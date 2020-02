«40 Jahre Pubertät zu spielen, wäre albern»

Dieses Wochenende finden in der Roten Fabrik alle Veranstaltungen statt – trotz Virus-Warnung. Die 1000er-Limite an Publikum wird nicht erreicht. Susan Peter arbeitete von 1994 bis 2004 im Konzeptbüro der Roten Fabrik und engagiert sich jetzt im Vorstand. Kyros Kikos ist seit 2006 mitverantwortlich fürs Konzeptbüro.

Was haben Sie im Gründungsjahr der Roten Fabrik gemacht?

Susan Peter: 1980 besuchte ich in der Stadt das Kindergartenseminar und lief mitten in den Opernhauskrawall hinein. Das hat mich politisiert. Von Anfang an ging ich als Besucherin in die Rote Fabrik.

Kyros Kikos: Davon bekam ich nichts mit. Da war ich ein 15-jähriger Schüler in Deutschland.

War Zürich wirklich so tot damals, wie es immer heisst?

Peter: Ein kulturelles Brachland. Es gab praktisch nichts für Jüngere. Und plötzlich öffneten sich diese Hallen am See, in denen man Ideen umsetzen und Neues ausprobieren konnte. Dieser Geist macht die Rote Fabrik für mich bis heute aus.

«Unsere Aufgabe ist schwieriger geworden. Wir sind nicht mehr automatisch der Place to Be.»Kyros Kikos

Momentan läuft in Zürich viel. Wo steht da die Rote Fabrik?

Kikos: Unsere Aufgabe ist schwieriger geworden. Und interessanter. Wir sind nicht mehr automatisch der Place to Be.

Peter: Von der Roten aus sind immer viele kulturelle Impulse gekommen. Wir waren oft vorne dabei, griffen neue und kontroverse Themen auf. Heute machen viele Kulturorte etwas Ähnliches.

Man könnte sagen: Die Rote Fabrik hat ihren Auftrag erfüllt. Es braucht sie nicht mehr.

Kikos: Das glaube ich nicht. Als alternatives, subventioniertes Haus unterscheiden wir uns in zwei wesentlichen Punkten vom restlichen Angebot. Wir sind gemeinschaftlich organisiert. Und wir sind offen gegen aussen.

Offen gegen aussen?

Kikos: Wer Ideen hat, aber keine Räume und technischen Möglichkeiten, kann jederzeit bei uns anklopfen. Je nach Art der Veranstaltung schlagen wir dann eine Koproduktion vor oder vermieten unsere Räume.

Da können alle mitmachen?

Kikos: Es gibt Grenzen. Hier findet nichts Rassistisches oder Sexistisches statt. Ausserdem sollten die Anlässe öffentlich sein, irgendwie interessant und nicht primär kommerziell. Nur eine Party zu schmeissen, reicht nicht.

Peter: Tendenziell haben es Ideen von aussen nicht einfach, sich gegen das bestehende Programm durchzusetzen. Aber es gibt keinen anderen Kulturort in Zürich, wo sich Aussenstehende so einbringen können.

Hatte die Rote Fabrik nie eine Chefin oder einen Chef?

Peter: Nie. Sie war stets basisdemokratisch organisiert. Sicher haben sich immer wieder informelle Hierarchien gebildet. Und mit den Jahren wurden Prozesse vereinfacht und gebündelt. Aber die Entscheidungen laufen bis heute so transparent und demokratisch ab, wie das in einer so grossen Gruppe möglich ist.

Das Theaterbüro nennt das Jubiläum «40 Jahre Grundsatzdiskussionen». Das klingt anstrengend.

Peter: Das Aushandeln von Haltungen und Zielen kostet immer wieder viel Kraft. Dabei müssen alle aufpassen, dass die Kultur nicht zu kurz kommt.

Kikos: Das Endziel eines Kollektivs kann nie darin liegen, perfekte Abläufe zu kreieren. Es gibt kein System, in dem sich alles in Zufriedenheit auflöst.

«In einem Kollektiv werden Konflikte rasch persönlich. Aber die Anstrengung lohnt sich.»Kyros Kikos

Das heisst, Streit gehört dazu?

Peter: Ja. Und das kann leider verletzend werden. Das gemeinsame Aushandeln setzt hohe soziale Kompetenzen voraus. Man muss sich einbringen können, Widerspruch ertragen, mit anderen Meinungen klarkommen.

Kikos: In einem Kollektiv werden Konflikte rasch persönlich. Aber die Anstrengung lohnt sich.

Selbstorganisation: Was bringt diese den Besuchern?

Peter: Die Rote Fabrik lebt seit Beginn von einer Neugier, einem wühlmausartigen Vortasten. Mit einer normalen Intendanz wäre hier niemals so viel Innovatives entstanden.

Kikos: Heute ist Partizipation politisch gerade sehr angesagt. Wir machen das schon seit 40 Jahren. Diese Erfahrungen sind sehr wertvoll.

Was hätten die bewegten Jungen 1980 von der heutigen Roten Fabrik gehalten?

Peter: Ich hätte sie toll gefunden.

Heute strahlt die Rote Fabrik Geschichte aus. Schreckt das die Jungen nicht ab?

Peter: Ich glaube, viele Junge schätzen gerade diese historische Tiefe. Ich habe eine Nichte Anfang 20. Sie betrachtet die Rote sehr kritisch. Sie findet, dass der Durchlauf fehle, dass immer die gleichen Leute das Sagen hätten. Aber grundsätzlich gefällt es ihr hier, die Vielfalt, das Andere, das Ungepützelte.

Und: Hat Ihre Nichte recht? Bräuchte es mehr Durchlauf oder eine Quote für Junge?

Peter: Sie spricht einen Schwachpunkt an. Und ich trage mit meinem Alter auch nicht zur Verjüngung bei.

Kikos: Es besteht immer die Gefahr, sich zu wiederholen, stets die gleichen Leute anzusprechen und das Gespür für aktuelle Dynamiken zu verlieren. Daher haben wir vor einem Jahr unser Clubkonzept umgestellt und stark verjüngt. Daher haben wir uns auch schon früh mit Veranstaltungen direkt an Kinder und Jugendliche gerichtet.

Manche sagen, die Rote sei zu einem Museum geworden.

Kikos: Aber ein geiles Museum. Im Ernst. Die Kritik an uns verläuft oft entlang bestimmter Vorlieben. Ein Heavy-Metal-Fan vermisst, dass wir kaum Heavy-Metal-Konzerte machen. Aber die Ansprüche sind sehr unterschiedlich. Das Theaterpublikum ist ein anderes als jenes, das unsere Konzerte besucht. Es gibt kein einheitliches Bild.

Ist es möglich, 40 Jahre lang jung zu bleiben?

Kikos: Wir sind kein Squat, sondern eine gesetzte Institution, die von der Stadt jedes Jahr 2,4Millionen bekommt. 40 Jahre Pubertät zu spielen, wäre albern. Es gilt, subkulturelle Strömungen im Auge zu behalten und ihnen bei Bedarf Raum zu bieten.

Die Rote Fabrik liegt am Rand der Stadt. Was meinen Sie – ist die Abgeschiedenheit ein Vor- oder ein Nachteil?

Kikos: Sie nimmt Druck weg. Im Zentrum wären die Ansprüche grösser. Hier draussen konnten wir uns hipsterfrei entwickeln.

An schönen Tagen wirkt die Rote Fabrik wie ein Paradies für mittelständische Familien.

Kikos: Das ist doch toll. Alle sind willkommen. Hier vermischen sich die Menschen auf eine Art, die du sonst nirgends hast.

Die Reithalle in Bern sorgt oft für Kontroversen. Um die Rote Fabrik ist es in den letzten Jahren ruhig geblieben.

Kikos: Die zwei Städte kann man nun mal nur begrenzt vergleichen. Zürich hatte immer grosse Squats, in denen sich die autonome Szene sammelte. Die Rote Fabrik scheut keinerlei Konflikte. Aber Provokation an sich ist noch kein Wert.

Peter: Die SVP wollte uns immer wieder das Geld streichen. Es gab Zeiten, da fürchteten wir um unsere Zukunft. Momentan ist diese Gefahr zum Glück klein.

Dann wird die Rote Fabrik 2060 das 80-Jahre-Jubiläum feiern?

Peter: Wir alle träumen von einem Altersheim hier. Nein. Ich hoffe, dass die Rote Fabrik noch lange fortbesteht. Voraussetzung dafür ist, dass sie wach bleibt.