lämpchen zum vierten Advent

Ist das Kitsch oder Romantik? 40’000 Lämpchen seien es, heisst es in Uitikon, welche das Haus an der Zürcherstrasse etwas ausserhalb des Dorfes in ein Wunderland verwandelt haben. Seit 27 Jahren dekoriert der Hausbesitzer, der in der Finanzbranche tätig ist, zusammen mit Freunden auf die Adventszeit hin den Garten so opulent, dass die Gemeinde unterdessen einen provisorischen Parkplatz für die Bewunderer signalisiert. Darunter sind viele Eltern, die hier mit ihren Kindern in Kindheitserinnerungen schwelgen.

Flamingos spiegeln sich im Weiher, Hirschen lagern auf der Wiese, Bären, Igel, Schwäne und Eichhörnchen leben einträchtig zusammen. Und der Klimawandel ist bereits Realität: Selbst Pinguine fühlen sich hier heimisch. Ein riesiger Santa Claus schaut schmunzelnd dem bunten Treiben zu. Dazu säuselt klassische Musik. Kitsch oder Romantik? Romantischer Kitsch. Oder kitschige Romantik. Auf alle Fälle weihnachtlich.